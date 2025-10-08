Новини
Кораби от нова флотилия за Газа бяха прехванати от израелската армия

8 Октомври, 2025 09:02 820 45

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • палестина-
  • кораби

Израелското външно министерство осъди "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия"

Кораби от нова флотилия за Газа бяха прехванати от израелската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Коалиция "Флотилия на свободата" заяви, че три нейни кораба днес са били атакувани от израелската армия, докато са се опитвали да достигнат ивицата Газа. Коалиция "Флотилия на свободата" е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ, посочва Ройтерс.

Според израелското външно министерство корабите и пътниците са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и ще бъдат незабавно депортирани. "Пореден безсмислен опит да се наруши законната морска блокада и да се навлезе в зона на военни действия завърши без резултат", посочиха от министерството в платформата "Екс".

"Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха", се казва в изявление на коалицията.

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа.

Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд", която също се опита да достави помощи в Газа.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    13 7 Отговор
    Това, което върши израел и подкрепящите го се нарича ГЕТОЦИД!

    Коментиран от #2

    09:03 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Силиций

    6 1 Отговор
    И в тази флотилия ли е имало толкова "много" хуманитарна помощ,колкото в първата?

    09:09 08.10.2025

  • 4 Трудно може нещо по малоумно

    3 3 Отговор
    да се измисли.... (Израелското външно министерство осъди "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия")....

    09:09 08.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Въх":

    Според твоята логика живота на палестинското дете не струва нищо. Браво, за 30 години освен в колоездачи, чичо сорос успя и да ви дехуманизира.

    Коментиран от #15, #16

    09:12 08.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мунчо

    6 4 Отговор
    А бе тия евреи що се занимават с глупости, прихванали ги били, бе направо ги потапяйте бе , така или иначе левичарите са неспсяеми .

    09:14 08.10.2025

  • 8 т.н. израелската блокада на Гaза

    10 5 Отговор
    си има име! Военно престъпление и геноцид ! Престъпление срещу човечеството. И е време най после българските медии да влязат в час и да почнат да се съобразяват с директивите и дефинициите на МНС и ООН на който България е член !

    09:14 08.10.2025

  • 9 Някой

    2 3 Отговор
    Тук да не са забранили израза Сатаняху, че крие коментари? Тест!

    09:14 08.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ква помощ в тия лодки?

    5 3 Отговор
    Освен шепа хапчета ,какво ядене може да се побере в тия яхтички?!?

    09:15 08.10.2025

  • 12 Света знае! Фактите са че:

    7 4 Отговор
    Над 450 европейски граждани , сред които и Грета Тунберг, миналата седмица станаха жертва на отвличане, тероризъм и пиратство в международни води. Израелските терористи нападнаха флотилията „Глобал Сумуд“ и ги взеха за заложници. Ционистката пропаганда няма да промени истината ....

    09:17 08.10.2025

  • 13 Правилно!

    5 5 Отговор
    Браво за Израел!

    09:19 08.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЦЦЦ

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Слепци сте за това. Гледата на тях по човешки, щото така ви е възпитала ВЕЛИКАТА юдео-християнска цивилизация. А трябва да видите света през очите на арабската майка която се радва, че детето и е станало шахид. Ако видите истината че тези така наречени деца са бъдещи терористи и завоеватели ще престанете да ги жалите, точно както родните им майки не ги жалят

    Коментиран от #18

    09:20 08.10.2025

  • 16 Циганска работа!

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Прав се , не струва!

    09:20 08.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вашето мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "ЦЦЦ":

    И майката куче не жали за палетата си. Това дава ли ми право да ги избивам? Голяма логика вадите дехуманизирани консументи.

    09:23 08.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма такова нещо

    6 2 Отговор
    "проникване в зона за бойни действия" когато става дума за международни води ! Акваторията на Гaза също не е израелска и никакви права няма нацистки Израел над нея. Това което извършва Израел е отвличане, тероризъм и пиратство в международна и чужда за Израел акватория! Израел е международен терорист и това е истината хора

    09:23 08.10.2025

  • 21 Не е

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "6 млрд са отделени за коментари":

    Българин съм потомък на Тервел и тия който изклаха то ли 22000 то ли 32000 араби под стените на Цариград , а ти си либерастки безродник или арабски навлек

    09:27 08.10.2025

  • 22 ха ха ха

    1 3 Отговор
    "По ДАННИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара," т.е. около 20 тона брашно и на дребно. А ние доматите с колците ги ядем като им виждаме пробитите корита.
    При предните само сандвичи откриха и то мухлясали от влагата

    09:28 08.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 бар мицва

    2 1 Отговор
    Евреите вече избиха почти 70000 местни,а техните жертви са 1200,освен това Палестина е сравнена със земята,колко мъртви под развалините има,не се знае.

    09:28 08.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ционистки тролчета,

    3 1 Отговор
    Елементарен въпрос ви задавам. Държавата Ливан според вас има ли суверенна морска акватория? Чий го дири Израел там?

    09:30 08.10.2025

  • 27 Колко неадекватен трябва да си верно

    3 1 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    09:33 08.10.2025

  • 28 К....

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "О...":

    Ч.футе наеш кво куче ще ти дам, я си дай телефона.

    Коментиран от #32

    09:34 08.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Неадекватното премиерче, хотелиера

    4 1 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!!

    09:34 08.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стамболов

    2 5 Отговор
    Смъrt на арабите, комунистите и руснаците, Свобода за Европа

    Коментиран от #37

    09:40 08.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Извършват пиратство и тероризъм

    3 2 Отговор
    Отвличат плавателни съдове в международни и ливански води, прехвърлят ги после в израелско пристанище и следва: "ще бъдат незабавно депортирани"..... престъпници !

    09:43 08.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Стамболов - туркофила

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Стамболов":

    Свобода за Европа ! АХАХАХАХАХА Юнак, браво.

    09:44 08.10.2025

  • 38 Само платен трол

    3 1 Отговор
    или неморален индивид може престъпленията на нацистката хунта в Израел да оправдава. Срамно и позорно е....гнусно е !

    Коментиран от #41, #44

    09:46 08.10.2025

  • 39 Панта

    2 1 Отговор
    Доста са изтрещели герберугите на Желязков. Лошо няма. 😁😄

    09:47 08.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Въх

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Само платен трол":

    Глъмери сте и такива ще си идете, в "нацисткия" Израел живеят 2 000 000 араби негови граждани и за 77 годишното му съществуване броят им се е увеличили почти 10 пъти от 220 00 на 2 (ДВА) МИЛИОНА

    Коментиран от #43

    09:52 08.10.2025

  • 42 9 септември

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "1 януари":

    Орбан не беше ли русофил и пръв приятел на Путин и Вучич ?!?

    09:52 08.10.2025

  • 43 Зелена

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Въх":

    2 000 000 , това палестинците ли са ? Ако е така , вече не са толкова...

    Коментиран от #45

    09:54 08.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ведър

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Зелена":

    Не това са араби граждани на Израел. Палестинци НЯМА, до 1967 това са били египтяни. Палестинците като наименование на отделна част от арабския народ ги измисля през 60-те години на миналия век КГБ. За това има спомени на избягалия на Запад бивш шеф на румънското разузнаване генерал Йон Михай Пачепа. Ама вие сте неграмотни нискочели и малко чели, от къде да ги знаете тия работи

    10:06 08.10.2025