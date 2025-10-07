Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 на сто след руските атаки

Украйна да увеличи вноса на природен газ с 30 процента след руски въздушни удари по газовата ѝ инфраструктура, заяви министърът на енергетиката на страната Светлана Гринчук, цитирана от Ройтрерс, предаде БТА.
Гринчук заяви пред репортери на брифинг в Киев, че е обсъдила допълнителен внос на газ със страните от Г-7.
Министърът заяви, че въздушните удари са причинили "значителни" щети на капацитета за производство на газ на Украйна, но отказа да даде конкретни подробности.
Гринчук допълни, че атаките са били насочени към регионална газова инфраструктура, както и към съоръжения за пренос на електроенергия във райони на Украйна, които са в близост до фронтовата линия. Тя добави, че страната обмисля увеличаване на вноса на втечнен природен газ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пудинг
Коментиран от #6, #24
14:21 07.10.2025
2 Опс
Коментиран от #13
14:22 07.10.2025
3 Я пък тоя
Безплатно разбира се, нали се бият за Европа, която никой не напада.
14:22 07.10.2025
4 Последния Софиянец
14:22 07.10.2025
5 Чичо Боташ ще захлеби
14:23 07.10.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Пудинг":Бойко Борисов строи вертикален газопровод от Гърция за Украйна за 700 млн и ще губим по 200 млн годишно от мита.
14:23 07.10.2025
7 а парици за скъпия сащ газ?
вноса на втечнен природен газ?
14:24 07.10.2025
8 Ще ама
14:27 07.10.2025
9 Леле майкооо.....виц
14:28 07.10.2025
10 123456
14:29 07.10.2025
11 пешо
Коментиран от #21
14:30 07.10.2025
12 Газовик
14:32 07.10.2025
13 Така е!
До коментар #2 от "Опс":Това е решението. Когато Банкова вдигне бялото знаме и капитулира, ще има безплатна газ за бита. Руска газ. За Новорусия и Малорусия, където ще са вече руски територии. Каквито са си били и са. Временно са заграбени от фашистката хунта.
Коментиран от #14, #16, #23
14:33 07.10.2025
14 ТОМАХОУК
До коментар #13 от "Така е!":Така е пръдлю,Така е....
14:35 07.10.2025
15 Браво
14:35 07.10.2025
16 Копейка,
До коментар #13 от "Така е!":РАБОТАТА ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН
Коментиран от #31
14:36 07.10.2025
17 Проблемите
14:36 07.10.2025
18 Хи Хи
14:37 07.10.2025
19 нннн
Коментиран от #22
14:37 07.10.2025
20 Отлично!
Коментиран от #28
14:38 07.10.2025
21 Как кой?
До коментар #11 от "пешо":Ние с теб и останалите пишещи във форума, независимо от пристрастията им.
14:38 07.10.2025
22 Как кой?
До коментар #19 от "нннн":Такива просяцци като теб.Търси си втора работа!Действай!
14:39 07.10.2025
23 Руснак без крак
До коментар #13 от "Така е!":Утре влизам в Киев!Без глава.
Коментиран от #30
14:40 07.10.2025
24 Соваж бейби
До коментар #1 от "Пудинг":От твоите и моите пари и парите на всички от Европа, ще купуваме американска ,ще я преработваме и накрая подарък на Зеленияпор.
Ако е с същите политици, разбира се.
Коментиран от #26
14:41 07.10.2025
25 пиночет
14:42 07.10.2025
26 Ще плащаш
До коментар #24 от "Соваж бейби":И хоро ще играеш.
Коментиран от #32
14:44 07.10.2025
27 Няма газ за вазиии
14:44 07.10.2025
28 Соваж бейби
До коментар #20 от "Отлично!":За такива като теб направо в Сибир ,след войната Белене ти се види хотел !Мисля че много продажници като теб и хора с власт ще ги пратят в Сибир .Няма ви се размине,ще има лов на вещици.
14:45 07.10.2025
29 брадато джудже с бял нос
14:45 07.10.2025
30 ракета без глава
До коментар #23 от "Руснак без крак":Утре влизам в Киев без глава, но в други ден ще бъда с глава ! Може и ядрена !
14:45 07.10.2025
31 дончичо
До коментар #16 от "Копейка,":Теб Беляне ще те направи човек
14:46 07.10.2025
32 Соваж бейби
До коментар #26 от "Ще плащаш":Надявам се скоро на гражданско неподчинение, нещо да живнат хората нямам идея ?Много сме ощетените да знаеш ,малко са политиците виновни за това.
14:47 07.10.2025
33 Бойкот на О.Л.Хлъц
Русия пък ще увеличи броя на изстреляните ракети по газохранилищата...
14:47 07.10.2025