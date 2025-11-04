Новини
Свят »
Белгия »
Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати

Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати

4 Ноември, 2025 12:20 539 1

  • хакери-
  • белгия-
  • данни-
  • телефони

Подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя

Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати и обявени за продажба от посредници, като сред засегнатите са настоящи и бивши високопоставени служители на институциите на ЕС, съобщиха местни медии, предаде БТА.

Отбелязва се, че данните са анонимни, но при проверка по номерата на известни висши фигури в европейските институции се установява, че те са в списъците. Уточнява се, че подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя, а това създава заплахи за неговата сигурност и за безопасността на организацията, където работи.

Засегнати са също големи дружества в Белгия, заети с дейности в чувствителни области. Говорител на Европейската комисия е заявил по този повод, че са предприети допълнителни мерки за защита на нейните служители и са разпратени предупреждения към останалите европейски институции.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Батка

    9 0 Отговор
    Тук са доброволно предоставени от операторите а те търгуват с тях естествено. Да не се чудите от къде ви звънят да ви предлагат страшни промоции и ви знаят и кътните зъби?

    12:24 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания