Откраднаха данните на повече от 8000 деца, съобщи британската полиция

Откраднаха данните на повече от 8000 деца, съобщи британската полиция

8 Октомври, 2025 07:55

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон

Откраднаха данните на повече от 8000 деца, съобщи британската полиция - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската полиция съобщи снощи, че е арестувала двама души по подозрение в престъпление с компютър и изнудване след кибератака срещу лондонска компания за грижи за деца, при която бяха откраднати данните на повече от 8000 деца, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон и околностите за деца до 5-годишна възраст.

Престъпната група съобщи за атаката на своя портал в тъмната мрежа миналия месец. Тя доказа твърдението си, като публикува имената, снимките, домашните адреси и информацията за контакт на семействата на 10 деца, които според нея са посещавали един от центровете на компанията.

Лондонската полиция съобщи, че двамата мъже, на 17 и на 22 години, са били задържани и ще останат в ареста за разпит.

Хакерската атака породи сериозни опасения за безопасността на децата и поверителността на данните и бе поредният от поредица подобни сериозни случаи във Великобритания, които шокираха страната тази година, отбелязва Ройтерс.


Великобритания
  • 1 Новият спорт на острова на прокълнатите

    1 0 Отговор
    Информацията явно е за вилнеещите пакистански банди, които отвличат малки деца, с цел... Стария мър много добре им знае целта, говори се че и той бил замесен

    07:58 08.10.2025

  • 2 Трол

    2 1 Отговор
    Новината е фейк, електронните данни са най-сигурни и защитени, освен това са и удобство.

    07:59 08.10.2025

  • 3 име

    2 0 Отговор
    Островните poдocмеcители откраднаха данните на почти всички българсси ученици. Понеже няма държава, която да създаде сайт за електронните дневници, такъв беше създаден от частна фирма и преди 2-3г собствениците го продадоха на няква английска фирма. На острова poдocмешенията и хомосексуалността са традиция, опасно е такива хора да имат данните на учениците ни.

    08:04 08.10.2025

