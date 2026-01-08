Линдзи Греъм: Тръмп даде зелена светлина на законопроекта за засилване на санкциите срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде зелена светлина на законопроект за засилване на санкциите срещу Русия, обяви републиканският сенатор Линдзи Греъм в X.

„След много продуктивна среща с президента Доналд Тръмп днес по редица въпроси, той даде зелена светлина на двупартиен законопроект за санкции срещу Русия, по който работя от месеци със сенатор Ричард Блументал и много други“, написа той.

Миналата година Греъм внесе в Сената законопроект, с който се изготвят нови санкции. Той предлага налагане на 500% тарифи върху вноса от страни, които купуват петрол, нефтени деривати, природен газ и уран от Русия.

Както съобщи Bloomberg, законодателите не бяха готови да приемат законопроекта без одобрението на президента. Тръмп бе заявил, че перспективите на законопроекта зависят изцяло от неговото собствено решение. В края на ноември сенаторите преустановиха разглеждането на мярката.

Греъм нарече решението на американския лидер "навременно".

„Този ​​законопроект ще даде на президента Тръмп огромно влияние върху страни като Китай, Индия и Бразилия, за да ги насърчи да спрат да купуват евтин руски петрол“, обясни той.