Мащабна аварийна операция! Газов облак, който може да е токсичен, хвърли в паника два германски града

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което накара властите да призоват местните жителите да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън.
Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.
Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.
Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.
Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още неясни.
Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #11
22:01 07.10.2025
2 Котьооо
Коментиран от #14
22:01 07.10.2025
3 Пловдивчанин
22:02 07.10.2025
4 Атлантик
22:03 07.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 лидер на свободния свят
22:07 07.10.2025
8 Величко
22:07 07.10.2025
9 Хипотетично
Коментиран от #27
22:08 07.10.2025
10 Механик
Познах, нали?
22:09 07.10.2025
11 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Направо ще кажат че Путин им го е пратил ,няма спор и две мнения .параноята вече завладя швабите
22:11 07.10.2025
12 ЛИЛИ
22:12 07.10.2025
13 Тръгна радиацията
22:13 07.10.2025
14 име
До коментар #2 от "Котьооо":Не е Путин, баба Kyкyфеpкел се изпусна, тя още вчера го направи като каза че балтийските пинчери и полша са виновни за неонацизма. Ама чак днес се размириса.
22:17 07.10.2025
15 Ауу,
22:22 07.10.2025
16 Пловдив
22:23 07.10.2025
17 Лъжат !
22:24 07.10.2025
18 123456
22:28 07.10.2025
19 Дон Дони
22:31 07.10.2025
20 Роко
22:32 07.10.2025
21 Дон Дони
22:36 07.10.2025
22 Така е
22:38 07.10.2025
23 Доктор Менгеле
22:40 07.10.2025
24 И добре че там няма
22:41 07.10.2025
25 Майна
От мен е, прекалиш с цигарите и отворих прозореца.., ха ха
22:43 07.10.2025
26 Любопитно
22:48 07.10.2025
27 Лоши тъпи работници афгани
До коментар #9 от "Хипотетично":ТЪПАКО ОТ АРАБИН И ОТ СИГАНИН НЕ СТАВА ОТГОВОРЕН КАЧЕСТВЕН РАБОТНИК. САКАХА ГИ И СЕГА ИМАТ ОБЛАЧНИ ПРОБЛЕМИ. В.КАНАДА ПАКИСТАНЕЦ ТОВАРИ КОРАБ С ЖИТО, ОПЕРАТОР НА ТОВАРАЧНА МАШИНА. ОБЪРКА СОРТОВЕТЕ И ПОСЛЕ ДВА ДЕНА С КАМИОНИ ПРАХОСМУКАЧКИ РАЗТОВАРВАХА ГРЕШНОТО ЗЪРНО. НО НЕ ВИНАГИ НЕЩАТА СА ПОПРАВИМИ КРАТУНЕ, ДЕБИЛЕН!
22:51 07.10.2025
28 Исторически парк
22:56 07.10.2025