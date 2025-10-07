Меркел обвини балтийските държави за руската инвазия в Украйна. Естония нарече думите ѝ скандални

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел обвини Полша и балтийските републики, че носят вина за руската инвазия в Украйна, с което си навлече сериозни критики, пише Focus.de.
Бившият канцлер заяви, че е искала директни преговори на ЕС с Путин през 2021 г., но съпротивата от Източна Европа е попречила на този план. Меркел разглежда отказа на Полша и балтийските държави за преговори с Владимир Путин като косвен принос към руската агресия.
По думите на Меркел през 2021 година – година преди пълномащабната руска инвазия в Украйна, Путин „вече не е приемал сериозно Минското споразумение“. Тя е искала диалог, но балтийските страни са били против.
„Това не се осъществи и да, след това напуснах поста си и тогава започна агресията на Путин. Днес няма да можем да изясним какво щеше да се случи (в другия сценарий)“, каза Меркел. Бившият канцлер посочи и пандемията от коронавирус като друг фактор, тъй като личните срещи с Путин не са били възможни.
Изявленията на Меркел бяха посрещнати с остри критики в Полша. Бившият полски премиер Матеуш Моравецки я обвини, че чрез политиката си спрямо Русия е навредила на европейската сигурност в огромна степен. „С необмисленото си интервю Ангела Меркел доказа, че е един от най-вредните германски политици на миналия век“, каза той, цитиран от The Telegraph.
Естонският външен министър Маргус Цахкна описа изявленията на Меркел като скандални и неверни. „Причината за тоталната агресия на Русия е неспособността на Путин да приеме разпадането на Съветския съюз”, каза дипломатът.
„В нашия регион истинската природа на Русия беше разпозната рано и бяха отправени предупреждения за опасностите, които тя представлява. По-голямата част от западния свят обаче избра да игнорира това“, каза Цахкна. Под ръководството на Меркел Германия също така неправилно прецени разходите за икономическо сътрудничество с Русия и с отварянето на газопровода „Северен поток“ допринесе за поддържането на енергийната си зависимост от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #5
11:07 07.10.2025
2 Аман от невменяеми
Коментиран от #18, #87
11:07 07.10.2025
3 Име
Коментиран от #8
11:07 07.10.2025
4 Това вчера го писахте
11:08 07.10.2025
5 Свободна западна медия
До коментар #1 от "матю хари":Путин ги покани. На запад свободните хора знаят че Путин ги покани в Европа.
Коментиран от #67
11:08 07.10.2025
6 честен ционист
11:08 07.10.2025
7 Трол
Коментиран от #25
11:08 07.10.2025
8 Дано
До коментар #3 от "Име":Още 100 г да управлява руските туземци, за да си довърши мисията 🙈🙈🙈
11:09 07.10.2025
9 койдазнай
Това си има цена и тя се плаща в момента. И има още много за плащане!
11:09 07.10.2025
10 Баце ЕООД
11:09 07.10.2025
11 Западняк
11:09 07.10.2025
12 Искам
11:10 07.10.2025
13 Агент Ангел
Коментиран от #114
11:12 07.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ахах
11:12 07.10.2025
16 Един
11:12 07.10.2025
17 Дон Дони
11:12 07.10.2025
18 Ротшилд
До коментар #2 от "Аман от невменяеми":Руските медии не са свободни.
11:13 07.10.2025
19 Пенелопа
Коментиран от #22, #26, #37, #104
11:13 07.10.2025
20 Но комент
11:13 07.10.2025
21 Сила
11:13 07.10.2025
22 Хамбург???
До коментар #19 от "Пенелопа":Какво е правила в ГДР ?
11:14 07.10.2025
23 Свободна руска медия
11:14 07.10.2025
24 БОЗА
Коментиран от #30
11:16 07.10.2025
25 ЛорТ
До коментар #7 от "Трол":Ти вярваш ли си на това , което си натракал? Поточето с някакви си 15 м. куб. м. е финансирало кютека? По проект Ю. поток беше с тройно по голяма тръба. 60 м. куб. м.
11:16 07.10.2025
26 Сорос
До коментар #19 от "Пенелопа":Всички свободни хора на запад знаят, че Меркел е агент на Путин. Западните свободни медии я пазеха и подкрепяха понеже и те са платени от Путин и КГБ. Всички свободни хора на запад го знаят това.
11:16 07.10.2025
27 Меркел
Коментиран от #31
11:16 07.10.2025
28 Тези 2 Путин
11:17 07.10.2025
29 Занимавате се с пропаганда
11:17 07.10.2025
30 Сорос
До коментар #24 от "БОЗА":Скандално е само това което нашите свободни медии определят за скандално. Дори и вашият вожд Путин слуша и свежда глава пред нашите свободни медии.
11:17 07.10.2025
31 Путин
До коментар #27 от "Меркел":Много лесно ме заблуждават западняците, понеже не са милиционери като нас.
11:18 07.10.2025
32 Истината
Коментиран от #34, #52
11:19 07.10.2025
33 Решетников
11:20 07.10.2025
34 Москва
До коментар #32 от "Истината":Западна Монголия !
11:21 07.10.2025
35 Права е Мерке
Да осигури незабавно двустранно прекратяване на огъня.
Да осигури наблюдението и проверката на прекратяването на огъня от ОССЕ.
Децентрализация на властта, включително чрез приемането на украинския закон „За временния ред на местното самоуправление в определени области на Донецка и Луганска област“.
Осигуряване на постоянен мониторинг на украинско-руската граница и проверка от ОССЕ със създаване на зони за сигурност в граничните райони на Украйна и Руската федерация.
Незабавно освобождаване на всички заложници и незаконно задържани лица.
Закон за предотвратяване на съдебно преследване и наказване на хора във връзка със събитията, които са се случили в някои райони на Донецка и Луганска област.
Да продължи приобщаващия национален диалог.
Да вземе мерки за подобряване на хуманитарната ситуация в Донбас.
За осигуряване на предсрочни местни избори в съответствие с украинския закон „За временния ред на местното самоуправление в отделни райони на Донецка и Луганска област“.
Изтегляне на незаконни въоръжени групировки и военна техника, както и бойци и наемници от територията на Украйна.
Да се приеме програма за икономическо възстановяване и реконструкция на Донбас.
Да осигури лична охрана на участниците в консултациите.
11:21 07.10.2025
36 Меркел
11:22 07.10.2025
37 НЕ ТЪРСИ ВИНАТА БРУТЕ
До коментар #19 от "Пенелопа":В ЗВЕЗДИТЕ---------А В САМИТЕ НАС
11:24 07.10.2025
38 Маркс
11:24 07.10.2025
39 Павел пенев
Коментиран от #49
11:25 07.10.2025
40 Меркел, комсомолката от ГДР
Докара арабите в Европа!
Трябва Нюрнбергски трибунал за нея!
11:25 07.10.2025
41 пенсионер
11:26 07.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #47
11:38 07.10.2025
45 Вовата
11:38 07.10.2025
46 пенсионер
11:38 07.10.2025
47 Киев за два дня.
До коментар #44 от "Ъъъъъъъъъ":Пумияр с пумияр гладен.Затова.
Коментиран от #53
11:39 07.10.2025
48 бай Бончо
11:40 07.10.2025
49 СССР умре отдавна
До коментар #39 от "Павел пенев":Простак 100%.
11:41 07.10.2025
50 Куко
11:41 07.10.2025
51 герман
11:41 07.10.2025
52 Факт!
До коментар #32 от "Истината":И Калининград пак ще бъде Кьонингсберг.Фскт.
11:42 07.10.2025
53 Не се обиждай
До коментар #47 от "Киев за два дня.":Има по достойни занимания.
11:44 07.10.2025
54 А ГДЕ
Коментиран от #60
11:45 07.10.2025
55 българка
11:46 07.10.2025
56 !!!?
11:46 07.10.2025
57 МЕРКЕЛ
Коментиран от #73, #74
11:46 07.10.2025
58 Няма край руският позор!
11:47 07.10.2025
59 Сандо
Коментиран от #63
11:47 07.10.2025
60 А ГДЕ
До коментар #54 от "А ГДЕ":МОЧАТА?
Коментиран от #64
11:48 07.10.2025
61 Един
11:50 07.10.2025
62 Путин е най-великият овчар!
11:50 07.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #60 от "А ГДЕ":АЛЬОША
Коментиран от #68
11:52 07.10.2025
65 Карлуково
11:53 07.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Естествено че ще дойда
До коментар #5 от "Свободна западна медия":Защото всеки иска банани.
В техните държави банани има, ама не са в магазина.
11:53 07.10.2025
68 Да живее фашизма
До коментар #64 от "ВЗРИВЯВАЙ":Всичко трябва да се руши.
11:54 07.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Фактъ
11:55 07.10.2025
71 Лудият от портиерната
11:56 07.10.2025
72 Това са безспорни
До коментар #69 от "РФ е въздух под налягане !":Факти.Меркел си затвори очите когато Путин наруши минските договорености.
Коментиран от #75
11:56 07.10.2025
73 !!!?
До коментар #57 от "МЕРКЕЛ":Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?
11:57 07.10.2025
74 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #57 от "МЕРКЕЛ":Глупости!
Просто се освети, че е зависима от ШАЗИ-КГБ и че е предала националните интереси на Германия и Европа.
Коментиран от #76, #81, #103
11:57 07.10.2025
75 Не се мрази
До коментар #72 от "Това са безспорни":Изглеждаш супер глупаво да те ползва фашизма толкова евтино.
11:58 07.10.2025
76 Много евтини
До коментар #74 от "Дрън, дрън съветски чугун":ви извади фашизма. Отива си пак. 😄
11:59 07.10.2025
77 Възpожденец 🇧🇬
Но явно пак активираха комсомолката по линия на ЩАЗИ.
11:59 07.10.2025
78 И това какво го интересува
12:02 07.10.2025
79 Дгйкш
12:03 07.10.2025
80 Идиотти сър
12:04 07.10.2025
81 Това е безспорен
До коментар #74 от "Дрън, дрън съветски чугун":Факт.
12:06 07.10.2025
82 Без коментар
Без коментар.
12:09 07.10.2025
83 А не е ли истина?
Коментиран от #85
12:10 07.10.2025
84 Епа
12:14 07.10.2025
85 Само така
До коментар #83 от "А не е ли истина?":С терористи и фашисти не се преговаря! Стреля се и после се задават въпроси.
Коментиран от #90
12:15 07.10.2025
86 Не само че
12:15 07.10.2025
87 Рублевка
До коментар #2 от "Аман от невменяеми":Вярното си е вярно. Пияницата Елцин с няколко танка превзе Москва, която е по-голяма по население от България, а ПУТИН С ГРУПАТА АРМИИ ЗАПАД НЕ МОЖА ДА ПРЕВЗЕМЕ КИЕВ. Забрани на руските войници да стрелят по "братята укри" и ги обрече на жертви и позорно бягство от жалки милиции без тежко въоръжение и авиация.
12:16 07.10.2025
88 МЕРКЕЛ
12:16 07.10.2025
89 Само за последният месец
12:21 07.10.2025
90 Затова Путин
До коментар #85 от "Само така":не преговаря с терориста и фашиста зеленски.
12:22 07.10.2025
91 Виж ти
12:22 07.10.2025
92 Англосаксонски изроди
12:22 07.10.2025
93 Изключително добра политика
12:25 07.10.2025
94 От кой си навлече сериозни критики?
12:27 07.10.2025
95 Пpъчат
12:30 07.10.2025
96 В балтийските страни
12:31 07.10.2025
97 тра-ла-ла
12:33 07.10.2025
98 Рублевка
А беше достатъчно танковете да стрелят, а не да чакат да ги запалят с РПГ от миналия век.
И сега, вместо да разкаже укрите с ядрено оръжие, Путин изпраща войничета на смърт...
12:33 07.10.2025
99 Абсурдистан
12:33 07.10.2025
100 Перо
Коментиран от #102
12:33 07.10.2025
101 Сега много хубавичко става
12:36 07.10.2025
102 бай Бончо
До коментар #100 от "Перо":ДО 1944 ГОДИНА България има само 9 километра асфалт , останалото е коларски пътища . Електричеството е лукс , газените лампи са масово по домовете . Къщите са предимно с външни тоалетни . От 1944 година до 1989 година е буквално построена държавата .Социализма е недостижим !
12:37 07.10.2025
103 ЖЪЛТОПАВЕНЕТ ПЛАНКТОН
До коментар #74 от "Дрън, дрън съветски чугун":Меркел, като участничка във всички тези процеси, договори и Минските споразумения им разказва. Но безмозъчните соросоиди пак не вярват.
Коментиран от #106, #113
12:38 07.10.2025
104 Орк
До коментар #19 от "Пенелопа":По тая логика всички европейски лидери са агенти на Путин. А не дейте да приписвате на Русия всички своите некадърници. Тя има своите.
12:46 07.10.2025
105 Мнение
12:49 07.10.2025
106 !!!?
До коментар #103 от "ЖЪЛТОПАВЕНЕТ ПЛАНКТОН":Ти да видиш...!!!
Копейките до обяд обожават Меркел, а след обяд я ненавиждат, че била излъгала Путлер...!!!?
12:49 07.10.2025
107 Истината
Коментиран от #109
12:51 07.10.2025
108 МЕРКЕЛ
12:51 07.10.2025
109 !!!?
До коментар #107 от "Истината":Путин напълни Европа с "акбари", а Меркел ги прие...!
Коментиран от #112
12:54 07.10.2025
110 азсъм
12:56 07.10.2025
111 Кит
Ти да видиш какви голиатовци се оказаха тия смешници, полилатвоестите 🤣
12:56 07.10.2025
112 Не Путин
До коментар #109 от "!!!?":А САЩ напълни Европа за да я унищожи.
12:57 07.10.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Търновец
До коментар #13 от "Агент Ангел":Бащата на госпожа Меркел беше Протестантски свещеник и беше следен от ЩАЗИ, а самата тя е билс викана и разпитвана от бившата политическа милиция. Господин Хелмут Кол я препоръча. А Полша и Украйна вдигнаха шум до небесата защото те получаваха транзитни такси от газ от РФ към ЕС и това им даваше и политическа тежест обаче РФ решиха газоподаването да избиколи двете страни и така беше дадем Северен поток. Юридически и морално и Германия и РФ имат право да решават откъде минава газта.
12:59 07.10.2025
115 Урсул фон РептиЛайнян
12:59 07.10.2025
116 Аз и ти
13:00 07.10.2025