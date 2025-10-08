Германия разреши на полицията да сваля дронове

Германия ще предостави на полицията правомощия да сваля незаконни дронове, като тези, които нарушиха работата на летища в цяла Европа и които някои европейски лидери причисляват към хибридна война, водена от Русия, съобщава "Ройтерс".
Новият закон, приет от кабинета днес и очакващ одобрение от парламента, изрично упълномощава полицията да сваля дронове, нарушаващи въздушното пространство на Германия, включително в случаи на остра заплаха или сериозни щети.
Други техники, достъпни за сваляне на дронове, включват използване на лазери или заглушаване на сигнали за прекъсване на контролните и навигационни връзки.
Новият закон идва, след като миналия петък десетки полети бяха отклонени или отменени на летището в Мюнхен - второто по големина в Германия, оставяйки над 10 000 пътници блокирани заради забелязани дронове.
Германският канцлер Фридрих Мерц предположи, че Русия стои зад много от дроновете, прелитащи над Германия миналия уикенд, но никой от тях не е бил въоръжен и те по-скоро са изпълнявали разузнавателни полети.
Лидерите на ЕС започнаха да гледат на Русия като на основна заплаха за сигурността на континента след нахлуването на руските сили в Украйна през 2022 г..
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен миналия месец призова за "стена от дронове" - мрежа от сензори и оръжия за откриване, проследяване и неутрализиране на нахлуващи безпилотни летателни апарати - за защита на източния фланг на Европа.
Някои обаче смятат, че дроновете, участвали в скорошни инциденти, може да са били изстреляни и от ЕС.
С новия закон Германия се присъединява към други европейски страни, които наскоро дадоха на силите си за сигурност правомощия да сваля дронове, нарушаващи въздушното им пространство, сред които Великобритания, Франция, Литва и Румъния.
В него се посочва, че за да се предотвратят опасностите, породени от дронове на сушата, във въздуха или по вода, полицията "може да използва подходящи технически средства срещу системата, нейното контролно устройство или нейната контролна връзка, ако предотвратяването на опасността с други мерки би било безполезно или значително възпрепятствано".
По данни на Deutsche Flugsicherung Германия е регистрирала 172 нарушения на въздушния трафик, свързани с дронове, между януари и края на септември 2025 г., в сравнение със 129 през същия период миналата година и 121 през 2023 г.
Свалянето на дронове обаче може да бъде опасно в гъсто населените градски райони, а летищата не разполагат непременно със системи, които могат незабавно да докладват за засечени безпилотници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
