Новини
Свят »
Белгия »
В Брюксел пак не се разбраха за "контрола на чата" в борбата с детската порнография

В Брюксел пак не се разбраха за "контрола на чата" в борбата с детската порнография

9 Октомври, 2025 04:15, обновена 9 Октомври, 2025 04:20 396 1

  • европейски съюз-
  • детска порнография-
  • решение-
  • контрол

Компромисното предложение по този деликатен въпрос, направено от датското председателство на Съвета на ЕС, не получи достатъчна подкрепа

В Брюксел пак не се разбраха за "контрола на чата" в борбата с детската порнография - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Държавите членки на ЕС отново не успяха да постигнат споразумение по спорното предложение за "контрол на чата" за борба с разпространението на детска порнография, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Компромисното предложение по този деликатен въпрос, направено от датското председателство на Съвета на ЕС, не получи достатъчна подкрепа. Заради това предложението няма да бъде подложено на гласуване на следващата среща на министрите на вътрешните работи от Европейския съюз.

Въпросът обаче не е отпаднал от дневния ред, отбелязва ДПА. Дания или следващите председателства на Съвета на ЕС могат да представят преработено предложение за по-нататъшно обсъждане.

Срещата в Брюксел се състоя късно тази вечер, за да бъде обсъдено тригодишното законодателно предложение на Европейската комисия, насочено към борбата с детската порнография. Предложението на ЕС ще изисква приложения за размяна на съобщения като "УотсАп" и "Сигнал" да ги сканират за съдържание, свързано с детска порнография, включително изображения, видеоклипове и интернет адреси.

Критиците на предложението многократно са подчертавали рисковете от масово наблюдение, които то предполага. Доставчиците на услуги също се противопоставят на плановете на ЕС, като приложението за съобщения "Сигнал" дори заплаши да се оттегли от европейския пазар.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много ясно -

    0 0 Отговор
    Те там половината са педофили - срещу себе си ли да гласуват!

    04:58 09.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания