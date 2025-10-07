Катар: Защо Израел не е прекратил още военните си операции в Газа?

Израел трябваше да е спрял военните си операции на палестинска територия, съгласно плана на американския президент Доналд Тръмп, заявиха днес от Министерството на външните работи на Катар – страна посредник в преговорите за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Планът от 20 точки, представен от Тръмп, е във фокуса на тазседмичните преговори между израелското правителство и движението "Хамас", които се организират в Египет.

"Очакваме резултатите от преговорите относно примирието в идните дни", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Катар Маджед ал Ансари.

"Въпросът трябва първо да бъде отправен към Израел. Израел трябваше да прекрати военните си операции, ако изявленията на израелския министър-председател, че подкрепя плана на Тръмп, бяха верни", добави катарският представител.

Той обясни, че преговорите в Египет са процес, в който всички страни са твърдо ангажирани да постигнат споразумение, но все още има много детайли, които трябва да бъдат изгладени. Затова по негови думи се изисква непрекъсната комуникация.

Говорителят отказа да коментира какво ще е бъдещето на политическото бюро на "Хамас" в катарската столица Доха. "Прекалено рано е да се говори за това", посочи Маджед ал Ансари, след като миналия месец Израел атакува лидери на "Хамас" в Доха.

Катар е домакин на политическото бюро на "Хамас" от 2012 г. с одобрението на САЩ. По това време Вашингтон се стремеше да поддържа канал за комуникация с ислямисткото движение, което е обявено за "терористична организация" от повечето западни страни.

"Това бюро е необходимо, докато има нужда от този канал за комуникация", заяви катарският представител.