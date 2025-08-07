Хакерски атаки, срив на IT системи: какво става в Русия?

Супермаркети, аптеки, магазини - все повече търговски обекти в Русия се оплакват от технически проблеми и срив на IT системите си. За клиентите това означава затруднения или невъзможност за плащане или поръчване онлайн. На какво се дължат тези проблеми?

Санкциите срещу Русия действат

Още новини от Украйна

Според IT експерта Михаил Климарев затрудненията са в резултат от международните санкции. Редица компании, включително в IT сектора, отказват да работят с Русия и нейния бизнес заради агресивната война срещу Украйна.

Властите в Москва са изправени пред все по-сериозен натиск да запълнят дупките, които ограниченият достъп до западни технологии отваря. Само че повечето IT продукти, които са с етикет "Сделано в России", са всичко друго, но не и качествени. "Ако бяха по-добри, щяха да се наложат на пазара на информационните технологии. Тъй като обаче не са представени на международния пазар и не са конкурентоспособни, по дефиниция са по-лоши", обяснява Климарев пред АРД.

Как хакери приземиха 50 самолета на "Аерофлот"

И така се стига не само до сривове в системите, но до и рискове за сигурността, които отварят различни възможности за хакерите. Една от последните хакерски атаки е срещу най-голямата руска авиокомпания "Аерофлот". В края на юли тя беше принудена да отмени над 50 полета.

Украинската хакерска група Silent Crow обяви, че не само е блокирала системата на авиокомпанията, но е и получила достъп до чувствителни документи, които възнамерява да публикува поетапно. Руската прокуратура започна разследване "за незаконен достъп до компютърна информация". Дори Кремъл изрази загриженост. "Информацията, която четем в медиите, е доста тревожна. Заплахата от хакери продължава да съществува за всички големи компании, които предоставят услуги на населението", коментира Дмитрий Песков.

"Използват се слабости в старите софтуери. Установихме, че в инфраструктурата на "Аерофлот" още се работи с (операционните системи) Windows XP и Windows 2003", коментира IT експертът Александър Исавнин в популярен канал в Ютюб. "И така злонамерени хакери могат лесно да проникнат."

От Silent Crow обявиха, че за атаката срещу "Аерофлот" са работили съвместно и с беларуски опозиционни хакери. "Помагаме на украинците в борбата им с окупатора, като провеждаме кибератака срещу "Аерофлот", за да парализираме най-голямата авиокомпания в Русия", написаха тогава от Belarusian Cyberpartisans.

Само през тази година Silent Crow вече поеха отговорност за разбиване на различни бази данни в Русия - на недвижими имоти, на държавна телекомуникационна компания, на голяма застрахователна компания, IT отдела на правителството в Москва и руския офис на южнокорейския автомобилен производител KIA.

Руските IT специалисти са изолирани

Русия има и друг сериозен проблем във връзка с технологиите - сериозна част от експертите ѝ в сферата напуснаха страната. Само през 2022 година се смята, че 170 хиляди IT експерти са избягали.

Михаил Климарев, с когото АРД разговаря по темата, е един от тях. Той живее в Германия и казва, че за много от колегите му в Москва е трудно да са в час с новите развития, особено по отношение на изкуствения интелект заради международната изолация. "Разбира се, Русия има свои специалисти. Но всички модели на изкуствен интелект, разработени в Русия, не могат изобщо да се мерят с водещите американски или дори китайски модели. Това важи за всички области. Дори и само защото необходимите чипове няма как да бъдат доставени. Всичко това води не само до хакерски атаки, но и до разклатена стабилност на цялата инфраструктура."