Новото правителство на Чехия: Бабиш встъпва като премиер

9 Декември, 2025 10:55 797 7

Президентът Петър Павел го назначи след победата на партията АНО на октомврийските избори

Новото правителство на Чехия: Бабиш встъпва като премиер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чешкият президент Петър Павел назначи милиардера и председател на популистката партия АНО Андрей Бабиш за нов министър-председател на страната, на церемония, излъчена на живо по телевизията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Бабиш, чиято партия АНО ("Действие на недоволните граждани") спечели парламентарните избори на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство след назначаването на пълния си кабинет. Очаква се това да стане по-късно този месец.


Чехия
