Кораби от нова флотилия за Газа бяха прехванати от израелската армия

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Коалиция "Флотилия на свободата" заяви, че три нейни кораба днес са били атакувани от израелската армия, докато са се опитвали да достигнат ивицата Газа. Коалиция "Флотилия на свободата" е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ, посочва Ройтерс.

Според израелското външно министерство корабите и пътниците са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и ще бъдат незабавно депортирани. "Пореден безсмислен опит да се наруши законната морска блокада и да се навлезе в зона на военни действия завърши без резултат", посочиха от министерството в платформата "Екс".

"Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха", се казва в изявление на коалицията.

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа.

Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд", която също се опита да достави помощи в Газа.