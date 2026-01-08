Новини
Линдзи Греъм: Тръмп даде зелена светлина на законопроекта за засилване на санкциите срещу Русия

8 Януари, 2026 04:43, обновена 8 Януари, 2026 04:48 366 2

  • санкции-
  • русия-
  • сащ-
  • тръмп-
  • линдзи греъм

Сенаторът от Републиканската партия на САЩ обяви новината в X

Линдзи Греъм: Тръмп даде зелена светлина на законопроекта за засилване на санкциите срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде зелена светлина на законопроект за засилване на санкциите срещу Русия, обяви републиканският сенатор Линдзи Греъм в X.

„След много продуктивна среща с президента Доналд Тръмп днес по редица въпроси, той даде зелена светлина на двупартиен законопроект за санкции срещу Русия, по който работя от месеци със сенатор Ричард Блументал и много други“, написа той.

Миналата година Греъм внесе в Сената законопроект, с който се изготвят нови санкции. Той предлага налагане на 500% тарифи върху вноса от страни, които купуват петрол, нефтени деривати, природен газ и уран от Русия.

Както съобщи Bloomberg, законодателите не бяха готови да приемат законопроекта без одобрението на президента. Тръмп бе заявил, че перспективите на законопроекта зависят изцяло от неговото собствено решение. В края на ноември сенаторите преустановиха разглеждането на мярката.

Греъм нарече решението на американския лидер "навременно".

„Този ​​законопроект ще даде на президента Тръмп огромно влияние върху страни като Китай, Индия и Бразилия, за да ги насърчи да спрат да купуват евтин руски петрол“, обясни той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 4 Отговор
    АНТИХРИСТИТЕ СА СЕ РАЗЛУДУВАЛИ ПО КОЛЕДА
    . .....
    ДА ИЗЧАКАТ ДО ПОНЕДЕЛНИК - ДЕНЯ НА МАХМУРЛИИТЕ В РУСИЯ :)

    04:52 08.01.2026

  • 2 Нормално

    3 0 Отговор
    Нищо не е такова каквото изглежда на пръв поглед в политиката ,а и по принцип ....

    Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в екип , като "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.) .
    Целта естествено е Раша да бъде съсипана.
    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това. Натискът срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол , санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,оръжията които се предават на Украйна чрез НАТО ☝️☝️☝️чие дело са,ами танкера вчера?
    Американците сега с Венецуела ще имат и най- много нефт с който да влияят на цената му в бъдеще

    04:55 08.01.2026