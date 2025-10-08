Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално за световната икономика

„Следващата седмица, когато финансовите министри и управителите на централни банки се съберат на нашите годишни срещи, основните въпроси ще бъдат свързани с глобалното икономическо въздействие на трансформационните процеси и политическите сътресения“, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Института „Милкен“ във Вашингтон, предава News.bg.

В речта си тя направи преглед на перспективите пред глобалната икономика и основните акценти от предстоящите Годишни срещи на МВФ и Световната банка, които започват на 13 октомври.

„Как се справя световната икономика? По-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото е необходимо“, каза Георгиева. Тя подчерта, че макар да има напредък, светът е изправен пред нарастваща несигурност, породена от геополитически промени, технологични и демографски трансформации, както и щети върху околната среда. „Затегнете коланите - несигурността е новото нормално“, предупреди тя.

МВФ очаква леко забавяне на глобалния растеж, но отчита устойчивост благодарение на по-здрави икономически политики, адаптивен частен сектор и благоприятни финансови условия. Въпреки това Георгиева предупреди, че „истинското изпитание за тази устойчивост тепърва предстои“.

МВФ очерта три основни цели: повишаване на икономическия растеж, възстановяване на публичните финанси и ограничаване на вътрешните и външни дисбаланси. Според прогнозите глобалният публичен дълг ще надхвърли 100% от БВП до 2029 г., което ще натовари публичните разходи и ще увеличи рисковете за стабилността.

Георгиева призова развитите икономики да засилят подкрепата за бедните държави и подчерта нуждата от фискална консолидация навсякъде. Тя посочи, че САЩ трябва да овладеят растящия дефицит, Китай - да насърчи вътрешното потребление и да преструктурира фискалната си политика, а Германия - да ускори публичните инвестиции, за да подкрепи частния сектор.