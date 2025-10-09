Новини
Израел: Групировката „Хамас“ трябва да бъде унищожена

9 Октомври, 2025 11:36 1 027 20

  • ивицата газа-
  • бецалел смотрич-
  • хамас-
  • израел-
  • газа

Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич заяви, че екстремистката групировка "Хамас" трябва да бъде унищожена след завръщането на заложниците от Газа, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Той добави, че няма да гласува в подкрепа на споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас", целящо да сложи край на войната в Газа, но се въздържа от заплахи да свали коалиционното правителство на Бенямин Нетаняху.

"Има огромен страх от последствията от изпразването на затворите и освобождаването на следващото поколение терористични лидери", написа в "Екс" крайнодесният министър. "Дори и само по тази причина, не можем да участваме в краткосрочни празненства, нито да гласуваме в полза на това споразумение".

Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня, целящо освобождаването на заложниците, предаде Франс прес.

"Армията започна оперативна подготовка преди прилагането на споразумението. В рамките на този процес линиите на разполагане (в ивицата Газа) ще бъдат коригирани бързо", се казва в изявлението.

Израелските войски контролират 75% от палестинската територия, представител на "Хамас" заяви, че освобождаване на заложниците ще бъде извършено "едновременно с конкретното израелско изтегляне" от сектори от ивицата Газа. Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп, одобрен снощи от Израел и "Хамас", предвижда израелската армия да се изтегли на предварително договорени позиции, но без да напусне напълно палестинския анклав.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    6 16 Отговор
    Да, точно така Хамас трябва да бъдат унищожени.

    11:38 09.10.2025

  • 2 си дзън

    4 10 Отговор
    Абе да дадат по един пейджър на хамасите

    11:39 09.10.2025

  • 3 палестински холокост но тоя път истински

    18 0 Отговор
    Групировката исраел това ли измисли?

    11:39 09.10.2025

  • 4 не ще угасите

    9 0 Отговор
    НЕГАСИМОТО

    11:44 09.10.2025

  • 5 АЛОООУ

    17 2 Отговор
    Не Хамас, а Израел трябва да бъде унищожен ....

    11:44 09.10.2025

  • 6 Биби криминал

    17 1 Отговор
    По скоро трябва да изчезне тумора исраел. Следете внимателно КОЙ ще наруши примирието ? исраел естествено!!!!

    11:45 09.10.2025

  • 7 Света беше заклймил

    16 1 Отговор
    хитлер като зло, а тези успяха да покажат, че е имал доста право спрямо тях.

    11:46 09.10.2025

  • 8 Гого

    15 1 Отговор
    Групировката ИЗРАЕЛ ТТЯБВА ДА БЪДЕ ИЗТРИТА ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА

    Коментиран от #9

    11:46 09.10.2025

  • 9 оооо... фес

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Гого":

    ти ли си бе... как е дупарата? още ли те боли?

    11:49 09.10.2025

  • 13 БЪЛГАРИН ЧЕЛ ИСТОРИЯТА НИ

    7 1 Отговор
    ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС КОЛЕНИЧЕЩИ НА ЧАРШАФИТЕ ГЯYPИ, АЗ СЪМ ЧЕЛ ИСТОРИЯ И ЗНАМ КАК ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ГИ ДОКАРВА ТИЯ ПО ТЕЗИ ЗЕМИ ЗА ДА КОЛЯТ И БЕСЯТ ХРИСТИЯНИ.

    Коментиран от #15

    11:52 09.10.2025

  • 14 Георги

    3 2 Отговор
    те тея същите като руснаците, за мир говорят, а на практика изобщо не ги интересува. Нормално! Никой не прекратява война която печели.

    Коментиран от #20

    11:57 09.10.2025

  • 15 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "БЪЛГАРИН ЧЕЛ ИСТОРИЯТА НИ":

    той пък Аспарух е спечелил България на покер

    Коментиран от #18

    11:58 09.10.2025

  • 16 Госあ

    5 1 Отговор
    Докато Иран не покаже официално атома за хлебарките, мир в близкия Изток няма да има. Руснаците закрилят евреите, а Китай изобщо не иска да се забърква в онези каши…с подкрепата на сащ, ч@ф@дите се чувстват недосегаеми и си правят каквото искат ! Вижда се очеизвадно какво искат.

    12:01 09.10.2025

  • 17 СУМУД

    0 0 Отговор
    ПРЕМИРИЕ
    Най на края

    12:09 09.10.2025

  • 18 БЪЛГАРИН ЧЕЛ ИСТОРИЯТА НИ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    хайде не ми казвай, че Аспарух е колил и бесил тракийци и славяни?

    12:09 09.10.2025

  • 19 Дааа

    2 0 Отговор
    То между впрочем и вие трябва да сте унищожени

    12:29 09.10.2025

  • 20 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Е не са същите като руснаците Едните освобождават собственото си рускоезично население от укронацистите другите завладяват и избиват палестинския народ Кой режим е фашиски и терористичен е ясно

    12:38 09.10.2025