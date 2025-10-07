Бабиш обмисля включване на евроскептични и крайнодесни партии в новото чешко правителство

Чешкият милиардер и популист Андрей Бабиш заяви, че може да включи министри, номинирани от евроскептични и крайнодесни партии, в правителство, което се опитва да сформира, след като неговата партия ANO спечели парламентарните избори, но не успя да получи мнозинство, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Първоначално, след гласуването на 3-4 октомври, Бабиш заяви, че иска кабинет на малцинството само с ANO, подкрепен в парламента от евроскептичните „Мотористи“ и крайнодясната, анти-ЕС и анти-НАТО партия на социалдемократите (СДП), но и двете поискаха да бъдат част от правителството.

„Преговаряме за общо правителство“, посочи впоследствие Бабиш.

„СДП трябва да има известен брой министерства, където искат да имат безпартийни експерти, които да ги представляват, а „Мотористите“ искат там да бъдат техните политици, които са се кандидатирали на изборите“, отбеляза той.

ANO е член на групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, заедно с редица крайнодесни партии. ANO планира да изключи прилагането на вече договорените споразумения на Европейския съюз за миграция и декарбонизация.

„Мотористите“, също членове на „Патриоти за Европа“, се противопоставят на края на двигателите с вътрешно горене и други климатични политики.

Социалдемократическата партия иска референдум за напускане на ЕС и НАТО, но Бабиш категорично отхвърли всякакви подобни стъпки. СДП също така призова за съкращаване на цялата помощ за Украйна, включително средствата за стотици хиляди бежанци, пребиваващи в Чехия.

Бабиш заяви, че е обърнал повече внимание на вътрешните и европейските дела и по-малко подкрепа за Украйна в сравнение с оттеглящия се центристко-дясноцентристки кабинет, включително евентуално премахване на чешка програма за доставка на артилерийски боеприпаси на Киев. Той разкритикува схемата заради завишени цени и липса на прозрачност.

Президентът Петър Павел, който помогна за създаването на схемата за боеприпаси и който е важен играч в следизборните преговори, тъй като назначава министър-председателя, вчера призова партиите да запазят програмата.

Ако Бабиш постигне коалиционно споразумение, формирането на новия кабинет ще е след седмици.

Павел свика първото заседание на новата долна камара на парламента за 3 ноември.

На първото заседание ще трябва да бъде избран нов председател на камарата преди официалната оставка на оттеглящия се кабинет - най-ранният момент, в който може да бъде назначен нов министър-председател.