Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа ВИДЕО

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно канцеларията на израелския премиер разпространи писмено изявление на Бенямин Нетаняху в което той казва, че в четвъртък ще свика заседание на правителството, за да одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велики ден за Израел", пише Нетаняху.

Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумение за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяната на заложници срещу затворници. Освен това "Хамас" призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел.

По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.

"Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл". "Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.

Успешното сключване цялостно споразумение между Израел и "Хамас" би било най-голямото постижение във външната политика на Тръмп, който встъпи в длъжност през януари с обещанието да сложи бързо край на войните в Газа и Украйна, отбелязва Ройтерс. Президентът републиканец обаче се сблъска с препятствия и сложности, които явно не беше предвидил.

Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към преговорите, които започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това очевидно даде тласък на консултациите, пише още Ройтерс.

Тръмп изпрати в Египет своя зет Джаред Кушнер и специалния си пратеник Стив Уиткоф, а Израел беше представляван от израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермер.

Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма палестинската територия разрушена.

Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от 48-те заложници все още са живи.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза от американския план за мир в Газа, предаде Франс прес.



Гутериш също така призова всички заинтересовани страни да "спазват изцяло условията" на мирното споразумение.



"Всички заложници трябва да бъдат освободени по достоен начин. Нужно е да се постигне споразумение за постоянно прекратяване на огъня. Боевете трябва да спрат веднъж завинаги (...). Страданията трябва да приключат", заяви генералният секретар на ООН.



Гутериш увери, че световната организация е готова да увеличи хуманитарната помощ и да вземе участие във възстановяването на опустошената палестинска територия.



"Призовавам всички заинтересовани страни да се възползват от тази важна възможност, за да установят надежден политически път към прекратяване на окупацията, признаване на правото на самоопределение на палестинския народ и постигане на решение за две държави, което да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир и сигурност. Залогът никога не е бил по-голям", заключи Гутериш.

Преди подписването руският външен министър Сергей Лавров заяви в телевизионно интервю, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата", предаде Ройтерс.



"Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи своите "20 точки", в които се споменава думата "държавност", каза Лавров в интервюто си за телевизия "Ръша тудей". "Но всичко е формулирано доста общо. В такъв контекст, че става дума само за това, което ще остане от ивицата Газа", отбеляза той. "Западният бряг не се споменава в този контекст. Но ние сме реалисти. Разбираме, че това е най-доброто, което в момента има "на масата", добави руският външен министър.



По думите на Лавров предложеният от американския президент план има най-добри шансове да бъде приет от арабските страни и да не бъде отхвърлен от Израел. "Но най-важното е, че той трябва да бъде приемлив за палестинците", подчерта руският дипломат.



Кремъл изрази подкрепа за представения миналата седмица мирен план на Тръмп и също така заяви, че се надява да бъде реализиран.



Русия е критична към военните операции, които Израел води в ивицата Газа през последните две години. Москва, която задълбочава отношенията си с дългогодишния израелски враг – Иран, отдавна казва, че прекратяването на конфликта в Близкия изток е възможно единствено чрез решението за две държави – еврейска и палестинска, отбелязва Ройтерс.



Планът на американския президент предвижда създаването на международен "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на Газа. Арабските страни, които подкрепят плана, посочват, че той трябва да окончателно да доведе до създаването на независима палестинската държава, каквато израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че никога няма да има.

Междувременно испанският парламент одобри пълно оръжейно ембарго срещу Израел, предаде БНР. Текстовете получиха подкрепата на всички коалиционни партньори на правителството на Педро Санчес.



Със 178 гласа "за" и 169 "против" законът премина успешно през Конгреса на депутатите. До последните часове преди гласуването четиримата депутати от крайнолявата партия „Подемос“ твърдяха, че няма да подкрепят текстовете. След спешни преговори, лидерът на формацията Йоне Белара обяви, че ще гласуват „за“, въпреки че остават скептични дали декретът ще гарантира пълно оръжейно ембарго срещу Израел.



Мярката е част от пакета ограничения, обявен от премиера Педро Санчес в началото на септември. Освен ембаргото, със закона се забранява покупката и продажбата на отбранителни материали, както и други продукти и технологии с възможна двойна употреба на Израел. Също така корабите и самолетите, превозващи въоръжение към Израел, няма да могат да акостират в испанските пристанища или да влизат в испанското въздушното пространство. Друга мярка предвижда Мадрид да увеличи помощта за Палестинската автономна власт и Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци и да наложи ембарго върху стоките, произведени в израелски селища в окупираните палестински територии.