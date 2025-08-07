Новини
Свят »
Русия »
Хакерски атаки, срив на IT системи: какво става в Русия?
  Тема: Украйна

Хакерски атаки, срив на IT системи: какво става в Русия?

7 Август, 2025 13:45 1 417 40

  • русия-
  • хакери-
  • аерофлот-
  • украйна-
  • санкции

Старите и некачествени технологии позволяват на хакери все по-често да проникват в руските системи

Хакерски атаки, срив на IT системи: какво става в Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Супермаркети, аптеки, магазини - все повече търговски обекти в Русия се оплакват от технически проблеми и срив на IT системите си. За клиентите това означава затруднения или невъзможност за плащане или поръчване онлайн. На какво се дължат тези проблеми?

Санкциите срещу Русия действат

Още новини от Украйна

Според IT експерта Михаил Климарев затрудненията са в резултат от международните санкции. Редица компании, включително в IT сектора, отказват да работят с Русия и нейния бизнес заради агресивната война срещу Украйна.

Властите в Москва са изправени пред все по-сериозен натиск да запълнят дупките, които ограниченият достъп до западни технологии отваря. Само че повечето IT продукти, които са с етикет "Сделано в России", са всичко друго, но не и качествени. "Ако бяха по-добри, щяха да се наложат на пазара на информационните технологии. Тъй като обаче не са представени на международния пазар и не са конкурентоспособни, по дефиниция са по-лоши", обяснява Климарев пред АРД.

Как хакери приземиха 50 самолета на "Аерофлот"

И така се стига не само до сривове в системите, но до и рискове за сигурността, които отварят различни възможности за хакерите. Една от последните хакерски атаки е срещу най-голямата руска авиокомпания "Аерофлот". В края на юли тя беше принудена да отмени над 50 полета.

Украинската хакерска група Silent Crow обяви, че не само е блокирала системата на авиокомпанията, но е и получила достъп до чувствителни документи, които възнамерява да публикува поетапно. Руската прокуратура започна разследване "за незаконен достъп до компютърна информация". Дори Кремъл изрази загриженост. "Информацията, която четем в медиите, е доста тревожна. Заплахата от хакери продължава да съществува за всички големи компании, които предоставят услуги на населението", коментира Дмитрий Песков.

"Използват се слабости в старите софтуери. Установихме, че в инфраструктурата на "Аерофлот" още се работи с (операционните системи) Windows XP и Windows 2003", коментира IT експертът Александър Исавнин в популярен канал в Ютюб. "И така злонамерени хакери могат лесно да проникнат."

От Silent Crow обявиха, че за атаката срещу "Аерофлот" са работили съвместно и с беларуски опозиционни хакери. "Помагаме на украинците в борбата им с окупатора, като провеждаме кибератака срещу "Аерофлот", за да парализираме най-голямата авиокомпания в Русия", написаха тогава от Belarusian Cyberpartisans.

Само през тази година Silent Crow вече поеха отговорност за разбиване на различни бази данни в Русия - на недвижими имоти, на държавна телекомуникационна компания, на голяма застрахователна компания, IT отдела на правителството в Москва и руския офис на южнокорейския автомобилен производител KIA.

Руските IT специалисти са изолирани

Русия има и друг сериозен проблем във връзка с технологиите - сериозна част от експертите ѝ в сферата напуснаха страната. Само през 2022 година се смята, че 170 хиляди IT експерти са избягали.

Михаил Климарев, с когото АРД разговаря по темата, е един от тях. Той живее в Германия и казва, че за много от колегите му в Москва е трудно да са в час с новите развития, особено по отношение на изкуствения интелект заради международната изолация. "Разбира се, Русия има свои специалисти. Но всички модели на изкуствен интелект, разработени в Русия, не могат изобщо да се мерят с водещите американски или дори китайски модели. Това важи за всички области. Дори и само защото необходимите чипове няма как да бъдат доставени. Всичко това води не само до хакерски атаки, но и до разклатена стабилност на цялата инфраструктура."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия а ?

    8 3 Отговор
    А иначе по цял ден гледам това да ми се лепи

    13:48 07.08.2025

  • 2 НАП лийкс

    18 2 Отговор
    Да не се готвят за въвеждане на еврото и там?

    13:48 07.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 00014

    26 3 Отговор
    Поредният плач на отритнатите и презрените.

    13:49 07.08.2025

  • 5 Хахахахаха

    34 5 Отговор
    Това ли измислихте жалкари
    ДВ трябва да бъде обявена за медия подкрепяща тероризма няма толко токсични мисири може би униан

    13:49 07.08.2025

  • 6 Точно в България има

    27 6 Отговор
    технически проблеми и срив на IT системите. И то постоянно

    13:49 07.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    26 6 Отговор
    Пита се какво става в Германия и га Исляма ще стане основна религия за изпадналия германец търсещ препитание и арбайтен в Арабския свят.

    Коментиран от #10, #33

    13:50 07.08.2025

  • 8 Хахахаха

    5 19 Отговор
    Е що им е технология, нали могат да плащат кеш, какъв им е проблема? Нали така копейки, кеша е най-сигурно, щот мойш на всякъде да си плащаш? Ама явно май не мойш.

    13:50 07.08.2025

  • 9 Амииии....

    5 18 Отговор
    не може да бъде това...технологично Русия е номер едно в света, и това стана откакто им праснаха санкциите, Путин го каза.... и Атина Палада го потвърди.

    13:51 07.08.2025

  • 10 Хахахаха

    5 19 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    В раша има повече ислямисти и мюсюлмани от Германия! Това са фактите.

    13:52 07.08.2025

  • 11 IT сектора в Индия , отказва да работи

    21 1 Отговор
    Със САЩ и американският бизнес заради агресивните мита на Тръмп. Един след друг Колцентровете спират услугите си за САЩ

    Коментиран от #13, #35

    13:52 07.08.2025

  • 12 РФ да отива при СССР

    6 18 Отговор
    Казах!

    13:53 07.08.2025

  • 13 Верно ли бе?

    5 16 Отговор

    До коментар #11 от "IT сектора в Индия , отказва да работи":

    Фалшивите индийски колцентрове ще спрат телефонните измами?

    13:54 07.08.2025

  • 14 хихи

    15 4 Отговор
    ДойчеБоза...

    13:54 07.08.2025

  • 15 Само питам

    18 3 Отговор
    Бе , атлантическите спонсори на украинския режим не измислиха ли друго решение освен компютърен тероризъм ?

    13:56 07.08.2025

  • 16 Нормално

    14 2 Отговор
    Послушните не са умни.
    Умните не са послушни.

    Това е неоспорима реалност. Човек е способен да озбяга от средата. Или да се прави на глупав и неразбиращ, и да откаже да си даде уменията и труда за наистина този който е глупав и властваш, и го ограбва. Затова среди с диктатура и корумпирани примати западат.

    Коментиран от #28

    13:56 07.08.2025

  • 17 Копейки,

    7 13 Отговор
    Къде ще бягате след войната?

    13:56 07.08.2025

  • 18 Гьобелс Йозеф

    15 4 Отговор
    Пълна излагация! Как пък малко поне не научихте от мен?!?
    Пропаганда, пропаганда, ама малко поне да бий на достоверност!
    Вий направо през просото!
    Добре, че матряла и той е на ващо дередже... Иначе от глад щяхте да умрете!

    13:58 07.08.2025

  • 19 Ай стига ве........

    6 11 Отговор
    това е фейк, IT продуктите им били некачествени, те москвичи им правят в Китай и братушките ги сглобяват на къра че с едни технологии и IT глупости няма да се справят, и Костя и Митрофанова казаха че това е лъжа и дезинформация, и самолетите им летят безпроблемно и се приземяват, всички са намерени в тайгата по боровете са висяли пътниците живи и здрави.

    13:58 07.08.2025

  • 20 пРосия

    7 12 Отговор
    Страната на идиотите.

    13:59 07.08.2025

  • 21 Къде

    15 4 Отговор
    В коя част на русия става това? Аа, в украинската.

    Коментиран от #25

    13:59 07.08.2025

  • 22 стоян георгиев

    5 11 Отговор
    Това се очакваше.путлер обаче не го интересува.на него компютърни специалисти не му трябват.

    14:00 07.08.2025

  • 23 гайтанджиева

    2 9 Отговор
    Товар пропаганда.

    14:01 07.08.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    5 9 Отговор
    Закривай тази психясала държава...

    14:02 07.08.2025

  • 25 Тихо пръдльо!

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Къде":

    Не си компетентен.

    14:04 07.08.2025

  • 26 политкоректен

    2 11 Отговор
    Аз съм нещастен че не съм се родил руснак и си нямам Импиратор.

    14:05 07.08.2025

  • 27 гост

    4 9 Отговор
    Технологии...не ги търсете там...те една кола не можаха да конструират, та взеха Фиат,да започнат от някъде...

    14:05 07.08.2025

  • 28 Затова

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нормално":

    Такива примати като Тошковците се държат самонадеяно и нагло. И пъдят хората да ходят в чужбина за 500 евро, а директорите да взимат тлъстите суми. Ами да те ще избягат, но няма да се върнат. Или ще се върнат като пенсионери. Държавата на пенсионерите и на калинките на държавната хранилка, която никак не е малка.

    14:07 07.08.2025

  • 29 Механик

    10 4 Отговор
    Олее, край! Руснаците пак са свършили ракетите, войниците, Путин пак е уммрял и в момента е болен, а Кадиров се е развел.
    Как не ви омръзна, а?
    Ей така, за разнообразие поне измислете нещо ново. А то точно като нашия тука трол, дето едни и същи работи ги реди едно след друго.

    14:08 07.08.2025

  • 30 Тома

    9 5 Отговор
    А защо не кажете че хакерите са краварските кибер войски

    14:10 07.08.2025

  • 31 Христо

    2 6 Отговор
    Ще се срине прогнилана кочина . Всичко там е гнилоч ,наркомания и хомосексуализъм

    14:12 07.08.2025

  • 32 Миризлив руски палячо крепостен

    5 5 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като убиваме,ще станем много богати!

    14:15 07.08.2025

  • 33 Гледай

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    си Москалията , Москва е града с най много мюсли Ама те не са в Европа де , азиатски сбирщайн .
    Нашия взел за Германия да се грижи

    14:16 07.08.2025

  • 34 глюпустами

    0 5 Отговор
    всичко е според плана на Върховния.

    14:16 07.08.2025

  • 35 мхм

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "IT сектора в Индия , отказва да работи":

    и кво ша ядат индийските колцентрове?

    14:18 07.08.2025

  • 36 Ддд

    2 6 Отговор
    Путин си отива..Русия се е запътила към 91-ва год.

    14:18 07.08.2025

  • 37 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)

    2 4 Отговор
    Няма да мръдна от бункера,тук имам всякакви предимства!

    14:19 07.08.2025

  • 38 Поредният плач

    2 0 Отговор
    Колко зле било в Русия .... Но истината е, че прекрасно се справят хората със всички възможни санкции и ударно си създават собствени продукти и аналози на всичко за което преди това пари са плащали на западни компании. Реално няма нито една стока или услуга в Русия която да попада в дефиницията за дефицитна ....
    Това е истината.

    14:21 07.08.2025

  • 39 И кой го казва че

    0 0 Отговор
    необходимите чипове няма как да бъдат доставени ? ... САЩ точно обратното твърдят

    14:23 07.08.2025

  • 40 Наритай руснак

    1 0 Отговор
    Наритай руснак предоврати, убийство, грабеж или изнасилване!

    14:27 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания