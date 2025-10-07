Новини
Русия: Доставката на ракети „Томахоук“ в Украйна ще бъде сериозна ескалация
  Тема: Украйна

Русия: Доставката на ракети „Томахоук“ в Украйна ще бъде сериозна ескалация

7 Октомври, 2025 14:00 1 260 83

Кремъл заяви, че очаква яснота във връзка с плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахоук" на Украйна

Русия: Доставката на ракети „Томахоук“ в Украйна ще бъде сериозна ескалация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Русия днес заяви, че очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, и добави, че тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че иска да знае какво планира да прави Украйна с ракетите, преди САЩ да се съгласят да ги предоставят, тъй като не иска да ескалира войната. Той обаче посочи, че "е взел някакво решение по въпроса".

Запитан за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Разбираме, че трябва да изчакаме. Вероятно за по-ясни послания, ако дойдат такива."

Песков добави, че практиката при предшественика на Тръмп Джо Байдън е била доставките на нови оръжия да се обявяват чак когато те бъдат получени от Украйна.

Руският президент Владимир Путин в неделя заяви, че ако Вашингтон достави ракети "Томахоук" на Украйна за удари на далечно разстояние, дълбоко в територията на Русия, това ще доведе до разрушаване на отношенията на Москва със САЩ.

Песков добави, че е важно да се осъзнае, че "ако се абстрахираме от различните нюанси, става дума за ракети, които могат да бъдат и с ядрени бойни глави. Следователно, това е наистина сериозен етап на ескалация."

Ракетите "Томахоук" имат обхват от 2500 километра, така че Украйна може да ги използва за удари на цялата територия на европейската част на Русия, включително постолицата Москва, ако Тръмп реши да ги достави на Киев, отбелязва Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, предаде Ройтерс. "Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. "Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа. "Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.

Руският президент Владимир Путин заяви миналата седмица, че има риск от ескалация, ако САЩ предадат на Украйна ракети "Томахоук", предаде Ройтерс, пише БТА. Същевременно обаче руският лидер изрази мнение, че този ход не би променил ситуацията на бойното поле в Украйна. Путин каза това на пленарната сесия на Валдайския форум.

В отговор на въпрос какво би означавало предаването на ракети "Томахоук", Путин каза, че това може да е нещо опасно, защото крилатите ракети са мощни и биха могли да представляват заплаха. "Невъзможно е да използваш "Томахоук" без директното участие на американски военен персонал", заяви руският лидер.

"Това ще означава напълно нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", предупреди Путин. Путин каза, че ракетите "Томахоук" биха могли да наранят Русия, но тя просто ще ги сваля и ще подобри системите си за противовъздушна отбрана.


  • 1 Дух

    10 4 Отговор
    По добре Призрака на русата порнозвезда Джеси Джеймс да ме изяде 🖤☠️🕳️ отколкото да съм жив свидетел на тази малоумна епоха на идиоти и комплексари

    Коментиран от #6

    14:02 07.10.2025

  • 2 си дзън

    21 19 Отговор
    Русия: Доставката на ракети „Томахоук“ в Украйна ще направи нашата червена линия кафява.

    14:02 07.10.2025

  • 3 Айде

    25 23 Отговор
    А какво правиш в Украйна бе, психопат!? А защо и северно корейците са там!? Ще си платите с лихвите!

    Коментиран от #16

    14:03 07.10.2025

  • 4 Перо

    17 9 Отговор
    Стига с тия ракети от 60 г.!

    Коментиран от #12, #37, #43

    14:03 07.10.2025

  • 5 Ал Бънди

    18 16 Отговор
    Само доставката на севернокорейци, китайци и чеченци в полза на самая могъщтая са деескалация според лилипутин.

    14:04 07.10.2025

  • 6 Ей ломски

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Пак си оредрусал. Кво стана изряза ли го че съм мераклия да ти изрежа на задна?

    Коментиран от #8

    14:04 07.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    9 6 Отговор
    ПУТИНЕ,ГРЪМНИ НИ ГИ С. .. ПОБЕДА НАША..!

    14:06 07.10.2025

  • 8 Дух

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ей ломски":

    Сигурно си оредрусал ти , не съди хората защото и ти не си идеален не го забравяй

    Коментиран от #15

    14:06 07.10.2025

  • 9 Рев

    7 9 Отговор
    Рев,рев,рев.Много рев

    14:06 07.10.2025

  • 10 хаха

    4 10 Отговор
    МиМиМиМиМи?

    Хайде още рев и вдигане на данъците!

    хахаха

    Коментиран от #21

    14:07 07.10.2025

  • 11 Леопард

    8 4 Отговор
    Ама защо ?Тези калпави ракети....

    14:07 07.10.2025

  • 12 Що бе Измет?

    10 13 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Сума ти ватенки ще избият.

    14:08 07.10.2025

  • 13 Боруна Лом

    18 5 Отговор
    ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ТЕБ,ДРУГАРЮ ПУТИН!

    14:08 07.10.2025

  • 14 Читать надо Федя

    13 7 Отговор
    Бая кретен списва тук - прочетете малко за томхавките от къде се изстрелват! НЯМА ДА ПРАТЯТ ТАКИВА НА УКРИТЕ!
    Само си чешете езиците!

    Коментиран от #26, #40

    14:08 07.10.2025

  • 15 17-ти август мина

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    Кога да те взема да те мина?

    Коментиран от #22

    14:09 07.10.2025

  • 16 Айде

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Айде":

    Да видим кога, че до момента все ЕС и сащ заплащат..

    14:09 07.10.2025

  • 17 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Ти да видиш....

    14:09 07.10.2025

  • 18 Кинг Конг vs Годзила

    8 1 Отговор
    Томахавка vs лешник !

    14:10 07.10.2025

  • 19 Аааааааа нема,нема.

    10 0 Отговор
    Войната ще свърши Резко!!!

    14:10 07.10.2025

  • 20 Северноатлантик

    7 5 Отговор
    Какво имат да губят губят англосаксонците и евровасалите им при евентуална ядрена война , освен трилионите си дългове

    Коментиран от #50

    14:11 07.10.2025

  • 21 Ахаха

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    В Германия внесоха предложение да се работи до 73, френския президент е пред оставка, лидера на ЕС пред вот на недоверие, Шолц е в изолация.. Ама ти си дрънкай, не пречиш на никого

    Коментиран от #34

    14:11 07.10.2025

  • 22 Дух

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "17-ти август мина":

    Явно не само си оредрусал , но си и много объркан 😕

    14:11 07.10.2025

  • 23 С Киев за два дня

    8 3 Отговор
    КогИ??

    14:11 07.10.2025

  • 24 Баце ЕООД

    3 4 Отговор
    Аз като гледам единствения рев е на платените тука. По плачете си, ще ви мине.

    14:12 07.10.2025

  • 25 Клоуна пусин 🤡💩

    10 4 Отговор
    Жужето пак ще надене униформата на горски пазач и ще размаха малкото си пръстченце . 🤣🤣🤣

    14:12 07.10.2025

  • 26 Нада думать

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Читать надо Федя":

    Ще ги стрелят от името на украинците !

    14:12 07.10.2025

  • 27 Българин

    9 1 Отговор
    Като пилци ще ви избият с томахавките.

    14:13 07.10.2025

  • 28 Истината е тая

    11 2 Отговор
    Както от Корея ти доставят балистични ракети и оръжия от Иран и Китай талка ще понесеш и доставката на ракети "Томахоук"за Украйна.

    14:13 07.10.2025

  • 29 Дньом раждения

    7 1 Отговор
    Една томахавка подарък !

    14:14 07.10.2025

  • 30 Рев

    7 2 Отговор
    Рев,рев,рев.Киев за два дня.Рев,рев,рев.

    14:15 07.10.2025

  • 31 Потрес

    8 3 Отговор
    Как Путин взима ракети от Корея, Иран ,Китай, а Украйна да не може да взима? По коя логика, моля!? И кога най- после руснаците ще се събудят, че са убивани и ограбвани

    14:16 07.10.2025

  • 32 Кинжал

    2 1 Отговор
    Путин разряза ли тортата....с изненадата ?

    14:16 07.10.2025

  • 33 ООрана държава

    3 5 Отговор
    Връщай по един орешник за всеки изстрелян томахоук и всичко ще приключи доста бързо

    14:16 07.10.2025

  • 34 Копей,

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ахаха":

    По темата!Не се разсейвай!

    14:16 07.10.2025

  • 35 Украинците започнаха да правят "Нептун"

    5 1 Отговор
    Е не е "Томахок" , но направи крайцера "Масква" на подводница.

    14:17 07.10.2025

  • 36 Нагли чакали

    7 1 Отговор
    Ами къде пише че само вие имате право да убивате с разни Орешаци Сармати и куп други ракети а Украйна да търпи

    14:17 07.10.2025

  • 37 Стига ама

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Руснаците ги е страх от стари ракети ,а от новите гащи пълнят

    14:17 07.10.2025

  • 38 Ай честото

    5 1 Отговор
    Златен дъжд за Пусик.

    14:18 07.10.2025

  • 39 Хасковски каунь

    1 3 Отговор
    Може би нещата ще приключат по-бързо за мъките на Украина.

    14:18 07.10.2025

  • 40 Ще им дадат

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Читать надо Федя":

    и подводница,и спътник,че от него се насочва!Ама Пенчо не чете !

    14:18 07.10.2025

  • 41 Чичи Сам

    3 1 Отговор
    Ще бъде, естествено. После ще има и американски бази с ядрено оръжие в Украйна. И всичко това, защото руснаците си го изпросиха.

    14:20 07.10.2025

  • 42 Атина Палада

    0 4 Отговор
    Честит рожден ден Г-н Президент!
    Здраве и успех!

    Коментиран от #45

    14:21 07.10.2025

  • 43 Стига ама

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Руснаците ги е страх от стари ракети ,а от новите гащи пълнят

    14:21 07.10.2025

  • 44 СПРАВЕДЛИВО!

    5 2 Отговор
    Справедливо е и украинците да имат възможност да бият руските Фашисти със далекобойни ракети!

    14:21 07.10.2025

  • 45 Дано да му е последен!

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Честит Последен рожден ден таварищ путин!

    Коментиран от #55

    14:22 07.10.2025

  • 46 Кравар

    1 5 Отговор
    Тъпакът Тръмп пита украйнците " Какво ще правят с расетите ? " Какво могат да правят, освен да стрелят с тях дълбоко в руска територия ? Това ще ожесточи руснаците и скоро след това от Украйна нищо няма да остане...

    Коментиран от #49

    14:22 07.10.2025

  • 47 Ужж

    4 1 Отговор
    Расията е сила и мощ пък от едни стари ракети ,голям рев

    14:23 07.10.2025

  • 48 От Кремъл

    3 1 Отговор
    са прави!Трябва директно в Москва да се доставят !

    14:23 07.10.2025

  • 49 То тъй ама

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кравар":

    Вече 4 та година нищо не остава

    14:24 07.10.2025

  • 50 и кво търсят руските крепостни на Запад?

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Северноатлантик":

    ЕС е пред фалит, капитализЪма изгнива, а сичките деца на руските олигарси са там?!?!

    Коментиран от #61

    14:25 07.10.2025

  • 51 аz СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Накратко:Докъде е докара стратегът Путлер....
    1.Няма бензин..
    2.Фалирала държава.
    3.Над милион жертви във войната.
    4..Бензин ако някъде е останал се купува само с купони(до 20 литра)
    5.Жалкото джудже празнува сам в бункера поздравен единствено от Ким Чен Свин,Костя и Минчо.

    14:26 07.10.2025

  • 52 Даа

    3 1 Отговор
    Ще има заря над маскалия за новата година

    14:26 07.10.2025

  • 53 Рев

    3 0 Отговор
    Рев,рев,рев.

    14:27 07.10.2025

  • 54 Фильо Русев

    3 1 Отговор
    Наистина,не разбирам,защо братята руси толкова сен страхуват от Томахоук ?

    Коментиран от #64

    14:27 07.10.2025

  • 55 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Дано да му е последен!":

    Такива неща не се пожелават на никого,защото се връщат при теб..Т.е да не излезе ,че ти празнуваш последният си рожден ден..Срещу природните закони сме безсилни!

    Коментиран от #59

    14:27 07.10.2025

  • 56 Смешник

    2 4 Отговор
    Днес рожден ден има Владимир Владимирович Путин Да му пожелаем здраве и успехи на Сво в борбата с фашиския режим в Киев

    Коментиран от #72

    14:27 07.10.2025

  • 57 Магадан

    2 0 Отговор
    Не предизвиквайте Вова,да отваря ,,чемадан "!

    14:29 07.10.2025

  • 58 Преди 73 години

    3 0 Отговор
    заблуден,алкохолен сперматозоид зачена изчадие адово !

    Коментиран от #75

    14:31 07.10.2025

  • 59 Тихо пр@дляКк!

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Некомпетентен си.

    14:31 07.10.2025

  • 60 Българин

    2 0 Отговор
    Бункера няма издържи на един ТОМАХОУК.

    14:32 07.10.2025

  • 61 доктор

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "и кво търсят руските крепостни на Запад?":

    Копейката е с интелект на м@ймуна.

    14:33 07.10.2025

  • 64 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Фильо Русев":

    Толкова ли не виждате,че това са само приказки и от двете страни. ?
    Първо- САЩ дори нямат такива ракети на склад за даване ,това го твърди министъра им на отбраната.Няма да се отклонявам и за резила в Сирия с тези ракети при първият мандат на Тръмп,.Второ- подобни ракети в Украйна се изстрелват от военен персонал на съответната страна.В случая САЩ ,което означава ,че САЩ ще влязат в директен сблъсък с Русия!
    Ти смяташ ли,че САЩ имат нужда сега от директен сблъсък с Русия,когато даже и правителството им спря работа поради .......националната им гвардия по улиците из градовете...при толкова вътрешни проблеми,на САЩ само им липсва да влязат във война с Русия..В момента САЩ и с хусите не могат да воюват,ти за Русия говориш..

    Коментиран от #74, #81

    14:36 07.10.2025

  • 66 Фикрет

    3 0 Отговор
    ма чакайте ,не се излагайте така . Нали Томахоук били стари и изключително некачествени ,все в морето падали . Та от какво ви е страх тогава ???

    14:37 07.10.2025

  • 68 Хе.....

    1 0 Отговор
    Да не би да вие страх от Томахоук🤔😜, нали сте велики и непобедими, победихте всичките НАТО по целият свят че едни Томахоук ли ще ви се опрат, за Райхстага тръгнахте знамена да забивате🤣, забихте си ги в Гъ..... Z ..... овете още при Покровск🤣🤣🤣

    14:37 07.10.2025

    1 0 Отговор
    нали Медведев щеше да ги троши !

    14:38 07.10.2025

  • 72 КобZон

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Смешник":

    Да пукне от проказа в страшни мъки недоносняка

    14:38 07.10.2025

  • 73 Москва световни фашисти

    1 0 Отговор
    Тези са окупирали Крим и колко още земи от Украйна. Избиват наред майки деца. Бомбардират градове и села. Блокове и къщи разрушават. С един удар избиват колко мирни граждани. И тръгнали да говорят за ескалация. Какви фашисти. Когато падне някоя atomka над Кремъл или Москва, тогава вече може да се говори за ескалация. Нещо срещу което съм и аз, но ако в съответния район има само руски олигарси политици военни, които извършиха геноцида в Украйна, подкрепям.

    14:39 07.10.2025

  • 74 Кога влиза

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    в складовете ?За последно !

    Коментиран от #80

    14:40 07.10.2025

  • 75 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Преди 73 години":

    Вие с ороснята сте много неадекватни..:)) Твърдите ,че биологичния баща на Путин е убит през ВСВ ,а Путин е роден през 1952г ха ха ха Сега пък твърди,че на днешният ден преди 73години е заченат:) А той тогава се е родил:)))

    Коментиран от #77

    14:41 07.10.2025

  • 76 Нормално

    0 0 Отговор
    Единствено руснаците,при дуел стрелят в гръб !

    Коментиран от #78

    14:42 07.10.2025

  • 77 Шуши

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Правиш ли разлика,между баща и мъж на майката ?

    Коментиран от #83

    14:43 07.10.2025

  • 78 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Нормално":

    Тези извратеняци свалиха два пътнически самолета. Холандския и азербайджанския. Нима забравихте?

    14:44 07.10.2025

  • 79 .ах неговата майка

    1 1 Отговор
    Тръмп "иска" мир, че и Нобеловата награда за мир, но снабдява Украйна с оръжие, сега на дневен ред са Томахоук, които даже и Байдън не си позволи да изпрати.

    14:45 07.10.2025

  • 80 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Кога влиза":

    Смяташ,че министъра им не знае ли? Резерва им е на критичният минимум...Нямат оръжия за даване ,нито за продаване в настоящият момент..
    Нямат и сили и ресурси да влизат в директен сблъсък с Русия..Другото бла ,бла...:))))

    14:46 07.10.2025

  • 81 😉........

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Тя Русия можели да воюва със САЩ?, след като украинците четвърта година ги валят из нивите покрай Покровск и Купянск, за Томахоук е ясно на всички, локумите на Тръмп в които никой и той включително не вярва, в момента на фронта ситуацията е патова, пропагандата върви с пълна сила, Путин осъзнавайки това прави единствено възможното атакува с ракети и дронове граждански обекти и инфраструктура, украинците отговарят със същото, равновесие на фронта и предстоящи събития, победител няма и няма и да има, има губещи и по губещи, Путин е от вторите.

    14:47 07.10.2025

  • 82 Медведев Атома

    1 0 Отговор
    Едно атомче и всички ще се кротнат

    14:47 07.10.2025

  • 83 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Шуши":

    Да,правя разлика .Затова в коментара ми пише - биологичният му баща .
    Знаеш ли какво означава биологичен баща?

    14:48 07.10.2025

