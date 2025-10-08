Сърбия и Унгария проведоха десето съвместно военно учение „Съседи 25“

Сърбия и Унгария проведоха съвместно военно учение под надслов „Съседи 25“ с цел повишаване на нивото на сътрудничество между армиите на двете страни и обмен на боен опит, съобщи сръбското Министерство на отбраната, цитирано от вестник „Политика“, предава БТА.
Учението се проведе на военния полигон „Пасулянске ливаде“ с участието на членове на Първа бригада на сръбската армия и 30-та механизирана бригада на Унгария.
По време на многодневното учение войниците заедно отработиха действията на подразделенията в тактически операции, включително използването на съвременни бойни машини, комуникационни системи и оборудване за събиране и обработка на разузнавателна информация.
Това е десетото съвместно учение под надслов „Съседи“, което освен че подобрява военното сътрудничество и двустранните отношения между Сърбия и Унгария, повишава и оперативните капацитети за планиране, организиране и провеждане на международни дейности, както и възможностите на подразделенията на сръбската армия за участие в мироопазващи операции, посочва изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
обсъждаха как Президентът вече да не е главнокомандващ на армията.
И го измислиха❗
По време на "операции" БА да бъде подчинена на МАRК PУ-ТЕ🤔❗
Коментиран от #9
20:35 08.10.2025
2 Тия велики армии да внимават
Хехехехее
20:36 08.10.2025
3 Факт
20:37 08.10.2025
4 демократ
20:46 08.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спецназ
Значи ги е страх от Северните МАкедонци ЛЮТИ, ПА ОТ НАТО,
които са ги заградили от ЮГ!!
20:51 08.10.2025
8 оня с коня
Коментиран от #10
20:51 08.10.2025
9 Нормално
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Унгарците са българи, наши, умни, първи братоечеди, обедибени със славяните -сърби. Това е сила доказана през времето в Царство България - Първото.
20:56 08.10.2025
10 1944
До коментар #8 от "оня с коня":две джуджета щели да бият великаните. ахмак сила. 1323 дни от началото на позора.
21:33 08.10.2025
11 Тези са Троянският кон в Европа
21:54 08.10.2025