Израел: Групировката „Хамас“ трябва да бъде унищожена

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич заяви, че екстремистката групировка "Хамас" трябва да бъде унищожена след завръщането на заложниците от Газа, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Той добави, че няма да гласува в подкрепа на споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас", целящо да сложи край на войната в Газа, но се въздържа от заплахи да свали коалиционното правителство на Бенямин Нетаняху.
"Има огромен страх от последствията от изпразването на затворите и освобождаването на следващото поколение терористични лидери", написа в "Екс" крайнодесният министър. "Дори и само по тази причина, не можем да участваме в краткосрочни празненства, нито да гласуваме в полза на това споразумение".
Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня, целящо освобождаването на заложниците, предаде Франс прес.
"Армията започна оперативна подготовка преди прилагането на споразумението. В рамките на този процес линиите на разполагане (в ивицата Газа) ще бъдат коригирани бързо", се казва в изявлението.
Израелските войски контролират 75% от палестинската територия, представител на "Хамас" заяви, че освобождаване на заложниците ще бъде извършено "едновременно с конкретното израелско изтегляне" от сектори от ивицата Газа. Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп, одобрен снощи от Израел и "Хамас", предвижда израелската армия да се изтегли на предварително договорени позиции, но без да напусне напълно палестинския анклав.
1 Дориана
11:38 09.10.2025
2 си дзън
11:39 09.10.2025
3 палестински холокост но тоя път истински
11:39 09.10.2025
4 не ще угасите
11:44 09.10.2025
5 АЛОООУ
11:44 09.10.2025
6 Биби криминал
11:45 09.10.2025
7 Света беше заклймил
11:46 09.10.2025
8 Гого
Коментиран от #9
11:46 09.10.2025
9 оооо... фес
До коментар #8 от "Гого":ти ли си бе... как е дупарата? още ли те боли?
11:49 09.10.2025
13 БЪЛГАРИН ЧЕЛ ИСТОРИЯТА НИ
Коментиран от #15
11:52 09.10.2025
14 Георги
Коментиран от #20
11:57 09.10.2025
15 Георги
До коментар #13 от "БЪЛГАРИН ЧЕЛ ИСТОРИЯТА НИ":той пък Аспарух е спечелил България на покер
Коментиран от #18
11:58 09.10.2025
16 Госあ
12:01 09.10.2025
17 СУМУД
Най на края
12:09 09.10.2025
18 БЪЛГАРИН ЧЕЛ ИСТОРИЯТА НИ
До коментар #15 от "Георги":хайде не ми казвай, че Аспарух е колил и бесил тракийци и славяни?
12:09 09.10.2025
19 Дааа
12:29 09.10.2025
20 Смешник
До коментар #14 от "Георги":Е не са същите като руснаците Едните освобождават собственото си рускоезично население от укронацистите другите завладяват и избиват палестинския народ Кой режим е фашиски и терористичен е ясно
12:38 09.10.2025