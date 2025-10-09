Израел: Групировката „Хамас“ трябва да бъде унищожена

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич заяви, че екстремистката групировка "Хамас" трябва да бъде унищожена след завръщането на заложниците от Газа, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Той добави, че няма да гласува в подкрепа на споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас", целящо да сложи край на войната в Газа, но се въздържа от заплахи да свали коалиционното правителство на Бенямин Нетаняху.

"Има огромен страх от последствията от изпразването на затворите и освобождаването на следващото поколение терористични лидери", написа в "Екс" крайнодесният министър. "Дори и само по тази причина, не можем да участваме в краткосрочни празненства, нито да гласуваме в полза на това споразумение".

Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня, целящо освобождаването на заложниците, предаде Франс прес.

"Армията започна оперативна подготовка преди прилагането на споразумението. В рамките на този процес линиите на разполагане (в ивицата Газа) ще бъдат коригирани бързо", се казва в изявлението.

Израелските войски контролират 75% от палестинската територия, представител на "Хамас" заяви, че освобождаване на заложниците ще бъде извършено "едновременно с конкретното израелско изтегляне" от сектори от ивицата Газа. Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп, одобрен снощи от Израел и "Хамас", предвижда израелската армия да се изтегли на предварително договорени позиции, но без да напусне напълно палестинския анклав.