Израелският президент каза, че Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

9 Октомври, 2025 08:31

Той определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и даващо нов хоризонт на надежда за региона"

Израелският президент каза, че Тръмп заслужава Нобелова награда за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега Доналд Тръмп за ролята му в уреждането на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа. По думите на израелския държавен глава Тръмп заслужава Нобелова награда за мир за приноса си, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Няма съмнение, че той заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и даващо нов хоризонт на надежда за региона".

Снощи Тръмп обяви, че непреките преговори в Египет са довели до пробив. Според първата фаза от мирния план на САЩ всички заложници в Газа ще бъдат освободени, а израелските сили ще се изтеглят на предварително договорени позиции. "Хамас" потвърди участието си в споразумението.

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Очаква се Нобеловият комитет да обяви тазгодишния лауреат на отличието утре.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гошо

    5 0 Отговор
    СМЕХ

    08:34 09.10.2025

  • 3 НойкоНоев

    5 0 Отговор
    Тези и президент имали ?! А следи ли как върви природния газ по борсите ? За един Художник питам.

    08:35 09.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Евреите и тръмп ще продължат да избиват палестинци след като хамас върне заложниците. Който не вярва да прочете вазовото Жидов гроб.

    08:36 09.10.2025

  • 5 шабат

    6 0 Отговор
    Лагерите са били малко,ама много малко.

    Коментиран от #17

    08:37 09.10.2025

  • 6 израелски геноцид срещу палестинци

    6 0 Отговор
    Геноцидарите пак се изцепиха...

    08:37 09.10.2025

  • 7 Георги

    1 1 Отговор
    Иран напълно подлепят идеята!

    08:41 09.10.2025

  • 8 666

    5 0 Отговор
    Соросите сами си дават награди на себе си. Както навремето медалитв на ударниците

    08:41 09.10.2025

  • 9 Ей,кво нещо!

    6 0 Отговор
    Тръмп,като кърлеж се е впил, в идеята да вземе Нобеловата награда за мир.

    08:41 09.10.2025

  • 10 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Всеки тоталитарен режим си има награди за послушни 8брик ч и и

    08:42 09.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    А пък гражданите от Чикаго казаха че не заслужава

    08:42 09.10.2025

  • 13 Петър Волгата

    1 2 Отговор
    Аз се присъединих към евровалутата!

    08:43 09.10.2025

  • 14 Театрална драма

    6 0 Отговор
    Америка да не би да незнае че, Израел спонсорира през годините Хамас и съответно създава Хамас.

    Цената я плаща винаги Народа.

    08:45 09.10.2025

  • 15 ИВАН

    6 1 Отговор
    Хаха, подобна смехория рядко може да чуе човек - американците, най мирната нация, и Тръмп не прави изключение - нали подклажда войната .... за мир е нужна дипломация, а не оръжия.

    08:45 09.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НойкоНоев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "шабат":

    Пак че не са ги превърнали в бардаци за содомитите.... Казват, че нещо не са имали сили да си...."обръщат внимание", пък дали е така ?!

    08:46 09.10.2025

  • 18 Лицемерни 60клуци

    5 1 Отговор
    Бай Дончо продава оръжие навсякъде, ако някой откаже "американската демокрация" ,бива насърчаван с ракетни удари. Не знам,дали има някъде война,която да не е разпалена от САЩ, но пък иска Нобел за мир,ха!

    08:48 09.10.2025

  • 19 Професор

    3 0 Отговор
    Тръмп, Путин, Нетаняху както и посмъртно Адолф Хитлер всички са за Нобеловата награда.

    Коментиран от #20

    08:50 09.10.2025

  • 20 Зеленски еврея

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Професор":

    И аз и аз... до последния украинец!

    08:52 09.10.2025

  • 21 Боже опази

    2 0 Отговор
    Един убиец предлага друг за награда за мир!
    С юмруци да се кръстиш!

    08:54 09.10.2025

  • 22 Хитлер

    0 0 Отговор
    Колко сходно мислене имаме с Нетаняху.И аз заслужавам същата награда...

    08:56 09.10.2025

  • 23 Далавера Импекс

    4 0 Отговор
    В последно време, избомбиха Иран, гръмнаха няколко кораби на Венецуела, заплаши директно президента им, заплаха имаше и за Гренландия,изнудва и продава оръжия навсякъде, даже и ЕС, сега се чуди,дали да подписва за ракетите Томахоук за Украйна и т.н.Нещо не се връзва за така желаещата му награда.

    08:57 09.10.2025

  • 24 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Гавра ,долна гавра най жадните кръвопийци мечтаят и говорят за награда за мир

    08:58 09.10.2025

  • 25 Сталин

    2 0 Отговор
    Бай Дъмп - нарцистична ционистка свиня,не само Бай Дъмп,но и Сатаняху е за Нобел ,за най много убити деца у жени

    09:00 09.10.2025

  • 26 Театър "Сълза и смях"

    2 0 Отговор
    По-скоро заслужава "Оскар" за роля в комедиен сериал, отколкото Нобелова за мир

    09:01 09.10.2025

  • 27 Айде бе

    1 0 Отговор
    Изпотрепаха сума ти народ, но награда за мир искат,ужас.Тези хора, наистина живеят в друг свят.Но по-лошо е, че удариха Япония с атома, а сега ония дръпнатите имат САЩ за пръв приятел

    09:05 09.10.2025