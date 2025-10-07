Русия: Доставката на ракети „Томахоук“ в Украйна ще бъде сериозна ескалация

Русия днес заяви, че очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, и добави, че тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че иска да знае какво планира да прави Украйна с ракетите, преди САЩ да се съгласят да ги предоставят, тъй като не иска да ескалира войната. Той обаче посочи, че "е взел някакво решение по въпроса".
Запитан за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Разбираме, че трябва да изчакаме. Вероятно за по-ясни послания, ако дойдат такива."
Песков добави, че практиката при предшественика на Тръмп Джо Байдън е била доставките на нови оръжия да се обявяват чак когато те бъдат получени от Украйна.
Руският президент Владимир Путин в неделя заяви, че ако Вашингтон достави ракети "Томахоук" на Украйна за удари на далечно разстояние, дълбоко в територията на Русия, това ще доведе до разрушаване на отношенията на Москва със САЩ.
Песков добави, че е важно да се осъзнае, че "ако се абстрахираме от различните нюанси, става дума за ракети, които могат да бъдат и с ядрени бойни глави. Следователно, това е наистина сериозен етап на ескалация."
Ракетите "Томахоук" имат обхват от 2500 километра, така че Украйна може да ги използва за удари на цялата територия на европейската част на Русия, включително постолицата Москва, ако Тръмп реши да ги достави на Киев, отбелязва Ройтерс.
Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, предаде Ройтерс. "Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. "Не се стремя към ескалация", отбеляза той.
Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа. "Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.
Руският президент Владимир Путин заяви миналата седмица, че има риск от ескалация, ако САЩ предадат на Украйна ракети "Томахоук", предаде Ройтерс, пише БТА. Същевременно обаче руският лидер изрази мнение, че този ход не би променил ситуацията на бойното поле в Украйна. Путин каза това на пленарната сесия на Валдайския форум.
В отговор на въпрос какво би означавало предаването на ракети "Томахоук", Путин каза, че това може да е нещо опасно, защото крилатите ракети са мощни и биха могли да представляват заплаха. "Невъзможно е да използваш "Томахоук" без директното участие на американски военен персонал", заяви руският лидер.
"Това ще означава напълно нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", предупреди Путин. Путин каза, че ракетите "Томахоук" биха могли да наранят Русия, но тя просто ще ги сваля и ще подобри системите си за противовъздушна отбрана.
