В Турция твърдят, че микрофонът на Ердоган е бил заглушен по време на речта му в ООН

23 Септември, 2025 10:54 748 6

Речта на Ердоган пред общото събрание на ООН предизвика дебати в Турция заради съмнения в умишлено спиране на микрофона му

В Турция твърдят, че микрофонът на Ердоган е бил заглушен по време на речта му в ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Речта, която турският президент Реджеп Тайип Ердоган произнесе вчера в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предизвика дебати в Турция заради съмнения за умишлено спиране на микрофона на турския държавен глава, съобщават местни медии, цитирани от БТА.

Речта на Ердоган, озаглавена „Намиране на решение на палестинския въпрос и прилагане на решението за две държави“, насочена към ситуацията в ивицата Газа и политиката на Израел, е била прекъсната автоматично малко преди Ердоган да я завърши, тъй като по регламент държавните глави имат по пет минути за изказванията си пред Общото събрание на ООН, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

Според медията преди да бъде "заглушен", Ердоган е заявил, че „голяма хуманитарна катастрофа се случва в нашия регион (Близкия изток) от близо две години поради зачестилите атаки на израелското правителство“. След прекъсването на микрофона му турският президент е добавил: „Клането в Газа, което отне живота на повече от 65 000 души, продължава с цялата си жестокост. Никой, който има поне малко съвест, не може да приеме случващото се. Освен това, не може да се мълчи пред лицето на такъв геноцид“.

От Дирекцията по комуникации към турското президентство излязоха с официално съобщение относно случилото се, в което се посочва, че микрофонът на Ердоган е бил прекъснат при изтичането на петте минути, които е имал за речта си, предаде ТРТ Хабер. „Изключено е на нашия президент да бъде забранено да говори или да бъде прекъснат по време на речта си. Тъй като речта на нашия президент неколкократно беше прекъсвана от аплодисменти, тя превиши определеното време и микрофонът беше автоматично изключен в края на петата минута поради технически причини. Нашият президент завърши речта си малко след това“, се казва още в съобщението.

Въпреки официалното обяснение на Дирекцията, някои турски медии поддържат теорията, че случилото се може да е било умишлен саботаж, въпреки че не са представени доказателства в подкрепа на подобни твърдения, отбелязва още „Тюркийе тудей“.


Турция
  • 1 хъхъ

    7 4 Отговор
    Еврейските номера нямат край. Има решение на ООН-то за две държави. Ционистите бързат да избият и заграбят каквото могат, за да няма палестинска държава. А палестинското население е семитско и има много повече общо с юдеите от античността, живели по тези земи, отколкото домъкнатите отвсякъде днешни израилтяни.

    10:57 23.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    2 18 Отговор
    Сега ще каже, че Израел му го е заглушил на падишаха. Тайпи сигурно спи вече в килера.

    10:58 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Загиваща бедна държавица Турция!

    1 7 Отговор
    Кой слуша лидер на бедна държавица!

    Коментиран от #6

    10:59 23.09.2025

  • 6 Ивайло

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Загиваща бедна държавица Турция!":

    Не само бедна но и със стар падишах!

    11:01 23.09.2025

