Турция определи действията на Израел като „акт на пиратство“

Министерството на външните работи на Турция разпространи изявление, в което определя действията на Израел срещу поредната флотилия с хуманитарна помощ като „акт на пиратство“ и „нарушение на международното право“, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

В съобщението се казва, че интервенцията срещу „Флотилията на свободата“, на която има и турски граждани и депутати, показва, че „геноцидното“ израелско правителство взема на прицел всички мирни стъпки и увеличава напрежението в региона, като нанася вреда на усилията за мир.

Турското външно министерство допълва, че са предприети всички възможни инициативи за освобождаване на турските граждани, задържани от Израел, и че Турция е в координация и с други държави по отношение на техните граждани.

Кораби от новата международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинската територия.