Сърбия и Унгария проведоха десето съвместно военно учение „Съседи 25“

8 Октомври, 2025 20:27 841 11

  • сърбия-
  • унгария-
  • военно учение

Учението засили сътрудничеството между армията на двете страни и повиши оперативните им способности.

Сърбия и Унгария проведоха десето съвместно военно учение „Съседи 25“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сърбия и Унгария проведоха съвместно военно учение под надслов „Съседи 25“ с цел повишаване на нивото на сътрудничество между армиите на двете страни и обмен на боен опит, съобщи сръбското Министерство на отбраната, цитирано от вестник „Политика“, предава БТА.

Учението се проведе на военния полигон „Пасулянске ливаде“ с участието на членове на Първа бригада на сръбската армия и 30-та механизирана бригада на Унгария.

По време на многодневното учение войниците заедно отработиха действията на подразделенията в тактически операции, включително използването на съвременни бойни машини, комуникационни системи и оборудване за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Това е десетото съвместно учение под надслов „Съседи“, което освен че подобрява военното сътрудничество и двустранните отношения между Сърбия и Унгария, повишава и оперативните капацитети за планиране, организиране и провеждане на международни дейности, както и възможностите на подразделенията на сръбската армия за участие в мироопазващи операции, посочва изданието.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 6 Отговор
    А днес нашите НА-ДУ-ПЕ-НИ ПОЛИ/Т/УТКИ
    обсъждаха как Президентът вече да не е главнокомандващ на армията.
    И го измислиха❗
    По време на "операции" БА да бъде подчинена на МАRК PУ-ТЕ🤔❗

    Коментиран от #9

    20:35 08.10.2025

  • 2 Тия велики армии да внимават

    10 11 Отговор
    Да не се сблъскат със аги тката Горно Камарци, оти ше ги ритат като... украинец -- москаль!
    Хехехехее

    20:36 08.10.2025

  • 3 Факт

    11 7 Отговор
    Това е за държави, които имат армия!

    20:37 08.10.2025

  • 4 демократ

    7 12 Отговор
    Тия са малоум ни комунисти.

    20:46 08.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    9 2 Отговор
    Сърбите правят учение с Унгарците от НАТО!

    Значи ги е страх от Северните МАкедонци ЛЮТИ, ПА ОТ НАТО,
    които са ги заградили от ЮГ!!

    20:51 08.10.2025

  • 8 оня с коня

    5 7 Отговор
    Поредния шут в зурлите на многополовите от на -тю-тю-тю 😂.

    Коментиран от #10

    20:51 08.10.2025

  • 9 Нормално

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Унгарците са българи, наши, умни, първи братоечеди, обедибени със славяните -сърби. Това е сила доказана през времето в Царство България - Първото.

    20:56 08.10.2025

  • 10 1944

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    две джуджета щели да бият великаните. ахмак сила. 1323 дни от началото на позора.

    21:33 08.10.2025

  • 11 Тези са Троянският кон в Европа

    0 0 Отговор
    Само мор за двете държави предатели

    21:54 08.10.2025

