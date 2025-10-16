Канцлерът Мерц: Ако не възстановим конкурентоспособността си, съвсем скоро европейците ще станат пионка на САЩ и Китай

Европа ще загуби независимостта си в полза на световните икономически гиганти, ако европейските лидери не действат бързо, за да възстановят конкурентоспособността. За това предупреди германският канцлер Фридрих Мерц по време на заседание на парламента, цитиран от "Политико".

Той призова Европейския съюз да предприеме мащабни икономически реформи или рискува да загуби глобалното си значение. Мерц подчерта, че "през следващите седмици, месеци и може би в рамките на няколко години ще се реши дали Европа ще остане независима икономическа сила в световната икономика или ще се превърнем в пешка на основните икономически центрове в Азия или Америка".

Германският канцлер е подложен на политически натиск в страната си относно това да направи повече за справяне с икономическите затруднения в Германия. След две поредни години на спад, тази година икономистите очакват слаб или никакъв икономически растеж, отчасти поради тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, която засегна особено силно експортно ориентираната икономика на Берлин. Германските бизнес лидери сега призовават Фридрих Мерц да предприеме по-смели реформи за стимулиране на растежа.

Коалицията на канцлера обеща да предприеме реформи на пазара на труда и социалните помощи. Но през последните седмици Мерц призовава ЕС да намали бюрокрацията за бизнеса, да укрепи вътрешния пазар на ЕС и да сключи повече глобални търговски споразумения.

"Нямаме проблем с осведомеността в Европа, имаме проблем с прилагането", заяви Мерц днес в парламента. Той допълни, че възнамерявал да повдигне повторно този въпрос пред европейските партньори. "И отново, това се отнася преди всичко до конкурентоспособността на европейската ни икономика", по думите му.

Фридрих Мерц призова ЕК да договори повече търговски споразумения само за ЕС с държави и търговски блокове по целия свят и настоя да подпише търговско споразумение с южноамериканския блок от страни от Меркосур преди края на годината.