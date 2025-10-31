Словения направи коледния бонус задължителен

Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии, цитирани от БТА.
Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.
Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември. Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
1 ха-ха
Коментиран от #3, #8
10:23 31.10.2025
2 Бункерен Гробар
Живият Руснак не е Руснак той е предател
Коментиран от #4, #5
10:24 31.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "ха-ха":У нас е като Коледно пожелание😉
10:24 31.10.2025
4 ГробарътПе
До коментар #2 от "Бункерен Гробар":Руснакът не струва нищо , Та това е просто Измет
Както обича да казва Путин
Коментиран от #13
10:25 31.10.2025
5 Брачед
До коментар #2 от "Бункерен Гробар":Кви руснаци е ,брачед? Ти да не обърка статиите?🤔👍
Коментиран от #12
10:27 31.10.2025
6 Грунчо
10:29 31.10.2025
7 На Коледа стават...някои работи.
10:29 31.10.2025
8 Руски колхозник
До коментар #1 от "ха-ха":Когато си вземем държавата
10:31 31.10.2025
9 Не бонус .....
10:33 31.10.2025
10 Да ама на Словенското правителство
10:36 31.10.2025
11 Леле майкоооо...
10:39 31.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Брачед":Той и под статия за ПИНГВИНИ
пак пише за рашки и за Путлер ❗
10:42 31.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "ГробарътПе":А както казва д-р Гълъбова,
Вашето е ОБСЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО❗
10:46 31.10.2025
14 И българите получиха коледен бонус
10:57 31.10.2025
15 Както вървят нещата
11:01 31.10.2025
16 Всичко каквото става е за доброто
11:03 31.10.2025