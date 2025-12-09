Новото правителство на Чехия: Бабиш встъпва като премиер

Чешкият президент Петър Павел назначи милиардера и председател на популистката партия АНО Андрей Бабиш за нов министър-председател на страната, на церемония, излъчена на живо по телевизията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Бабиш, чиято партия АНО ("Действие на недоволните граждани") спечели парламентарните избори на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство след назначаването на пълния си кабинет. Очаква се това да стане по-късно този месец.