Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите ѝ скандални
  Тема: Украйна

Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите ѝ скандални

7 Октомври, 2025 11:05 3 548 116

  • украйна-
  • ангела меркел-
  • меркел-
  • германия-
  • русия-
  • владимир путин-
  • естония-
  • полша

С необмисленото си интервю Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век, каза бившият полски премиер Моравецки

Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите ѝ скандални - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските републики, че носят вина за руската инвазия в Украйна, с което си навлече сериозни критики, пише Focus.de.

Бившият канцлер заяви, че е искала директни преговори на ЕС с Путин през 2021 г., но съпротивата от Източна Европа е попречила на този план. Меркел разглежда отказа на Полша и балтийските държави за преговори с Владимир Путин като косвен принос към руската агресия.

По думите на Меркел през 2021 година – година преди пълномащабната руска инвазия в Украйна, Путин „вече не е приемал сериозно Минското споразумение“. Тя е искала диалог, но балтийските страни са били против.

„Това не се осъществи и да, след това напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин. Днес няма да можем да изясним какво щеше да се случи (в другия сценарий)“, каза Меркел. Бившият канцлер посочи и пандемията от коронавирус като друг фактор, тъй като личните срещи с Путин не са били възможни.

Изявленията на Меркел бяха посрещнати с остри критики в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки я обвини, че чрез политиката си спрямо Русия е навредила на европейската сигурност в огромна степен. „С необмисленото си интервю Ангела Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век“, каза той, цитиран от The Telegraph.

Естонският външен министър Маргус Цахкна описа изявленията на Меркел като скандални и неверни. „Причината за тоталната агресия на Русия е неспособността на Путин да приеме разпадането на Съветския съюз”, каза дипломатът.

„В нашия регион истинската природа на Русия беше разпозната рано и бяха отправени предупреждения за опасностите, които тя представлява. По-голямата част от западния свят обаче избра да игнорира това“, каза Цахкна. Под ръководството на Меркел Германия също така неправилно прецени разходите за икономическо сътрудничество с Русия и с отварянето на газопровода „Северен поток“ допринесе за поддържането на енергийната си зависимост от Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    45 36 Отговор
    Меркел покани мигрантите за да отслаби Европа в полза на Русия.

    Коментиран от #5

    11:07 07.10.2025

  • 2 Аман от невменяеми

    16 89 Отговор
    Пуслер загуби войната след като стигна Киев, заобгради го и вместо да го запука и да сърши войната за дни, позорно избяга с "армията" си. От тогава само мъка милиционерска неадекватна

    Коментиран от #18, #87

    11:07 07.10.2025

  • 3 Име

    74 22 Отговор
    Честит рожден ден на Путин.

    Коментиран от #8

    11:07 07.10.2025

  • 4 Това вчера го писахте

    36 9 Отговор
    Днес пак същото повтаряте.

    11:08 07.10.2025

  • 5 Свободна западна медия

    24 17 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Путин ги покани. На запад свободните хора знаят че Путин ги покани в Европа.

    Коментиран от #67

    11:08 07.10.2025

  • 6 честен ционист

    13 13 Отговор
    Ганчо тоже виноват.

    11:08 07.10.2025

  • 7 Трол

    24 58 Отговор
    Всъщност България е виновна, защото чрез "Турски поток" осигури на Путин пари за инвазията.

    Коментиран от #25

    11:08 07.10.2025

  • 8 Дано

    14 40 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Още 100 г да управлява руските туземци, за да си довърши мисията 🙈🙈🙈

    11:09 07.10.2025

  • 9 койдазнай

    18 37 Отговор
    Ако Меркел беше прекратила всякакви връзки с КГБ още в началото на войната през 2914-та, тя щеше да свърши много бързо и с по-малко жертви, от колкото сега се дават за ден. Ама тя искаше "диалог".
    Това си има цена и тя се плаща в момента. И има още много за плащане!

    11:09 07.10.2025

  • 10 Баце ЕООД

    27 4 Отговор
    Късно е либе за китка..

    11:09 07.10.2025

  • 11 Западняк

    43 10 Отговор
    Само ротшилдовите грантовозависими медии са свободни.

    11:09 07.10.2025

  • 12 Искам

    15 4 Отговор
    друга манджа !

    11:10 07.10.2025

  • 13 Агент Ангел

    29 10 Отговор
    беше създаден да прецака Дойчланд !И почти успя !

    Коментиран от #114

    11:12 07.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ахах

    60 17 Отговор
    Много ме кефят празноглавите изказвания на Полша и Естония.. Нищо общо с реалността.. Като наркомани в делириум са. Да се прави политика върху подобни фобии е просто лудост. А поддръжниците им, тия каква болница са.

    11:12 07.10.2025

  • 16 Един

    47 8 Отговор
    Меркел , и да си е "измила ръцете" и да е казала истината - излиза ,че все там някъде е проблема - в Запада , а не в Русия !!!

    11:12 07.10.2025

  • 17 Дон Дони

    51 12 Отговор
    При Меркел германската икономика вървеше нагоре сега копат дънното! Единствената им политика е Украйна, а в последно време дроновете! Явно това ще е и следващите две години конспирации, саботажи и санкции които ще ги заровят напълно! Май наистина идва края на този съюз щом създателя започна да го плюе!

    11:12 07.10.2025

  • 18 Ротшилд

    13 30 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от невменяеми":

    Руските медии не са свободни.

    11:13 07.10.2025

  • 19 Пенелопа

    14 30 Отговор
    Все ми се струва,че Меркел беше и е Троянския кон на Путин и КГБ в Европа.Въпреки,че е родена в Хамбург което не означава нищо,изглежда почти като рускиня.Именно тя отслаби Европа и днес е в колапс.ДНес ,след дълго мълчание и отсъствие някой пак и натисна копчето.

    Коментиран от #22, #26, #37, #104

    11:13 07.10.2025

  • 20 Но комент

    11 11 Отговор
    Снимката казва всичко !

    11:13 07.10.2025

  • 21 Сила

    13 15 Отговор
    Меркел е неуважена навремето на Каваци и Веселие и затова е толкова негативно настроена и незадоволена от живота ....и мрази всички !!!

    11:13 07.10.2025

  • 22 Хамбург???

    11 12 Отговор

    До коментар #19 от "Пенелопа":

    Какво е правила в ГДР ?

    11:14 07.10.2025

  • 23 Свободна руска медия

    7 16 Отговор
    След като спря притока на мигранти в Германия, Германия потъна.

    11:14 07.10.2025

  • 24 БОЗА

    34 6 Отговор
    Меркел стана скандална с думите си,как печелила време на Украйна с лъжите си...ма то това викате не е скандал...това е политиката на пропадналия ЕС... ;-)

    Коментиран от #30

    11:16 07.10.2025

  • 25 ЛорТ

    21 4 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Ти вярваш ли си на това , което си натракал? Поточето с някакви си 15 м. куб. м. е финансирало кютека? По проект Ю. поток беше с тройно по голяма тръба. 60 м. куб. м.

    11:16 07.10.2025

  • 26 Сорос

    12 21 Отговор

    До коментар #19 от "Пенелопа":

    Всички свободни хора на запад знаят, че Меркел е агент на Путин. Западните свободни медии я пазеха и подкрепяха понеже и те са платени от Путин и КГБ. Всички свободни хора на запад го знаят това.

    11:16 07.10.2025

  • 27 Меркел

    33 7 Отговор
    каза, че нарочно подписали Минските, за да забавят нещата и да заблудят Путин. Да не се прави на улава и тя е виновна.

    Коментиран от #31

    11:16 07.10.2025

  • 28 Тези 2 Путин

    10 14 Отговор
    най-много навредиха на Европа !

    11:17 07.10.2025

  • 29 Занимавате се с пропаганда

    38 9 Отговор
    Истината е, че Европа бе сила докато бе с Русия и САЩ от години се мъчи да ги раздели. Внедрявайки продажни политици в Европа и правейки войната в Украйна, САЩ постигна своята цел и раздели Европа и Русия и Европа все повече върви към своят крах.

    11:17 07.10.2025

  • 30 Сорос

    6 16 Отговор

    До коментар #24 от "БОЗА":

    Скандално е само това което нашите свободни медии определят за скандално. Дори и вашият вожд Путин слуша и свежда глава пред нашите свободни медии.

    11:17 07.10.2025

  • 31 Путин

    8 17 Отговор

    До коментар #27 от "Меркел":

    Много лесно ме заблуждават западняците, понеже не са милиционери като нас.

    11:18 07.10.2025

  • 32 Истината

    17 9 Отговор
    Сегашните Северна Полша и Литва са едни недоразумения Там е било Източна Прусия.

    Коментиран от #34, #52

    11:19 07.10.2025

  • 33 Решетников

    7 18 Отговор
    Тази,Фицо,Орбан,нашия....кефи ме,как Путин им натиска копчето !

    11:20 07.10.2025

  • 34 Москва

    7 11 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    Западна Монголия !

    11:21 07.10.2025

  • 35 Права е Мерке

    6 6 Отговор
    Текстът на протокола се състои от дванадесет точки:10

    Да осигури незабавно двустранно прекратяване на огъня.
    Да осигури наблюдението и проверката на прекратяването на огъня от ОССЕ.
    Децентрализация на властта, включително чрез приемането на украинския закон „За временния ред на местното самоуправление в определени области на Донецка и Луганска област“.
    Осигуряване на постоянен мониторинг на украинско-руската граница и проверка от ОССЕ със създаване на зони за сигурност в граничните райони на Украйна и Руската федерация.
    Незабавно освобождаване на всички заложници и незаконно задържани лица.
    Закон за предотвратяване на съдебно преследване и наказване на хора във връзка със събитията, които са се случили в някои райони на Донецка и Луганска област.
    Да продължи приобщаващия национален диалог.
    Да вземе мерки за подобряване на хуманитарната ситуация в Донбас.
    За осигуряване на предсрочни местни избори в съответствие с украинския закон „За временния ред на местното самоуправление в отделни райони на Донецка и Луганска област“.
    Изтегляне на незаконни въоръжени групировки и военна техника, както и бойци и наемници от територията на Украйна.
    Да се приеме програма за икономическо възстановяване и реконструкция на Донбас.
    Да осигури лична охрана на участниците в консултациите.

    11:21 07.10.2025

  • 36 Меркел

    7 14 Отговор
    покани арабските терористи на Путин !

    11:22 07.10.2025

  • 37 НЕ ТЪРСИ ВИНАТА БРУТЕ

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пенелопа":

    В ЗВЕЗДИТЕ---------А В САМИТЕ НАС

    11:24 07.10.2025

  • 38 Маркс

    5 6 Отговор
    Виновен е Чингизхан !

    11:24 07.10.2025

  • 39 Павел пенев

    20 8 Отговор
    Меркел е абсолютно права за балтийските идиоти,които се мислят за елитни европейци, с заприличаха на хора благодарение на СССР.

    Коментиран от #49

    11:25 07.10.2025

  • 40 Меркел, комсомолката от ГДР

    8 17 Отговор
    хариза на Путин 7 трилиона евро за газ, а той с тези пари правеше ракети!
    Докара арабите в Европа!
    Трябва Нюрнбергски трибунал за нея!

    11:25 07.10.2025

  • 41 пенсионер

    8 12 Отговор
    Изперкала бабушкера.

    11:26 07.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ъъъъъъъъъ

    12 4 Отговор
    Ама интересно, що Меркел назова точно Полша, а не някоя друга държава?😂

    Коментиран от #47

    11:38 07.10.2025

  • 45 Вовата

    6 5 Отговор
    Изкарайте Меркел,че губя войната!

    11:38 07.10.2025

  • 46 пенсионер

    7 8 Отговор
    На сниката се виждат две мазни физиономии, абе тези двамата да не са били гаджета?

    11:38 07.10.2025

  • 47 Киев за два дня.

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъъъъъъъ":

    Пумияр с пумияр гладен.Затова.

    Коментиран от #53

    11:39 07.10.2025

  • 48 бай Бончо

    10 10 Отговор
    След като Запада разруши социализма , ограби държавите , източи ресурсите , ограби и населението , вече не остана нищо друго освен да унищожи държавите от бившия соц лагер . Този път няма да мине , хората се усетиха . Колко е удобно да хвърлиш държавите от соц лагера да се избият помежду си , ако пък са праволсавни - още по добре .

    11:40 07.10.2025

  • 49 СССР умре отдавна

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Павел пенев":

    Простак 100%.

    11:41 07.10.2025

  • 50 Куко

    7 7 Отговор
    Права е, в Украйна и Естония се извършва възродителен процес.

    11:41 07.10.2025

  • 51 герман

    11 5 Отговор
    Затова ли източно германците искат да вдигат пак стената ? Навсякъде вече има надписи " Ще вдигнем стената за два дни "

    11:41 07.10.2025

  • 52 Факт!

    6 10 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    И Калининград пак ще бъде Кьонингсберг.Фскт.

    11:42 07.10.2025

  • 53 Не се обиждай

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Киев за два дня.":

    Има по достойни занимания.

    11:44 07.10.2025

  • 54 А ГДЕ

    6 5 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #60

    11:45 07.10.2025

  • 55 българка

    15 1 Отговор
    Меркел причини големи вреди на Германия, ЕС и на България чрез протежето си Бойко Борисов. Една негативна личност, която германците твърде дълго търпяха.

    11:46 07.10.2025

  • 56 !!!?

    6 5 Отговор
    Полша и на Хитлер беше виновна за да предприеме специална военна операция "Барбароса"...така каза Путлер в интервюто си с Тъкър Карлсън !!!?

    11:46 07.10.2025

  • 57 МЕРКЕЛ

    8 8 Отговор
    Разобличи новофашистите. Заедно с бритите са истинските виновници за тази война.

    Коментиран от #73, #74

    11:46 07.10.2025

  • 58 Няма край руският позор!

    8 9 Отговор
    Кремълската мишка до Меркел опря.

    11:47 07.10.2025

  • 59 Сандо

    14 5 Отговор
    Малко по малко бабето всичко ще си каже и тогава ще лъсне крайно неприятната истина за Запада.

    Коментиран от #63

    11:47 07.10.2025

  • 60 А ГДЕ

    6 8 Отговор

    До коментар #54 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #64

    11:48 07.10.2025

  • 61 Един

    3 4 Отговор
    "Скандални"... да ама безкрайно верни!

    11:50 07.10.2025

  • 62 Путин е най-великият овчар!

    7 10 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях, а останалите го молят да ги нахрани,даде вода за миене и купон за 20 литра бензин.

    11:50 07.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ВЗРИВЯВАЙ

    7 6 Отговор

    До коментар #60 от "А ГДЕ":

    АЛЬОША

    Коментиран от #68

    11:52 07.10.2025

  • 65 Карлуково

    6 6 Отговор
    Изкуфя баба Меркел.Като Путлер.

    11:53 07.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Естествено че ще дойда

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Свободна западна медия":

    Защото всеки иска банани.
    В техните държави банани има, ама не са в магазина.

    11:53 07.10.2025

  • 68 Да живее фашизма

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Всичко трябва да се руши.

    11:54 07.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Фактъ

    6 5 Отговор
    Бабичката е с деменция и не знае какво говори .

    11:55 07.10.2025

  • 71 Лудият от портиерната

    5 6 Отговор
    сега евролибералчетата ще пикат газ, ха ха

    11:56 07.10.2025

  • 72 Това са безспорни

    6 6 Отговор

    До коментар #69 от "РФ е въздух под налягане !":

    Факти.Меркел си затвори очите когато Путин наруши минските договорености.

    Коментиран от #75

    11:56 07.10.2025

  • 73 !!!?

    9 6 Отговор

    До коментар #57 от "МЕРКЕЛ":

    Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    11:57 07.10.2025

  • 74 Дрън, дрън съветски чугун

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "МЕРКЕЛ":

    Глупости!
    Просто се освети, че е зависима от ШАЗИ-КГБ и че е предала националните интереси на Германия и Европа.

    Коментиран от #76, #81, #103

    11:57 07.10.2025

  • 75 Не се мрази

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Това са безспорни":

    Изглеждаш супер глупаво да те ползва фашизма толкова евтино.

    11:58 07.10.2025

  • 76 Много евтини

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    ви извади фашизма. Отива си пак. 😄

    11:59 07.10.2025

  • 77 Възpожденец 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Меркел е главния виновник за войната в Украйна и мигрантската криза в цяла Европа.
    Но явно пак активираха комсомолката по линия на ЩАЗИ.

    11:59 07.10.2025

  • 78 И това какво го интересува

    3 4 Отговор
    Целокупният български народ.

    12:02 07.10.2025

  • 79 Дгйкш

    5 3 Отговор
    Тя уби ядрената енергетика на Германия!

    12:03 07.10.2025

  • 80 Идиотти сър

    5 4 Отговор
    Едната щеше да оправи Европа с амуджите,другият вместо до Киев за два дня си разсипа държавата.

    12:04 07.10.2025

  • 81 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Факт.

    12:06 07.10.2025

  • 82 Без коментар

    4 3 Отговор
    Меркел агент на Щази.
    Без коментар.

    12:09 07.10.2025

  • 83 А не е ли истина?

    4 3 Отговор
    Бившият канцлер заяви, че е искала директни преговори на ЕС с Путин през 2021 г., но съпротивата от Източна Европа е попречила на този план. Меркел разглежда отказа на Полша и балтийските държави за преговори с ВладимирПутин като косвен принос към руската агресия.

    Коментиран от #85

    12:10 07.10.2025

  • 84 Епа

    2 2 Отговор
    Соросоиди и руслямисти, говеда корумпирани, иде гощавка голяма.

    12:14 07.10.2025

  • 85 Само така

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "А не е ли истина?":

    С терористи и фашисти не се преговаря! Стреля се и после се задават въпроси.

    Коментиран от #90

    12:15 07.10.2025

  • 86 Не само че

    5 6 Отговор
    Ангела Меркел НЕ е един от най-вредните германски политици, а е една от малкото с мозък в главата! Сравнение с Мерц и пасмината в ЕК въобще не може да става! От нейно време до сега европееца обедня точно с 93% За последните две години поне с 36%

    12:15 07.10.2025

  • 87 Рублевка

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от невменяеми":

    Вярното си е вярно. Пияницата Елцин с няколко танка превзе Москва, която е по-голяма по население от България, а ПУТИН С ГРУПАТА АРМИИ ЗАПАД НЕ МОЖА ДА ПРЕВЗЕМЕ КИЕВ. Забрани на руските войници да стрелят по "братята укри" и ги обрече на жертви и позорно бягство от жалки милиции без тежко въоръжение и авиация.

    12:16 07.10.2025

  • 88 МЕРКЕЛ

    4 1 Отговор
    2022 ! Ех Путин, Путон, и всичкото туй ти сам си го причини!

    12:16 07.10.2025

  • 89 Само за последният месец

    3 1 Отговор
    Златото поскъпна с 10% ... лихвите по депозитите в Европа още са около 1% за година ... събират парите на хората, грабят ги и ги трансферират в САЩ на 4,1- 4,4 % доходност. А БНБ сега се сети злато да купува с вашите пари на рекордно високи цени

    12:21 07.10.2025

  • 90 Затова Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Само така":

    не преговаря с терориста и фашиста зеленски.

    12:22 07.10.2025

  • 91 Виж ти

    2 4 Отговор
    Маркел е предателка, искала да преговаря с престъпника Путин ?! Когато беше канцлер, ходеше да се прегръща с един убиец...Явно е комунистка от ГДР, от Щази.

    12:22 07.10.2025

  • 92 Англосаксонски изроди

    4 2 Отговор
    Важното, е Европа да обеднее. Сегашната енергийна зависимост към САЩ не е от значение. Нато се разширява към Русия, а Русия била агресивна.

    12:22 07.10.2025

  • 93 Изключително добра политика

    4 3 Отговор
    сътрудничество с Русия и отварянето на газопровода „Северен поток“ .... А сега е атлантически коптор и милитаризация, обедняване и деиндустриализация

    12:25 07.10.2025

  • 94 От кой си навлече сериозни критики?

    2 2 Отговор
    От тези боклуци, които съсипаха Европа ли? По добра референция от това няма

    12:27 07.10.2025

  • 95 Пpъчат

    2 3 Отговор
    Доказано е че морално остарялото и рушящо се, не е изгодно да се ремонтира. Русия трябва да се разруши напълно от световните позитивни сили, за да се изгради една модерна и успешна държава, ръководена от млади образовани хора, стожер на мира и прогреса, партнираща си със цивилизования свят!

    12:30 07.10.2025

  • 96 В балтийските страни

    3 1 Отговор
    Принципно никога не са били у ред ! Ама никога ...от създаването им като държави от Сталин до момента винаги са доказвали с малки изключения че не са у ред с кратуните тея хора.

    12:31 07.10.2025

  • 97 тра-ла-ла

    1 1 Отговор
    Баба Меркел пак прекали със Столичная.

    12:33 07.10.2025

  • 98 Рублевка

    2 1 Отговор
    Ако Путин беше разрешил при похода към Киев стрелба, украинските милиции щяха да се разбягат и щеше да превземе Киев. Укрите избиваха руските десантчици с голи ръце, защото те нямаха патрони и право да стрелят! Кличко се хвалеше, че им размазвал главите по асфалта... След това Западът въоръжи укрите до зъби и Русия даде стотици хиляди жертви!
    А беше достатъчно танковете да стрелят, а не да чакат да ги запалят с РПГ от миналия век.
    И сега, вместо да разкаже укрите с ядрено оръжие, Путин изпраща войничета на смърт...

    12:33 07.10.2025

  • 99 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    На повърхността изплува едно старо ако. Меркел е тази, която промени етническият състав на Германия и лиши гражданите и от спокойния им живот. Тя се хвана на въдицата на Путлер с енергоносителите и напомпа милиарди във вженната му машина. Точно тя е последната, която може да обвинява други за войната.

    12:33 07.10.2025

  • 100 Перо

    4 5 Отговор
    Най-вредни са бившите съветски републики и някои източноевропейски държави, които са преставали да съществуват по някое време! Тези измислени държави от 1945 г и 1991 г. страдат от стари комплекси, които ги довеждат до истерия! Представят се по-големи католици от папата!

    Коментиран от #102

    12:33 07.10.2025

  • 101 Сега много хубавичко става

    3 1 Отговор
    в Европа нали?

    12:36 07.10.2025

  • 102 бай Бончо

    6 3 Отговор

    До коментар #100 от "Перо":

    ДО 1944 ГОДИНА България има само 9 километра асфалт , останалото е коларски пътища . Електричеството е лукс , газените лампи са масово по домовете . Къщите са предимно с външни тоалетни . От 1944 година до 1989 година е буквално построена държавата .Социализма е недостижим !

    12:37 07.10.2025

  • 103 ЖЪЛТОПАВЕНЕТ ПЛАНКТОН

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Меркел, като участничка във всички тези процеси, договори и Минските споразумения им разказва. Но безмозъчните соросоиди пак не вярват.

    Коментиран от #106, #113

    12:38 07.10.2025

  • 104 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пенелопа":

    По тая логика всички европейски лидери са агенти на Путин. А не дейте да приписвате на Русия всички своите некадърници. Тя има своите.

    12:46 07.10.2025

  • 105 Мнение

    2 2 Отговор
    Меркел е права, но всяко мнение различно от общоприетото трябва да бъде заклеймено.

    12:49 07.10.2025

  • 106 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "ЖЪЛТОПАВЕНЕТ ПЛАНКТОН":

    Ти да видиш...!!!
    Копейките до обяд обожават Меркел, а след обяд я ненавиждат, че била излъгала Путлер...!!!?

    12:49 07.10.2025

  • 107 Истината

    2 1 Отговор
    Говориха ми, че Меркел не става, а аз не им вярвах!!! Визията на топчеста леличка лъже, Меркел е бедствие. Напълни Европа с акбари, повчечто от които неуки и с кабул в душата. Напарави ни зависими от Русия, която през цялото време събираше паричките ни за пъклените планове на Путин.

    Коментиран от #109

    12:51 07.10.2025

  • 108 МЕРКЕЛ

    1 1 Отговор
    2022 г.! "Ех Путин, Путин, и всичкото туй ти сам си го причини!"

    12:51 07.10.2025

  • 109 !!!?

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Истината":

    Путин напълни Европа с "акбари", а Меркел ги прие...!

    Коментиран от #112

    12:54 07.10.2025

  • 110 азсъм

    2 0 Отговор
    малки сте да се перчите бе......

    12:56 07.10.2025

  • 111 Кит

    2 0 Отговор
    Мдамммммм, след като Украйна бе употребена за избърсване на някои срамни части след дефекация, иде ред и на балтийските лилипути, които са обвинени директно, че първо са предизвикали войната, а после са принудили наивния Запад /начело със САЩ/ да вкара 400+ млрд в нея...
    Ти да видиш какви голиатовци се оказаха тия смешници, полилатвоестите 🤣

    12:56 07.10.2025

  • 112 Не Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "!!!?":

    А САЩ напълни Европа за да я унищожи.

    12:57 07.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Агент Ангел":

    Бащата на госпожа Меркел беше Протестантски свещеник и беше следен от ЩАЗИ, а самата тя е билс викана и разпитвана от бившата политическа милиция. Господин Хелмут Кол я препоръча. А Полша и Украйна вдигнаха шум до небесата защото те получаваха транзитни такси от газ от РФ към ЕС и това им даваше и политическа тежест обаче РФ решиха газоподаването да избиколи двете страни и така беше дадем Северен поток. Юридически и морално и Германия и РФ имат право да решават откъде минава газта.

    12:59 07.10.2025

  • 115 Урсул фон РептиЛайнян

    0 0 Отговор
    Това вече и на децата в Европа им е ясно,че е така,само за брюкселските урсули и продажните и либерастките шорошки и родшилдови мисирки продължават да въртят тая изтъркана плоча за ,,лошатаРусия

    12:59 07.10.2025

  • 116 Аз и ти

    0 0 Отговор
    Полша има грях към Европа/ и света/ не само за тази война.

    13:00 07.10.2025

