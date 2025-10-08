Новини
Турция определи действията на Израел като „акт на пиратство“

8 Октомври, 2025 14:54 606 11

Кораби от новата международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия

Министерството на външните работи на Турция разпространи изявление, в което определя действията на Израел срещу поредната флотилия с хуманитарна помощ като „акт на пиратство“ и „нарушение на международното право“, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

В съобщението се казва, че интервенцията срещу „Флотилията на свободата“, на която има и турски граждани и депутати, показва, че „геноцидното“ израелско правителство взема на прицел всички мирни стъпки и увеличава напрежението в региона, като нанася вреда на усилията за мир.

Турското външно министерство допълва, че са предприети всички възможни инициативи за освобождаване на турските граждани, задържани от Израел, и че Турция е в координация и с други държави по отношение на техните граждани.

Кораби от новата международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинската територия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    6 3 Отговор
    Твърдят другаде, че са достигнали Газа. А за пиратство го казвах аз в коментари. Това са международни води и на Палестина. Израел не може да си присвоява никакви права там. При създаването им е създадена и втора държава и зони към никоя от двете. Е къде са сега?

    15:01 08.10.2025

  • 2 Гориил

    5 2 Отговор
    Турция, въпреки предполагаемото единство и сплотеност на управляващите сили в Дамаск, загуби изборите в Сирия.Анкара се озова на грешната страна на историята и ще понесе както политически, така и репутационни загуби. Въпреки привлекателността на кемализма, в Турция тлее сенчест огнище на съпротива срещу мирния план на Тръмп за Палестина и кюрдския въпрос.

    Коментиран от #11

    15:09 08.10.2025

  • 3 Търновец

    5 1 Отговор
    Според историци Отоманската империя беше създадена от Юдеи, а някои младотурци замесени в геноцида срещу Християни след това станаха Израелски политици

    Коментиран от #10

    15:10 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    2 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:12 08.10.2025

  • 7 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9

    15:12 08.10.2025

  • 8 ахахах

    1 3 Отговор
    Нормалните държави го определиха като акт на "демокрация"

    15:13 08.10.2025

  • 9 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Цункай на Раул Кастро, перото.

    15:15 08.10.2025

  • 10 Рускиня

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    Главен Везир на Султана е бил евреин.

    15:15 08.10.2025

  • 11 Горки

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Болшинството на изборите е за сунитите.
    Преди изборите болшинството бе на алаути и комунисти.

    Забележка: Турците в болшинство същи са сунити.

    15:36 08.10.2025

