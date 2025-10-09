Израелският президент каза, че Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега Доналд Тръмп за ролята му в уреждането на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа. По думите на израелския държавен глава Тръмп заслужава Нобелова награда за мир за приноса си, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Няма съмнение, че той заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и даващо нов хоризонт на надежда за региона".
Снощи Тръмп обяви, че непреките преговори в Египет са довели до пробив. Според първата фаза от мирния план на САЩ всички заложници в Газа ще бъдат освободени, а израелските сили ще се изтеглят на предварително договорени позиции. "Хамас" потвърди участието си в споразумението.
В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Очаква се Нобеловият комитет да обяви тазгодишния лауреат на отличието утре.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гошо
08:34 09.10.2025
3 НойкоНоев
08:35 09.10.2025
4 Вашето мнение
08:36 09.10.2025
5 шабат
Коментиран от #17
08:37 09.10.2025
6 израелски геноцид срещу палестинци
08:37 09.10.2025
7 Георги
08:41 09.10.2025
8 666
08:41 09.10.2025
9 Ей,кво нещо!
08:41 09.10.2025
10 ФАКТ
08:42 09.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тома
08:42 09.10.2025
13 Петър Волгата
08:43 09.10.2025
14 Театрална драма
Цената я плаща винаги Народа.
08:45 09.10.2025
15 ИВАН
08:45 09.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 НойкоНоев
До коментар #5 от "шабат":Пак че не са ги превърнали в бардаци за содомитите.... Казват, че нещо не са имали сили да си...."обръщат внимание", пък дали е така ?!
08:46 09.10.2025
18 Лицемерни 60клуци
08:48 09.10.2025
19 Професор
Коментиран от #20
08:50 09.10.2025
20 Зеленски еврея
До коментар #19 от "Професор":И аз и аз... до последния украинец!
08:52 09.10.2025
21 Боже опази
С юмруци да се кръстиш!
08:54 09.10.2025
22 Хитлер
08:56 09.10.2025
23 Далавера Импекс
08:57 09.10.2025
24 Kaлпазанин
08:58 09.10.2025
25 Сталин
09:00 09.10.2025
26 Театър "Сълза и смях"
09:01 09.10.2025
27 Айде бе
09:05 09.10.2025