Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално за световната икономика

„Следващата седмица, когато финансовите министри и управителите на централни банки се съберат на нашите годишни срещи, основните въпроси ще бъдат свързани с глобалното икономическо въздействие на трансформационните процеси и политическите сътресения“, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Института „Милкен“ във Вашингтон, предава News.bg.
В речта си тя направи преглед на перспективите пред глобалната икономика и основните акценти от предстоящите Годишни срещи на МВФ и Световната банка, които започват на 13 октомври.
„Как се справя световната икономика? По-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото е необходимо“, каза Георгиева. Тя подчерта, че макар да има напредък, светът е изправен пред нарастваща несигурност, породена от геополитически промени, технологични и демографски трансформации, както и щети върху околната среда. „Затегнете коланите - несигурността е новото нормално“, предупреди тя.
МВФ очаква леко забавяне на глобалния растеж, но отчита устойчивост благодарение на по-здрави икономически политики, адаптивен частен сектор и благоприятни финансови условия. Въпреки това Георгиева предупреди, че „истинското изпитание за тази устойчивост тепърва предстои“.
МВФ очерта три основни цели: повишаване на икономическия растеж, възстановяване на публичните финанси и ограничаване на вътрешните и външни дисбаланси. Според прогнозите глобалният публичен дълг ще надхвърли 100% от БВП до 2029 г., което ще натовари публичните разходи и ще увеличи рисковете за стабилността.
Георгиева призова развитите икономики да засилят подкрепата за бедните държави и подчерта нуждата от фискална консолидация навсякъде. Тя посочи, че САЩ трябва да овладеят растящия дефицит, Китай - да насърчи вътрешното потребление и да преструктурира фискалната си политика, а Германия - да ускори публичните инвестиции, за да подкрепи частния сектор.
1 корумпе
21:03 08.10.2025
2 Несигурността е новото нормално
21:03 08.10.2025
3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
21:04 08.10.2025
4 Сталинка Маймунова
..... Какво искаш да кажеш, ма?!
Коментиран от #7, #11, #15
21:06 08.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:06 08.10.2025
6 Тео
21:08 08.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Сталинка Маймунова":Какво ще е въздействието, ако
трансформират/ОТКРАДНАТ
3ОО ООО ООО ООО $ руски активи🤔❗
Икономически ще СПЕЧЕЛИ или
ПРАКТИЧЕСКИ ЩЕ ЗАГУБИ
ЗАПАДНалИЯТ свят ‼️
Коментиран от #10
21:10 08.10.2025
8 Народ
Отврат, срам и позор!
21:11 08.10.2025
9 Ква Кристалина Георгиева бре оуу...
Коментиран от #13
21:11 08.10.2025
10 Сладкар
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":В колко часа обръщаш палачинката!
Коментиран от #23
21:12 08.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Сталинка Маймунова":То "глобалното икономическо въздействие"
вече се вижда и от слепите❗
Светът БЯГА от бившите конекрадци-
днешни доларокрадци❗
Всяка държава си казва:
" Днес посегнаха на парите на Русия,
утре може да посегнат и на нашите!"
Коментиран от #16
21:13 08.10.2025
12 Пич
21:13 08.10.2025
13 Владко
До коментар #9 от "Ква Кристалина Георгиева бре оуу...":ти ли си ?
21:13 08.10.2025
14 Спецназ
Ако 10% (ДЕСЕТ) НАВЕДНЪЖ хората решат да си изтеглят влоговете в БРОЙ,
банките ще затворят! ФАКТ!
В трезорите на банките, Баце НЕМА ЛЕВ да се обръснеш!
2 вагона със злато могат да имат на книга,
ама нема ми напълнят багажника на колата!
Образно казано, но всичкото е вложено в разни Книжа,
електронни "Активи" "Кредитни Портфейли" и т.н И крипто ДИВОТИИ!
21:13 08.10.2025
15 Народ
До коментар #4 от "Сталинка Маймунова":Иска да каже, че сме идиоти, с които тя и брюкселската й компания се подиграват, и ограбват!
21:15 08.10.2025
16 Палестинец
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вече няма да инвестирам в ЕС!
21:15 08.10.2025
17 Кои крепостни, колонии и васали
21:15 08.10.2025
18 СТАЛИНКА
ДОЛН....О ПРО....ДАЖНО И СЕРВИЛ....НО
ЧОВЕКОПОДОБНО НЕЩО
ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА ТАЯ НЕСТАБИЛНОСТ С ПРОСТАТА ЦЕЛ
КРАЖБАААААААА
Коментиран от #32
21:18 08.10.2025
19 Путин
21:18 08.10.2025
20 Майна
Вашето " ново нормално" не е нашето..
И хората ще си върнат нормалността..
Айде.., пътувай..
21:19 08.10.2025
21 Майна
Страх ви е..
Ужасени сте
Ха ха ха..
Свършвате и хич не очаквай ,че ще ви съчувстваме
Ще ви изхвърлим, само гледай..
21:21 08.10.2025
22 Отвратен
21:22 08.10.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Сладкар":Нещо си се обАркАл❕
21:23 08.10.2025
24 Така беше при социализма
21:24 08.10.2025
25 Народ
21:24 08.10.2025
26 граф Монте Кристо
21:28 08.10.2025
27 ШЕФА
21:28 08.10.2025
28 Саш и европа са в мега фалит
21:29 08.10.2025
29 Факт
21:29 08.10.2025
30 благодарение на некадърници като вас
21:30 08.10.2025
31 Артилерист
21:30 08.10.2025
32 Не знам що за специалист е,
До коментар #18 от "СТАЛИНКА":но е подло и долно нищожество. Кой участва активно в процеса на унищожаване на възможността българка да бъде ръководител на ООН, забравихте ли?
21:31 08.10.2025
33 Иван Ангелов
Важното е, че огромната заплата на Кристалина е съвсем сигурна. Пенсията също.
21:32 08.10.2025
34 Така беше при социализма
21:35 08.10.2025
35 граф Монте Кристо
21:36 08.10.2025
36 ей тая убавица
21:36 08.10.2025
37 Никой
Тази - си приказва - но е на заплата - най-вероятно е в огромни размери.
21:38 08.10.2025
38 граф Монте Кристо
21:43 08.10.2025
39 Гост
21:59 08.10.2025