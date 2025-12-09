Новото правителство на Чехия: Бабиш встъпва като премиер

Чешкият президент Петър Павел назначи милиардера и председател на популистката партия АНО Андрей Бабиш за нов министър-председател на страната, на церемония, излъчена на живо по телевизията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Бабиш, чиято партия АНО ("Действие на недоволните граждани") спечели парламентарните избори на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство след назначаването на пълния си кабинет. Очаква се това да стане по-късно този месец.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
10:59 09.12.2025
2 Хмм
Коментиран от #5
11:05 09.12.2025
3 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Пич":Абе,
да не е от тяхното Ново начало ?
11:06 09.12.2025
4 Ха ХаХа
11:11 09.12.2025
5 Глупости
До коментар #2 от "Хмм":Чест чех е Гуньо розоф
11:12 09.12.2025
6 Точен
11:17 09.12.2025
7 Скоро
11:23 09.12.2025