Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 на сто след руските атаки
  Тема: Украйна

Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 на сто след руските атаки

7 Октомври, 2025 14:19 741 33

  • украйна-
  • русия-
  • природен газ-
  • газ

Въздушните удари са причинили "значителни" щети на капацитета за производство на газ на Украйна

Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 на сто след руските атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна да увеличи вноса на природен газ с 30 процента след руски въздушни удари по газовата ѝ инфраструктура, заяви министърът на енергетиката на страната Светлана Гринчук, цитирана от Ройтрерс, предаде БТА.

Гринчук заяви пред репортери на брифинг в Киев, че е обсъдила допълнителен внос на газ със страните от Г-7.

Министърът заяви, че въздушните удари са причинили "значителни" щети на капацитета за производство на газ на Украйна, но отказа да даде конкретни подробности.

Гринчук допълни, че атаките са били насочени към регионална газова инфраструктура, както и към съоръжения за пренос на електроенергия във райони на Украйна, които са в близост до фронтовата линия. Тя добави, че страната обмисля увеличаване на вноса на втечнен природен газ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пудинг

    30 0 Отговор
    А газ от где?

    Коментиран от #6, #24

    14:21 07.10.2025

  • 2 Опс

    36 0 Отговор
    ясно...газта пак ще отиде за укрите,а ние ще плащаме двойно и тройно....да вземе Путин да ги довърши,че да мирне света....

    Коментиран от #13

    14:22 07.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    31 0 Отговор
    Украйна изисква да ѝ увеличат с 30% вноса на газ.
    Безплатно разбира се, нали се бият за Европа, която никой не напада.

    14:22 07.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Бойко Борисов строи вертикален газопровод от Гърция за Украйна с наши пари.700 млн.

    14:22 07.10.2025

  • 5 Чичо Боташ ще захлеби

    19 1 Отговор
    Здравствуйте бандерушки

    14:23 07.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пудинг":

    Бойко Борисов строи вертикален газопровод от Гърция за Украйна за 700 млн и ще губим по 200 млн годишно от мита.

    14:23 07.10.2025

  • 7 а парици за скъпия сащ газ?

    24 0 Отговор
    ес да се грее на Руски газ и да ви киха
    вноса на втечнен природен газ?

    14:24 07.10.2025

  • 8 Ще ама

    15 0 Отговор
    Няма....ще горят гуми

    14:27 07.10.2025

  • 9 Леле майкооо.....виц

    22 1 Отговор
    газ от страните от Г-7 за Украйна. И тва доживяхме

    14:28 07.10.2025

  • 10 123456

    21 1 Отговор
    Откъде ще вземе газ? Защото ако е от Русия , не виждам причина България да не взема от Русия

    14:29 07.10.2025

  • 11 пешо

    17 0 Отговор
    кой ще им го плаща

    Коментиран от #21

    14:30 07.10.2025

  • 12 Газовик

    18 0 Отговор
    Ако така продължават, скоро няма да има къде да го складират. Никой ли в Европа не разбира, че мирът може би е един приемлив изход?

    14:32 07.10.2025

  • 13 Така е!

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Опс":

    Това е решението. Когато Банкова вдигне бялото знаме и капитулира, ще има безплатна газ за бита. Руска газ. За Новорусия и Малорусия, където ще са вече руски територии. Каквито са си били и са. Временно са заграбени от фашистката хунта.

    Коментиран от #14, #16, #23

    14:33 07.10.2025

  • 14 ТОМАХОУК

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Така е!":

    Така е пръдлю,Така е....

    14:35 07.10.2025

  • 15 Браво

    14 0 Отговор
    Да си купи Украйна "американски" ! Да видим ще смее ли да краде от него , както крадеше десетилетия от руския , който транзитиране ?!

    14:35 07.10.2025

  • 16 Копейка,

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Така е!":

    РАБОТАТА ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН

    Коментиран от #31

    14:36 07.10.2025

  • 17 Проблемите

    10 0 Отговор
    на Украйна ще се разрешат само когато вдигне бялото знаме! Президенството на Зеленски е най голямата и вреда и премахването Му ще отвори път към преговори и спиране на войната а сегашното и правителство понесе заслужено наказание.

    14:36 07.10.2025

  • 18 Хи Хи

    12 0 Отговор
    Моля наште тагаренковци да ядат боб и да пръдят в бутилки, които да изпратят на урките ! Иначе урките ще трябва да купуват руска газ, а както знаем с парите от газта Путин ще направи още орешници, и кой знае какво още ще направи !

    14:37 07.10.2025

  • 19 нннн

    9 0 Отговор
    Кой ще плаща?

    Коментиран от #22

    14:37 07.10.2025

  • 20 Отлично!

    3 6 Отговор
    Нашите копейки работят в ЕС и от данаците ще им се плаща газ за Украйна.😂И оръжя😂

    Коментиран от #28

    14:38 07.10.2025

  • 21 Как кой?

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    Ние с теб и останалите пишещи във форума, независимо от пристрастията им.

    14:38 07.10.2025

  • 22 Как кой?

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "нннн":

    Такива просяцци като теб.Търси си втора работа!Действай!

    14:39 07.10.2025

  • 23 Руснак без крак

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Така е!":

    Утре влизам в Киев!Без глава.

    Коментиран от #30

    14:40 07.10.2025

  • 24 Соваж бейби

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пудинг":

    От твоите и моите пари и парите на всички от Европа, ще купуваме американска ,ще я преработваме и накрая подарък на Зеленияпор.
    Ако е с същите политици, разбира се.

    Коментиран от #26

    14:41 07.10.2025

  • 25 пиночет

    5 0 Отговор
    Въпросът е кой ще им го плаща недемократичния руски газ на хохохолите ?

    14:42 07.10.2025

  • 26 Ще плащаш

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    И хоро ще играеш.

    Коментиран от #32

    14:44 07.10.2025

  • 27 Няма газ за вазиии

    6 0 Отговор
    Украински педеразиии

    14:44 07.10.2025

  • 28 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Отлично!":

    За такива като теб направо в Сибир ,след войната Белене ти се види хотел !Мисля че много продажници като теб и хора с власт ще ги пратят в Сибир .Няма ви се размине,ще има лов на вещици.

    14:45 07.10.2025

  • 29 брадато джудже с бял нос

    4 0 Отговор
    Хохлятта да наблягат на прррррд ящии храни и да си събират газовете в бутилки .

    14:45 07.10.2025

  • 30 ракета без глава

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Киев без глава, но в други ден ще бъда с глава ! Може и ядрена !

    14:45 07.10.2025

  • 31 дончичо

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка,":

    Теб Беляне ще те направи човек

    14:46 07.10.2025

  • 32 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ще плащаш":

    Надявам се скоро на гражданско неподчинение, нещо да живнат хората нямам идея ?Много сме ощетените да знаеш ,малко са политиците виновни за това.

    14:47 07.10.2025

  • 33 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    Бандерайна ще увеличи вноса на втечнен природен газ,
    Русия пък ще увеличи броя на изстреляните ракети по газохранилищата...

    14:47 07.10.2025

