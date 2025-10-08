Новини
Германия разреши на полицията да сваля дронове

8 Октомври, 2025 18:53 694 21

Свалянето на дронове обаче може да бъде опасно в гъсто населените градски райони, а летищата не разполагат непременно със системи, които могат незабавно да докладват за засечени безпилотници

Германия разреши на полицията да сваля дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германия ще предостави на полицията правомощия да сваля незаконни дронове, като тези, които нарушиха работата на летища в цяла Европа и които някои европейски лидери причисляват към хибридна война, водена от Русия, съобщава "Ройтерс".

Новият закон, приет от кабинета днес и очакващ одобрение от парламента, изрично упълномощава полицията да сваля дронове, нарушаващи въздушното пространство на Германия, включително в случаи на остра заплаха или сериозни щети.

Други техники, достъпни за сваляне на дронове, включват използване на лазери или заглушаване на сигнали за прекъсване на контролните и навигационни връзки.

Новият закон идва, след като миналия петък десетки полети бяха отклонени или отменени на летището в Мюнхен - второто по големина в Германия, оставяйки над 10 000 пътници блокирани заради забелязани дронове.

Германският канцлер Фридрих Мерц предположи, че Русия стои зад много от дроновете, прелитащи над Германия миналия уикенд, но никой от тях не е бил въоръжен и те по-скоро са изпълнявали разузнавателни полети.

Лидерите на ЕС започнаха да гледат на Русия като на основна заплаха за сигурността на континента след нахлуването на руските сили в Украйна през 2022 г..

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен миналия месец призова за "стена от дронове" - мрежа от сензори и оръжия за откриване, проследяване и неутрализиране на нахлуващи безпилотни летателни апарати - за защита на източния фланг на Европа.

Някои обаче смятат, че дроновете, участвали в скорошни инциденти, може да са били изстреляни и от ЕС.

С новия закон Германия се присъединява към други европейски страни, които наскоро дадоха на силите си за сигурност правомощия да сваля дронове, нарушаващи въздушното им пространство, сред които Великобритания, Франция, Литва и Румъния.

В него се посочва, че за да се предотвратят опасностите, породени от дронове на сушата, във въздуха или по вода, полицията "може да използва подходящи технически средства срещу системата, нейното контролно устройство или нейната контролна връзка, ако предотвратяването на опасността с други мерки би било безполезно или значително възпрепятствано".

По данни на Deutsche Flugsicherung Германия е регистрирала 172 нарушения на въздушния трафик, свързани с дронове, между януари и края на септември 2025 г., в сравнение със 129 през същия период миналата година и 121 през 2023 г.

Свалянето на дронове обаче може да бъде опасно в гъсто населените градски райони, а летищата не разполагат непременно със системи, които могат незабавно да докладват за засечени безпилотници.


Германия
  • 1 си дзън

    7 14 Отговор
    Бързо се усещат германците с дроновете. След като блокираха визите за руснаци следва
    и тяхното изгонване от ЕС

    Коментиран от #6

    18:57 08.10.2025

  • 2 Дойчюберале

    10 1 Отговор
    И на горските !

    18:58 08.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 4 Отговор
    Смешен еврог ейс ки плач .

    18:58 08.10.2025

  • 4 Само питам

    12 3 Отговор
    Първо могат ли да ги свалят и всичко наред ли ще свалят

    18:59 08.10.2025

  • 5 Зуки

    10 3 Отговор
    Тия ша са изпотрепат и без рашките да им пращат прашки

    19:02 08.10.2025

  • 6 Къде одиш бе

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    клен,да не са те мандахерцали пак под моста мигрантите у водата

    19:03 08.10.2025

  • 7 Механик

    8 3 Отговор
    Шаш и паника на розовАви понита. Много им се събира на горките.
    Нежните им епилирани душички не могат да понесат, че губят и ,че никой не ги иска.
    Но това е нормално. Джендърите са си такива. Не могат да разберат защо хората се отвращават от тях и за това са агресивни като жена е цикъл. И им е виновен целия свят.

    19:03 08.10.2025

  • 8 цфеде

    6 3 Отговор
    Глупаци и лъжци, нямат с какво но разрешили??? И аз разрешавам да свляте дронове:)))

    19:05 08.10.2025

  • 9 Спецназ

    7 2 Отговор
    Нямат системи за засичане и системи за сваляне.

    Иначе ще ги свалят по закон- с ДВУЦЕВКАТА на
    Дедо ли със ситните съчми за пъдпъдък??

    19:09 08.10.2025

  • 10 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Германец ще свали дрон кога пръдне гущер.

    19:09 08.10.2025

  • 11 Трябва

    2 2 Отговор
    да потапят корабите които пускат дроновете !

    19:11 08.10.2025

  • 12 За детските

    10 0 Отговор
    дронове от Али Експрес ли говорим ?

    19:13 08.10.2025

  • 13 Лавров

    0 9 Отговор
    Ние не пускаме дронове в Германия,но ще отговорим за всеки свален !

    Коментиран от #20

    19:14 08.10.2025

  • 14 Темата е вкисната

    9 2 Отговор
    Вече никой не вярва на натовските глупости за "руска хибридна атака" с дронове. Самите германци си признават, че това е тяхна работа. А Мерц е най-жалкият германски канцлер. Лъже като дървеното човече Пинокио.

    19:19 08.10.2025

  • 15 Тогава наистина

    4 0 Отговор
    ще се разбере чии са дроновете. Все някой ще изреве.

    Коментиран от #19

    19:23 08.10.2025

  • 16 Бря, бря

    1 0 Отговор
    Разрешили били? То и аз мога с прашка да ги свалям, ако ми летят над имота :)!

    19:32 08.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 си дзън

    1 0 Отговор
    днеска съм дежурен на гумата,
    за триене де........

    19:46 08.10.2025

  • 19 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тогава наистина":

    Хи хи хи
    DHL и Amazon ИМАХА намерение да ги използват масово за доставка
    на малки пратки ???!

    19:51 08.10.2025

  • 20 Фактура

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лавров":

    Изцвили конят

    20:02 08.10.2025

  • 21 минаващ

    0 0 Отговор
    запомнете нито един няма да свалът защото неможе да се намери черна кошка в тъмна стая и при това там я няма както и това което искът да свалът

    20:16 08.10.2025

