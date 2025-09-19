Новини
Кристалина Георгиева предложи началника на кабинета на Скот Бесент за свой първи заместник

19 Септември, 2025 03:22, обновена 19 Септември, 2025 03:24 462 3

Даниел Кац ще смени на поста Гита Гопинат, която се оттегли миналия месец

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева е предложила на изпълнителният съвет на Фонда да одобри за неин първи заместник Даниел Кац, съобщиха от МВФ, цитирани от БНР.

Кац в момента е началник на кабинета на министъра на финансите на Съединените щати Скот Бесънт. Участвал е в развитието на икономическото партньорство на администрацията на Доналд Тръмп с Украйна и играе централна роля в търговските преговори, включително с Китай.

Кац ще смени на поста Гита Гопинат - американска икономистка от индийски произход, която се оттегли миналия месец, за да се върне към преподавателската си работа в Харвардския университет.


