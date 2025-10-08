Новини
Свят »
САЩ »
Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално за световната икономика

Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално за световната икономика

8 Октомври, 2025 20:59 714 39

  • кристалина георгиева-
  • несигурност-
  • световна икономика

Управляващият директор на МВФ очерта предстоящите глобални предизвикателства и приоритети пред политиците

Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално за световната икономика - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Следващата седмица, когато финансовите министри и управителите на централни банки се съберат на нашите годишни срещи, основните въпроси ще бъдат свързани с глобалното икономическо въздействие на трансформационните процеси и политическите сътресения“, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Института „Милкен“ във Вашингтон, предава News.bg.

В речта си тя направи преглед на перспективите пред глобалната икономика и основните акценти от предстоящите Годишни срещи на МВФ и Световната банка, които започват на 13 октомври.

„Как се справя световната икономика? По-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото е необходимо“, каза Георгиева. Тя подчерта, че макар да има напредък, светът е изправен пред нарастваща несигурност, породена от геополитически промени, технологични и демографски трансформации, както и щети върху околната среда. „Затегнете коланите - несигурността е новото нормално“, предупреди тя.

МВФ очаква леко забавяне на глобалния растеж, но отчита устойчивост благодарение на по-здрави икономически политики, адаптивен частен сектор и благоприятни финансови условия. Въпреки това Георгиева предупреди, че „истинското изпитание за тази устойчивост тепърва предстои“.

МВФ очерта три основни цели: повишаване на икономическия растеж, възстановяване на публичните финанси и ограничаване на вътрешните и външни дисбаланси. Според прогнозите глобалният публичен дълг ще надхвърли 100% от БВП до 2029 г., което ще натовари публичните разходи и ще увеличи рисковете за стабилността.

Георгиева призова развитите икономики да засилят подкрепата за бедните държави и подчерта нуждата от фискална консолидация навсякъде. Тя посочи, че САЩ трябва да овладеят растящия дефицит, Китай - да насърчи вътрешното потребление и да преструктурира фискалната си политика, а Германия - да ускори публичните инвестиции, за да подкрепи частния сектор.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корумпе

    11 0 Отговор
    И тази е рожба на БКП , и кариерата и настъпва при ГРАБОВЕТЕ !!

    21:03 08.10.2025

  • 2 Несигурността е новото нормално

    12 0 Отговор
    Плашиш ли ни, Сталинке.

    21:03 08.10.2025

  • 3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 8 Отговор
    Заминавам за руският рай.

    21:04 08.10.2025

  • 4 Сталинка Маймунова

    14 0 Отговор
    ".... основните въпроси ще бъдат свързани с глобалното икономическо въздействие на трансформационните процеси...."
    ..... Какво искаш да кажеш, ма?!

    Коментиран от #7, #11, #15

    21:06 08.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Сталинка- БАНКСТЕР номер 1❗

    21:06 08.10.2025

  • 6 Тео

    8 0 Отговор
    Българите затегнат коланите от самото начало на така наречената демокрация✌️

    21:08 08.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталинка Маймунова":

    Какво ще е въздействието, ако
    трансформират/ОТКРАДНАТ
    3ОО ООО ООО ООО $ руски активи🤔❗
    Икономически ще СПЕЧЕЛИ или
    ПРАКТИЧЕСКИ ЩЕ ЗАГУБИ
    ЗАПАДНалИЯТ свят ‼️

    Коментиран от #10

    21:10 08.10.2025

  • 8 Народ

    7 1 Отговор
    Тази, ..., кой я въздигна до този пост? Какво направи за България и народа?
    Отврат, срам и позор!

    21:11 08.10.2025

  • 9 Ква Кристалина Георгиева бре оуу...

    5 2 Отговор
    Толкова на пред бяхме при социализма, че дори като студент вече от скука пробвах черен хайвер да си пържа в тиган ... 4 унции 113 грама... да ви разкажа ли какво се случва а? Щото вие жалки атлантически мизерници и черен хайвер не знаете даже какво е

    Коментиран от #13

    21:11 08.10.2025

  • 10 Сладкар

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    В колко часа обръщаш палачинката!

    Коментиран от #23

    21:12 08.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталинка Маймунова":

    То "глобалното икономическо въздействие"
    вече се вижда и от слепите❗
    Светът БЯГА от бившите конекрадци-
    днешни доларокрадци❗
    Всяка държава си казва:
    " Днес посегнаха на парите на Русия,
    утре може да посегнат и на нашите!"

    Коментиран от #16

    21:13 08.10.2025

  • 12 Пич

    12 1 Отговор
    Много яко !!! На нея и плащат за да е тъпа!!! Като на Урсула!!!

    21:13 08.10.2025

  • 13 Владко

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ква Кристалина Георгиева бре оуу...":

    ти ли си ?

    21:13 08.10.2025

  • 14 Спецназ

    7 2 Отговор
    Можеше да го каже по-простичко:

    Ако 10% (ДЕСЕТ) НАВЕДНЪЖ хората решат да си изтеглят влоговете в БРОЙ,
    банките ще затворят! ФАКТ!

    В трезорите на банките, Баце НЕМА ЛЕВ да се обръснеш!

    2 вагона със злато могат да имат на книга,
    ама нема ми напълнят багажника на колата!

    Образно казано, но всичкото е вложено в разни Книжа,
    електронни "Активи" "Кредитни Портфейли" и т.н И крипто ДИВОТИИ!

    21:13 08.10.2025

  • 15 Народ

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталинка Маймунова":

    Иска да каже, че сме идиоти, с които тя и брюкселската й компания се подиграват, и ограбват!

    21:15 08.10.2025

  • 16 Палестинец

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вече няма да инвестирам в ЕС!

    21:15 08.10.2025

  • 17 Кои крепостни, колонии и васали

    5 0 Отговор
    трябва тъпотиите на МВФ и Световната банка да ги интересуват? Ама сериозно питам еййй , кои са тея .. а?

    21:15 08.10.2025

  • 18 СТАЛИНКА

    5 1 Отговор
    ЕМАНАЦИЯ НА ПРЕБОЯДИСАНИТЕ ПСЕВДОКОМУНИСТИ
    ДОЛН....О ПРО....ДАЖНО И СЕРВИЛ....НО
    ЧОВЕКОПОДОБНО НЕЩО
    ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА ТАЯ НЕСТАБИЛНОСТ С ПРОСТАТА ЦЕЛ
    КРАЖБАААААААА

    Коментиран от #32

    21:18 08.10.2025

  • 19 Путин

    1 1 Отговор
    Пари нема!Действай !

    21:18 08.10.2025

  • 20 Майна

    3 0 Отговор
    Ха ха ха..
    Вашето " ново нормално" не е нашето..
    И хората ще си върнат нормалността..
    Айде.., пътувай..

    21:19 08.10.2025

  • 21 Майна

    2 0 Отговор
    Вашите сатанински приоритети не са човешки
    Страх ви е..
    Ужасени сте
    Ха ха ха..
    Свършвате и хич не очаквай ,че ще ви съчувстваме
    Ще ви изхвърлим, само гледай..

    21:21 08.10.2025

  • 22 Отвратен

    2 0 Отговор
    Разни имбецили които слугуват на психопатите и сатанистите които изправиха света пред хаос ще ми обесняват че това било нормално ай сикт.р

    21:22 08.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сладкар":

    Нещо си се обАркАл❕

    21:23 08.10.2025

  • 24 Така беше при социализма

    2 1 Отговор
    И черен хайвер си пържихме даже на тиган. От белуга... с лук ... 113гр. 4 унции банка ... а когато западняр попадаше случайно на купон и виждаше по 20 кг. черен хайвер на масата после директно го водихме в психиатрията щото откачаше ...така беше при социализма

    21:24 08.10.2025

  • 25 Народ

    5 0 Отговор
    Тази, не е ли от виновните за днешната разруха на България и геноцида над българите? Поне да не ни се мярка пред очите. Трябва да има справедливост! Марш, алчна продажница на народа!

    21:24 08.10.2025

  • 26 граф Монте Кристо

    4 0 Отговор
    Икономически се дестабилизира запада заради кухата си икономическа политика,не-реална икономика,наблягане на бясно печатане на пари без покритие,това в щатите ,а ес заради безразсъдното затъване в дългове.Докато БРИКС се развива добре,има чудесни перспективи,занимава се с реална икономика,а не като американските силови прийоми,Тръмп не е първият който гледа да оскубе множество страни,да ги обере като разбойник и това му е цялата стратегия.

    21:28 08.10.2025

  • 27 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Сталинка е една Соро..... пачав..а която до сега само е вредила на България и не заслужава да се нарича българка.

    21:28 08.10.2025

  • 28 Саш и европа са в мега фалит

    5 0 Отговор
    Сички други приказки са прах в очите на непросветените...саш и европа приключиха и от наколко години тече придсмъртната им агония и затова инфлацията е с немиждани измерения

    21:29 08.10.2025

  • 29 Факт

    3 0 Отговор
    Тя е една от причинилите това!

    21:29 08.10.2025

  • 30 благодарение на некадърници като вас

    4 0 Отговор
    Несигурността е новото нормално за световната икономика

    21:30 08.10.2025

  • 31 Артилерист

    3 0 Отговор
    Тази ми е много противна, откакто гербаджийската шайка я номинира да саботира българския кандидат за шеф на ООН. За благодарност американците я уредиха на синекурната длъжност "управляващ мениджър"-тя нищо не управлява и от нея нищо не зависи. Е, може би ходатайства пред реалните шефове на американският МВФ да отпуска "изгодни" кредити на България, които, разбира се, ще трябва да се връщат един ден с все натрупаните лихви...

    21:30 08.10.2025

  • 32 Не знам що за специалист е,

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "СТАЛИНКА":

    но е подло и долно нищожество. Кой участва активно в процеса на унищожаване на възможността българка да бъде ръководител на ООН, забравихте ли?

    21:31 08.10.2025

  • 33 Иван Ангелов

    2 0 Отговор
    Несигурността, която елитите създадоха напълно изкуствено. Включително финансовите елити.
    Важното е, че огромната заплата на Кристалина е съвсем сигурна. Пенсията също.

    21:32 08.10.2025

  • 34 Така беше при социализма

    3 0 Отговор
    И хората от БНБ можеха даже злато да си купуват. Сега и олово не можете от там даже да си купите... а пробвайте да си купите злато от БНБ ...

    21:35 08.10.2025

  • 35 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    Те да внимават от мвф,сб,фед и банкстери ,че Тръмп им е вдигнал мерника и може да ги разтури,това действително е крайно наложително,за да излезе сащ на чисто,да скъса с финансите на балона,на астрономическите неизплатими дългове,чудят се как да си изпишат нови дългове за администрацията.Долара е фактически въздух под налягане,балон надут до пръсване,едно боцване и цялата им финансова система ще гръмне като атомна бомба.

    21:36 08.10.2025

  • 36 ей тая убавица

    3 0 Отговор
    За 30 минутна реч общи приказки дето всички ги знаем опъна 50 бона чисто в евро поне.

    21:36 08.10.2025

  • 37 Никой

    3 0 Отговор
    Гладуваме - това е истината - вследствие на големите реформи.

    Тази - си приказва - но е на заплата - най-вероятно е в огромни размери.

    21:38 08.10.2025

  • 38 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    Тръмп се опитва да излезе от цялата бъркотия,да изведе сащ на някакви перспективи за развитие,но Авгиевите обори са толкова задръстени,навремето Кенеди е бил убит заради опита му да реформира финансовата система.Затова подхваща старата песен на нов глас,ще оскубе ес по няколко негови оригинални способи,и за капак може да нападне Венецуела,като класика в жанра,чиста агресия и разграбване на завладяната страна.

    21:43 08.10.2025

  • 39 Гост

    0 0 Отговор
    Сталинка и гуверньорът са в основата на насилственото въвличане на България в еврозоната. Заради тях България е отразена с милиарди лева от валутния борд, губи финансовия си сувернитет и става напълно зависима от ЕЦБ.

    21:59 08.10.2025