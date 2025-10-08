Сърбия и Унгария проведоха десето съвместно военно учение „Съседи 25“

Сърбия и Унгария проведоха съвместно военно учение под надслов „Съседи 25“ с цел повишаване на нивото на сътрудничество между армиите на двете страни и обмен на боен опит, съобщи сръбското Министерство на отбраната, цитирано от вестник „Политика“, предава БТА.

Учението се проведе на военния полигон „Пасулянске ливаде“ с участието на членове на Първа бригада на сръбската армия и 30-та механизирана бригада на Унгария.

По време на многодневното учение войниците заедно отработиха действията на подразделенията в тактически операции, включително използването на съвременни бойни машини, комуникационни системи и оборудване за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Това е десетото съвместно учение под надслов „Съседи“, което освен че подобрява военното сътрудничество и двустранните отношения между Сърбия и Унгария, повишава и оперативните капацитети за планиране, организиране и провеждане на международни дейности, както и възможностите на подразделенията на сръбската армия за участие в мироопазващи операции, посочва изданието.