Израел и „Хамас“ постигнаха споразумение, Нетаняху обяви „национална победа“

9 Октомври, 2025 10:30 699 20

  • ивицата газа-
  • газа-
  • хамас-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

"Хамас" се съгласи да освободи заложниците в замяна на пускането на палестински затворници от израелските затвори

Израел и „Хамас“ постигнаха споразумение, Нетаняху обяви „национална победа“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Споразумението между Израел и "Хамас" за първата фаза от плана за мир в Газа е основна тема в западния и близкоизточния печат тази сутрин, пише БТА.

Двете враждуващи страни снощи постигнаха споразумение за първата фаза на сделката за прекратяване на двегодишната война в ивицата Газа, съобщи в. "Вашингтон пост", цитирайки американския президент Доналд Тръмп, израелските лидери и лидерите на палестинската групировка. Това ги приближава до прекратяването на най-кръвопролитния конфликт след създаването на израелската държава, отбелязва изданието.

Съобщението на Тръмп дойде часове, след като той каза пред журналисти, че скоро ще посети региона, за да отпразнува това "историческо събитие".

Споразумението за примирие и сделката за освобождаването на заложниците имат за цел да доведат до незабавно облекчаване на положението на гладуващото население в опустошения от войната анклав чрез спиране на военните действия и допускането на хуманитарна помощ.

"Хамас" се съгласи да освободи заложниците в замяна на пускането на палестински затворници от израелските затвори, с което ще изпълни основното искане на израелската страна за прекратяване на конфликта.

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро и Израел ще изтегли войските си зад договорената линия като първа стъпка към силен, устойчив и вечен мир", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", цитиран от британският вестник "Индипендънт".

Изданието уточнява, че се очаква палестинската групировка да освободи 20 живи заложници, докато Израел ще изтегли силите си от голяма част от територията на ивицата Газа.

Въпреки това израелската армия предупреди гражданите да не се връщат в северната част на анклава, наричайки го "опасна военна зона", добавя "Индипендънт".

Освобождаването на заложниците, държани в анклава, за които се смята, че са все още живи, както и предаването на телата на около 25 мъртви се очаква да стане до понеделник, 13 октомври, уточнява френският в. "Монд" в своя публикация, озаглавена "Доналд Тръмп се представя като "президент на мира" след споразумението между Израел и "Хамас".

Изданието отбелязва, че американският президент е благодарил специално и на Катар, Египет и Турция за тяхното посредничество в непреките преговори между Израел и палестинската групировка.

"Монд" цитира и израелския премиер Бенямин Нетаняху, който написа в социалната мрежа "Екс", че това е "дипломатически успех и морална и национална победа за Държавата Израел".

Очаква се днес той да свика заседание на кабинета си, което официално да одобри условията по споразумението, които включват освобождаването на 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор и още 1700 други, задържани от израелската армия в ивицата Газа от началото на войната.

Семействата на заложниците отпразнуваха споразумението, което ще позволи връщането на техните близки в домовете им след две години плен и публикуваха отворено писмо, в което благодарят на Тръмп за ролята му, пише израелският в. "Таймс ъф Израел". Те поискаха среща с американския президент по време на вероятното му предстоящо посещение в региона.

"Вие ни върнахте обратно онези, които мислехме, че сме загубили завинаги", написа Форума на семействата на заложници и изчезнали. "Вие спазихте обещанието си и затова нашите семейства ще ви бъдат завинаги благодарни", се добавя в писмото.

Близките на заложниците предложиха Тръмп да произнесе реч на т.нар. Площад на заложниците в Тел Авив – мястото, където се събираше тяхното активистко движение или да се срещне лично с тях.

Американският президент вчера съобщи, че в неделя ще пътува за Египет, където се състояха непреките преговори между Израел и "Хамас", а след това бързо се поправи, че вероятно ще отпътува още в събота вечерта, пише в. "Ню Йорк Таймс". "Заминавам за Египет", заяви той.

Тръмп добави, че "ще направи обиколки", което изглежда означава, че той може да посети и Израел, за да отпразнува освобождаването на заложниците, отбелязва изданието.

Запитан дали ще посети и руините на Газа – място, на което безопасността му ще бъде трудна за осигуряване – той отговори: "Може да направя това", добавя "Ню Йорк Таймс".

Британският в. "Гардиън", от своя страна, цитира думите на Тръмп, че САЩ ще имат роля във възстановяването на палестинския анклав и в запазването на мира и безопасността в него.

"Ние ще участваме в това да им помогнем да го направят успешен и да им помогнем да го запазят мирен", заяви президентът часове, преди да бъде обявено сключването на споразумението. Той добави, че е "много уверен, че ще има мир в Близкия изток".


Израел
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    3 8 Отговор
    Сега отново американските доставки на оръжия ще се пренасочат към Киев. 😉

    Коментиран от #8

    10:34 09.10.2025

  • 2 демократ

    1 8 Отговор
    Израелските мало умници пускат терористи на свобода.

    Коментиран от #6

    10:36 09.10.2025

  • 3 КАТО ОНАЗИ ПОБЕДА ЛИ

    10 3 Отговор
    ДЕТО ИРАН КАТО ЗАПОЧНА ДА РУШИ ХАЙФА И ТЕЛ АВИВ И НА 9 ДЕН ОБЯВИХТЕ ПОБЕДА ИНАЧЕ ИЗРАЕЛ ОТИВАШЕ ПО ДЯВОЛИТЕ.

    Коментиран от #4

    10:41 09.10.2025

  • 4 Фактура

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "КАТО ОНАЗИ ПОБЕДА ЛИ":

    Не те слуша главата

    10:42 09.10.2025

  • 5 Победа

    11 4 Отговор
    с избиването на десетки хиляди цивилни. Това се нарича геноцид. И тези които се наричаха цивилизовани и демократични общества мълчаха и поддържаха този геноцид. Света върви към Содом и Гомор с такива общества

    Коментиран от #7, #12

    10:44 09.10.2025

  • 6 Терористи са самият Израел

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    и всички които спонсорират и поддържат такива режими.

    10:46 09.10.2025

  • 7 а в Украйна какво е

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Победа":

    Само питам

    Коментиран от #9

    10:46 09.10.2025

  • 8 Те не са спирали

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    САЩ затова прави войни.

    10:47 09.10.2025

  • 9 В Украйна

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "а в Украйна какво е":

    се прочистват територии от фашисткият режим там, и няма нищо общо с геноцида който извърши Израел в Гааза.

    Коментиран от #17

    10:50 09.10.2025

  • 10 Анти

    4 2 Отговор
    ООН трябва да влезе в страните с "демокрация" и да окошари всички "демократи", за да се нормализира света и да спрат войните в Близкия изток за Израел.

    10:51 09.10.2025

  • 11 !!!?

    5 5 Отговор
    Путлер остана като единствения кръволок в новото хилядолетие с най-много жертви на руснаци, украинци, чеченци, сирийци, корейци,...!!!?

    Коментиран от #14

    10:52 09.10.2025

  • 12 АХАХАХА

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Победа":

    Кой те е карал да вярваш в цивилизоваността на западния режим?

    Коментиран от #15

    10:52 09.10.2025

  • 13 Фактура

    1 0 Отговор
    Що ке прават сега тия с пешкирите в Европа....балона с демонстрациите се,спука...

    10:52 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А кой ти каза

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "АХАХАХА":

    че някой вярва? Там пишеше обществата които се наричат цивилизовани и демократични.

    10:55 09.10.2025

  • 16 дядо поп

    2 4 Отговор
    Победата на Израел е колкото победата на Русия над Украйна и колкото победата на колективния запад срещу Русия. Докато има арабски свят ще има и Хамас , докато има украинци ще има терористични атаки срещу Русия , докато има руснаци ще има и колективни напъни за унищожаването и , унищожат ли я и света ще бъде затрит.

    10:56 09.10.2025

  • 17 ляво леке

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "В Украйна":

    Много ме кефите всички ГАЗА-РИ ...Израел трепи теро=ристи по вашата логика с Украйна-фа.шисти , ...това да си к.о.пейка е най долната мерз.о.ст

    Коментиран от #19

    10:56 09.10.2025

  • 18 !!!?

    3 2 Отговор
    Сега Тръмп ще прати томахавката към Путлер...да се готви Ким Чен Ун !!!?

    10:57 09.10.2025

  • 19 Когато човек е глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ляво леке":

    го ползват евтино и дори и не се замисля, че избиването на хилядите жени и деца с оправданието терористи, показва тоталната му липса на мисъл и липсата на ценностна система.

    11:00 09.10.2025

  • 20 Целите са постигнати, Газа е руини

    0 0 Отговор
    Хиляди са избити. Сега ще почваме да строим. Пари ще идват от Катар, Европа и Саудите към САЩ.
    Това е баланса на тази война. Едва ли Хамас като са взели заложниците не са знаели какво ще последва и че ще бъдат разпиляни. Няма случайности на такова ниво.

    11:02 09.10.2025