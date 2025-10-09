Новини
Израел нанесе удари в Газа след обявеното споразумение за примирие

9 Октомври, 2025 09:34 941 19

Тази нощ Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Израел нанесе удари в Газа след обявеното споразумение за примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданската защита в Газа съобщи за няколко израелски удара по палестинския анклав, след като снощи бе обявено, че Израел и "Хамас" са се договорили за план за спиране на огъня, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"След обявяването на споразумението тази нощ за предложената рамка на примирието беше съобщено за няколко взрива, по-специално в райони в Северна Газа", каза Мохамед ал Мугайир, представител на службата, и спомена за "поредица масирани удари по град Газа".

Тази нощ Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи в социалната мрежа "Екс", че по-късно днес ще свика заседание на правителството, за да бъде одобрено споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велик ден за Израел", написа Нетаняху. "С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома“, добави той.


Палестина
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Оценка 1.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    34 0 Отговор
    Евреите и тръмп нямат намерение да спират да избиват палестинци„

    Коментиран от #4

    09:35 09.10.2025

  • 2 Я пък тоя

    26 0 Отговор
    Подписали, обаче не са го заверили нотариално.

    09:36 09.10.2025

  • 3 Сандо

    35 0 Отговор
    Има ли още наивници,които си мислят,че евреите ще мирясат след подписването на някакво си споразумение?

    09:36 09.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Тръмп няма намерение да спре да избива и украинци.

    Коментиран от #11

    09:37 09.10.2025

  • 5 Тома

    14 0 Отговор
    Това е заради нобеловата награда на смешника Тръмп

    Коментиран от #14

    09:42 09.10.2025

  • 6 западните "демократи" са

    17 0 Отговор
    детеубийци

    09:44 09.10.2025

  • 7 си дзън

    2 8 Отговор
    След примирието Хамас ще трябва да носят израелски пейджъри.

    Коментиран от #16

    09:44 09.10.2025

  • 8 ФАКТ

    21 0 Отговор
    Няма по-кървав диктаторски режим от този на западните "демократи" (на Моссад).

    09:45 09.10.2025

  • 9 Дончо

    18 0 Отговор
    Абе Биби, ше ми прецакаш Нобела , чекай малко да ми го връчат пък после пушкай!

    09:46 09.10.2025

  • 10 селяк

    10 0 Отговор
    Той художника ни предупреждаваше :Д жалко, че не си свърши работата

    09:52 09.10.2025

  • 11 И украинци

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    и палестици - независимо какво си драска в социалните мрежи.

    Коментиран от #15

    09:53 09.10.2025

  • 12 Госあ

    13 0 Отговор
    Докато Иран не де сдобие с атом с който да трепе хлебарките, конфликтите в близкия изток няма да спрат.

    09:55 09.10.2025

  • 13 СЕГА ОЧАКВАЙТЕ!

    10 0 Отговор
    Тръмп :
    ,,Много съм разочарован от Нетаняху!"
    😂🤣😝

    09:55 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Госあ

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "И украинци":

    украинците поне могат да премахнат (физически най-добре) президента си, който ги трепе…

    09:59 09.10.2025

  • 16 дзън си

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    А пък Великобритания и Германия си носят хиджапи...- без война дори,ги превзеха...?!

    10:00 09.10.2025

  • 17 дядото

    12 0 Отговор
    някой съмнява ли се,че тръмп и нетаняху разиграват поредния цирк с това примирие.на палестинците могат да помогнат само арабите и мусюлманите и те самите,другото е цирк.

    10:00 09.10.2025

  • 18 Госあ

    8 0 Отговор
    Иначе, рижата писка и се натиска за награда за мир, а преименува министерство на отбраната на министерство на войната !!! Лично аз много се надявам да му дадат тази награда, за да бъде гаврата пълна !

    10:01 09.10.2025

  • 19 Бако

    5 0 Отговор
    Ама ако някой каже нещо против израелските касапи е антисемит. Извинявам се ама не сме слепи и от 2 години гледаме нон стоп как деца умират на телефоните ни. Аз лично не хранех никак топли чувства към всичко мюсюлманско заради 500-те години в които са ни мачкали турците, ама от камък да си като гледаш всичката тая смърт на невинни ще се разплачеш.

    10:39 09.10.2025