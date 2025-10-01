Новини
Свят »
Турция »
В Турция започва новият политически сезон

В Турция започва новият политически сезон

1 Октомври, 2025 09:25 470 1

  • реджеп ердоган-
  • меджлис-
  • анкара-
  • турция-
  • ататюрк

Пленарната сесия ще започне в 13 ч. с церемония по полагане на цветя пред паметника на Ататюрк

В Турция започва новият политически сезон - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите в Турция се събират на тържествено заседание в Меджлиса, с което по традиция на 1 октомври в Анкара започва новият политически сезон, предаде БТА.

Според информацията, публикувана на официалния сайт на институцията, четвъртата пленарна сесия на 28-ия парламент на Турция ще започне в 13 ч. с церемония по полагане на цветя пред паметника на Ататюрк, който се намира в близост, а в 14 ч. турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще направи обръщение към народните представители.

Депутатите, които са 600 в турския парламент, се връщат на работа след ваканция, която продължи близо два месеца и половина. По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ сред първите задачи на Меджлиса ще бъде разглеждането на доклада за дейността на Омбудсмана през 2024 г., а първият закон, който ще обсъдят, е свързан с увеличаването на глобите за шофьорите, които нарушават правилата за движение по пътищата.

До края на октомври трябва да бъдат разгледани и предложения на Президентството за удължаване на срока за участие на турски военни в мисии зад граница. Предвидено е срокът за изпращане на военнослужещи в Ирак и Сирия да бъде удължен с две години, както и удължаване на срока, в който турски военни ще продължат да служат в мироопазващите сили на ООН в Ливан. Парламентът трябва също така да гласува удължаването с една година на участието на турски военни в мисиите на ООН в Централноафриканската република.

Предстои да бъде избран и член на Съвета на съдиите и прокурорите. Процедурата вече е задействана. Тя предвижда смесена комисия, с участието на членове на Конституционната и Правосъдната комисия, да избере три кандидатури, които да предложи на депутатите, а след гласуването в пленарната зала в началото на ноември да бъде избран и новият член на Съвета на съдиите и прокурорите.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    0 0 Отговор
    Ша има кютек.

    09:45 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания