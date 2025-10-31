Новини
Словения направи коледния бонус задължителен

31 Октомври, 2025 10:19 647 16

Надбавката ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро

Словения направи коледния бонус задължителен - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември. Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“.


Словения
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    6 0 Отговор
    А у нас кога ?!

    Коментиран от #3, #8

    10:23 31.10.2025

  • 2 Бункерен Гробар

    0 7 Отговор
    Русия ще се бие до последният Руснак
    Живият Руснак не е Руснак той е предател

    Коментиран от #4, #5

    10:24 31.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    У нас е като Коледно пожелание😉

    10:24 31.10.2025

  • 4 ГробарътПе

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бункерен Гробар":

    Руснакът не струва нищо , Та това е просто Измет
    Както обича да казва Путин

    Коментиран от #13

    10:25 31.10.2025

  • 5 Брачед

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бункерен Гробар":

    Кви руснаци е ,брачед? Ти да не обърка статиите?🤔👍

    Коментиран от #12

    10:27 31.10.2025

  • 6 Грунчо

    3 0 Отговор
    бс мен толкова ми е заплатата. Местя се там.

    10:29 31.10.2025

  • 7 На Коледа стават...някои работи.

    5 0 Отговор
    Коледният бонус в България,ще е бой със сурвачки

    10:29 31.10.2025

  • 8 Руски колхозник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    Когато си вземем държавата

    10:31 31.10.2025

  • 9 Не бонус .....

    1 0 Отговор
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи.

    10:33 31.10.2025

  • 10 Да ама на Словенското правителство

    5 0 Отговор
    Бюджета не им го прави Йордан Цонев и някаква Теменужка овяхнала.

    10:36 31.10.2025

  • 11 Леле майкоооо...

    3 0 Отговор
    "левите" БСП-ОЛ сега ще се крият зад дивана. (законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители...) ....

    10:39 31.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Брачед":

    Той и под статия за ПИНГВИНИ
    пак пише за рашки и за Путлер ❗

    10:42 31.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГробарътПе":

    А както казва д-р Гълъбова,
    Вашето е ОБСЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО❗

    10:46 31.10.2025

  • 14 И българите получиха коледен бонус

    1 0 Отговор
    Задължително самотаксуване в немските супермаркети за доброто на хората. Всичко е за доброто на хората. Искам да кажа че е за доброто на хората. Щеше да е по желание ама се оказа че няма други работещи каси. Но е за добро коледен бонус е няма що..

    10:57 31.10.2025

  • 15 Както вървят нещата

    0 0 Отговор
    Скоро и на операционната маса ще има монитор и мишка за самоопериране. Лягаш и си задаваш сам какво те боли и че трябва да се премахне. За доброто на хората.

    11:01 31.10.2025

  • 16 Всичко каквото става е за доброто

    0 0 Отговор
    На хората. Щото идва Коледа. За доброто на хората.

    11:03 31.10.2025

