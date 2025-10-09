Израел и „Хамас“ постигнаха споразумение, Нетаняху обяви „национална победа“

Споразумението между Израел и "Хамас" за първата фаза от плана за мир в Газа е основна тема в западния и близкоизточния печат тази сутрин, пише БТА.

Двете враждуващи страни снощи постигнаха споразумение за първата фаза на сделката за прекратяване на двегодишната война в ивицата Газа, съобщи в. "Вашингтон пост", цитирайки американския президент Доналд Тръмп, израелските лидери и лидерите на палестинската групировка. Това ги приближава до прекратяването на най-кръвопролитния конфликт след създаването на израелската държава, отбелязва изданието.

Съобщението на Тръмп дойде часове, след като той каза пред журналисти, че скоро ще посети региона, за да отпразнува това "историческо събитие".

Споразумението за примирие и сделката за освобождаването на заложниците имат за цел да доведат до незабавно облекчаване на положението на гладуващото население в опустошения от войната анклав чрез спиране на военните действия и допускането на хуманитарна помощ.

"Хамас" се съгласи да освободи заложниците в замяна на пускането на палестински затворници от израелските затвори, с което ще изпълни основното искане на израелската страна за прекратяване на конфликта.

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро и Израел ще изтегли войските си зад договорената линия като първа стъпка към силен, устойчив и вечен мир", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", цитиран от британският вестник "Индипендънт".

Изданието уточнява, че се очаква палестинската групировка да освободи 20 живи заложници, докато Израел ще изтегли силите си от голяма част от територията на ивицата Газа.

Въпреки това израелската армия предупреди гражданите да не се връщат в северната част на анклава, наричайки го "опасна военна зона", добавя "Индипендънт".

Освобождаването на заложниците, държани в анклава, за които се смята, че са все още живи, както и предаването на телата на около 25 мъртви се очаква да стане до понеделник, 13 октомври, уточнява френският в. "Монд" в своя публикация, озаглавена "Доналд Тръмп се представя като "президент на мира" след споразумението между Израел и "Хамас".

Изданието отбелязва, че американският президент е благодарил специално и на Катар, Египет и Турция за тяхното посредничество в непреките преговори между Израел и палестинската групировка.

"Монд" цитира и израелския премиер Бенямин Нетаняху, който написа в социалната мрежа "Екс", че това е "дипломатически успех и морална и национална победа за Държавата Израел".

Очаква се днес той да свика заседание на кабинета си, което официално да одобри условията по споразумението, които включват освобождаването на 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор и още 1700 други, задържани от израелската армия в ивицата Газа от началото на войната.

Семействата на заложниците отпразнуваха споразумението, което ще позволи връщането на техните близки в домовете им след две години плен и публикуваха отворено писмо, в което благодарят на Тръмп за ролята му, пише израелският в. "Таймс ъф Израел". Те поискаха среща с американския президент по време на вероятното му предстоящо посещение в региона.

"Вие ни върнахте обратно онези, които мислехме, че сме загубили завинаги", написа Форума на семействата на заложници и изчезнали. "Вие спазихте обещанието си и затова нашите семейства ще ви бъдат завинаги благодарни", се добавя в писмото.

Близките на заложниците предложиха Тръмп да произнесе реч на т.нар. Площад на заложниците в Тел Авив – мястото, където се събираше тяхното активистко движение или да се срещне лично с тях.

Американският президент вчера съобщи, че в неделя ще пътува за Египет, където се състояха непреките преговори между Израел и "Хамас", а след това бързо се поправи, че вероятно ще отпътува още в събота вечерта, пише в. "Ню Йорк Таймс". "Заминавам за Египет", заяви той.

Тръмп добави, че "ще направи обиколки", което изглежда означава, че той може да посети и Израел, за да отпразнува освобождаването на заложниците, отбелязва изданието.

Запитан дали ще посети и руините на Газа – място, на което безопасността му ще бъде трудна за осигуряване – той отговори: "Може да направя това", добавя "Ню Йорк Таймс".

Британският в. "Гардиън", от своя страна, цитира думите на Тръмп, че САЩ ще имат роля във възстановяването на палестинския анклав и в запазването на мира и безопасността в него.

"Ние ще участваме в това да им помогнем да го направят успешен и да им помогнем да го запазят мирен", заяви президентът часове, преди да бъде обявено сключването на споразумението. Той добави, че е "много уверен, че ще има мир в Близкия изток".