Кораби от нова флотилия за Газа бяха прехванати от израелската армия

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
Коалиция "Флотилия на свободата" заяви, че три нейни кораба днес са били атакувани от израелската армия, докато са се опитвали да достигнат ивицата Газа. Коалиция "Флотилия на свободата" е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ, посочва Ройтерс.
Според израелското външно министерство корабите и пътниците са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и ще бъдат незабавно депортирани. "Пореден безсмислен опит да се наруши законната морска блокада и да се навлезе в зона на военни действия завърши без резултат", посочиха от министерството в платформата "Екс".
"Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха", се казва в изявление на коалицията.
По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа.
Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд", която също се опита да достави помощи в Газа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #2
09:03 08.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Силиций
09:09 08.10.2025
4 Трудно може нещо по малоумно
09:09 08.10.2025
5 Вашето мнение
До коментар #2 от "Въх":Според твоята логика живота на палестинското дете не струва нищо. Браво, за 30 години освен в колоездачи, чичо сорос успя и да ви дехуманизира.
Коментиран от #15, #16
09:12 08.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мунчо
09:14 08.10.2025
8 т.н. израелската блокада на Гaза
09:14 08.10.2025
9 Някой
09:14 08.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ква помощ в тия лодки?
09:15 08.10.2025
12 Света знае! Фактите са че:
09:17 08.10.2025
13 Правилно!
09:19 08.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЦЦЦ
До коментар #5 от "Вашето мнение":Слепци сте за това. Гледата на тях по човешки, щото така ви е възпитала ВЕЛИКАТА юдео-християнска цивилизация. А трябва да видите света през очите на арабската майка която се радва, че детето и е станало шахид. Ако видите истината че тези така наречени деца са бъдещи терористи и завоеватели ще престанете да ги жалите, точно както родните им майки не ги жалят
Коментиран от #18
09:20 08.10.2025
16 Циганска работа!
До коментар #5 от "Вашето мнение":Прав се , не струва!
09:20 08.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вашето мнение
До коментар #15 от "ЦЦЦ":И майката куче не жали за палетата си. Това дава ли ми право да ги избивам? Голяма логика вадите дехуманизирани консументи.
09:23 08.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Няма такова нещо
09:23 08.10.2025
21 Не е
До коментар #14 от "6 млрд са отделени за коментари":Българин съм потомък на Тервел и тия който изклаха то ли 22000 то ли 32000 араби под стените на Цариград , а ти си либерастки безродник или арабски навлек
09:27 08.10.2025
22 ха ха ха
При предните само сандвичи откриха и то мухлясали от влагата
09:28 08.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 бар мицва
09:28 08.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ционистки тролчета,
09:30 08.10.2025
27 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
09:33 08.10.2025
28 К....
До коментар #25 от "О...":Ч.футе наеш кво куче ще ти дам, я си дай телефона.
Коментиран от #32
09:34 08.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Неадекватното премиерче, хотелиера
09:34 08.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Стамболов
Коментиран от #37
09:40 08.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Извършват пиратство и тероризъм
09:43 08.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Стамболов - туркофила
До коментар #33 от "Стамболов":Свобода за Европа ! АХАХАХАХАХА Юнак, браво.
09:44 08.10.2025
38 Само платен трол
Коментиран от #41, #44
09:46 08.10.2025
39 Панта
09:47 08.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Въх
До коментар #38 от "Само платен трол":Глъмери сте и такива ще си идете, в "нацисткия" Израел живеят 2 000 000 араби негови граждани и за 77 годишното му съществуване броят им се е увеличили почти 10 пъти от 220 00 на 2 (ДВА) МИЛИОНА
Коментиран от #43
09:52 08.10.2025
42 9 септември
До коментар #17 от "1 януари":Орбан не беше ли русофил и пръв приятел на Путин и Вучич ?!?
09:52 08.10.2025
43 Зелена
До коментар #41 от "Въх":2 000 000 , това палестинците ли са ? Ако е така , вече не са толкова...
Коментиран от #45
09:54 08.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ведър
До коментар #43 от "Зелена":Не това са араби граждани на Израел. Палестинци НЯМА, до 1967 това са били египтяни. Палестинците като наименование на отделна част от арабския народ ги измисля през 60-те години на миналия век КГБ. За това има спомени на избягалия на Запад бивш шеф на румънското разузнаване генерал Йон Михай Пачепа. Ама вие сте неграмотни нискочели и малко чели, от къде да ги знаете тия работи
10:06 08.10.2025