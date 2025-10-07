Бабиш обмисля включване на евроскептични и крайнодесни партии в новото чешко правителство

Чешкият милиардер и популист Андрей Бабиш заяви, че може да включи министри, номинирани от евроскептични и крайнодесни партии, в правителство, което се опитва да сформира, след като неговата партия ANO спечели парламентарните избори, но не успя да получи мнозинство, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
Първоначално, след гласуването на 3-4 октомври, Бабиш заяви, че иска кабинет на малцинството само с ANO, подкрепен в парламента от евроскептичните „Мотористи“ и крайнодясната, анти-ЕС и анти-НАТО партия на социалдемократите (СДП), но и двете поискаха да бъдат част от правителството.
„Преговаряме за общо правителство“, посочи впоследствие Бабиш.
„СДП трябва да има известен брой министерства, където искат да имат безпартийни експерти, които да ги представляват, а „Мотористите“ искат там да бъдат техните политици, които са се кандидатирали на изборите“, отбеляза той.
ANO е член на групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, заедно с редица крайнодесни партии. ANO планира да изключи прилагането на вече договорените споразумения на Европейския съюз за миграция и декарбонизация.
„Мотористите“, също членове на „Патриоти за Европа“, се противопоставят на края на двигателите с вътрешно горене и други климатични политики.
Социалдемократическата партия иска референдум за напускане на ЕС и НАТО, но Бабиш категорично отхвърли всякакви подобни стъпки. СДП също така призова за съкращаване на цялата помощ за Украйна, включително средствата за стотици хиляди бежанци, пребиваващи в Чехия.
Бабиш заяви, че е обърнал повече внимание на вътрешните и европейските дела и по-малко подкрепа за Украйна в сравнение с оттеглящия се центристко-дясноцентристки кабинет, включително евентуално премахване на чешка програма за доставка на артилерийски боеприпаси на Киев. Той разкритикува схемата заради завишени цени и липса на прозрачност.
Президентът Петър Павел, който помогна за създаването на схемата за боеприпаси и който е важен играч в следизборните преговори, тъй като назначава министър-председателя, вчера призова партиите да запазят програмата.
Ако Бабиш постигне коалиционно споразумение, формирането на новия кабинет ще е след седмици.
Павел свика първото заседание на новата долна камара на парламента за 3 ноември.
На първото заседание ще трябва да бъде избран нов председател на камарата преди официалната оставка на оттеглящия се кабинет - най-ранният момент, в който може да бъде назначен нов министър-председател.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
То и Шиши като стане Премиер на Губернията ще покани Костя късото и Цомчо мекото в Правителството.
Коментиран от #9
14:59 07.10.2025
2 Гражданка
Коментиран от #3, #4
15:04 07.10.2025
3 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Гражданка":Е ти кво очакваш- някой да различава СДП от СПД ли? За драскащите на кило това са просто 3 буквички без никакъв смисъл и се подреждат както им звучи по-правилно и/или познато...
15:12 07.10.2025
4 Кое е демокрация ма Пено?
До коментар #2 от "Гражданка":Което избере народа или което ти заповяда брюк-селската тантела? На въшливия ти господар всичко което не му харесва не било демокрация"!
Коментиран от #8
15:17 07.10.2025
5 Ами
15:29 07.10.2025
6 Сатанас
15:29 07.10.2025
7 Само питам
Много бързо всеки неудобен е обявяван за диктатор или попопулист или агресор...
А вие какви сте
15:34 07.10.2025
8 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "Кое е демокрация ма Пено?":Дибиловски, иди провери какво искат от СПД и сам ще се убедиш, че за тях "демокрация" е просто думичка с чийто смисъл не са съвсем наясно...
И не, сегашната ви "демокрация" у ивропътъ няма нищо общо с началните идеи... И хората с право се надигат срещу вашата "дермокрация"... Или беше "демокрадция"... Или пък "демонокрация"... Въпросът е кога вие ще се вдигнете ама едва ли ще стане някога щото за вас важи "преклонена главица сабя не я сече"...
Както и да го гледате истината е проста- вие отдавна НЕ живеете в "демокрация"... Като минимум щото ви управляват НЕ ИЗБРАНИ ОТ ВАС хора, а някакви НАЗНАЧЕНИ ЧИНОВНИЦИ което е мнооооооого далеч от "демокрация"...
15:35 07.10.2025
9 Костя
До коментар #1 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Толкова дебели политици и политички има само в България. 😁😄 Сигурно от задкулисието им правят кастинг, 🤣 за да отговарят на всички високи изисквания.
15:36 07.10.2025
10 Шеейк
15:37 07.10.2025
11 Анонимен
16:06 07.10.2025