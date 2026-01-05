Критика срещу Урсула фон дер Лайен: ЕС на прага на „катастрофа“ според финландски политик

Политиката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен води Европейския съюз към катастрофа, като според него тя се опитва да превърне съюза в „Четвъртия райх“. Това мнение изразява пред ТАСС членът на финландската национално-консервативна партия „Алианс на свободата“ Армандо Мема, предава Фокус.
„Икономически, политически и идеологически ЕС е на прага на колапс, защото Урсула се опитва да изгради Четвъртия райх, който според нея е единственият начин да се поддържа мирът в Европа. Това е бред и фанатизъм“, коментира той. „В този смисъл фон дер Лайен работи косвено в полза на президента Путин. Той вижда как ЕС се разпада пред очите му, въпреки че не е направил нищо в ущърб на Европа.“
Мема определя политиката на фон дер Лайен като „пълна катастрофа“, противоречаща на принципите, на които е основан ЕС. „Съюзът е създаден, за да насърчава мира, а сега тя превъоръжава Европа и иска да създаде европейска армия. Урсула твърди, че най-голямата заплаха за Европа е Русия, но истината е, че действията ѝ, заедно с ръководители като Кая Калас и други, представляват реална заплаха за ЕС. Нейната комисия насърчава цензурата, отменя избори в Румъния, преследва граждани на ЕС за техните мнения и арестува опозиционни кандидати като мен, защото задават въпроси“, подчертава Мема.
Той отбелязва, че ЕС в опита си да нанесе стратегическо поражение на Русия губи политическо влияние и легитимност в международната арена.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
10:02 05.01.2026
2 Пич
Коментиран от #6
10:03 05.01.2026
3 ЕСССР
Коментиран от #12
10:03 05.01.2026
4 Кво
10:07 05.01.2026
5 Архимандрисандрит Бибиян
10:08 05.01.2026
6 Стенли
До коментар #2 от "Пич":Много точно казано и на мен много ще ми е интересно какво прави този така наречен ЕС ако бай Дончо тръгне да ,"освобождав а"Гренландия 😁иначе много хора и то обикновените хора мислят като този финландски политик
10:08 05.01.2026
7 Тоя рептил
Остава съвсем малко време и тя, като Мадуро ще ни помаха от вертолет. ЕС умря, еврото умря.
А ние, както винаги, търсим да получим най-голямата национална катастрофа от всички световни сътресения...
10:09 05.01.2026
8 Минаваща
10:09 05.01.2026
9 Ъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":"Нищо не зависи от него."
А кое от казаното не е вярно?🤣
Ама по-добре да си трае, че да не вземат да се осъзнаят и да сменят Урсула с някой нормален.... Да я държат докато унищожи ЕС...🤣
10:10 05.01.2026
10 ВВП
10:10 05.01.2026
11 Българин
10:11 05.01.2026
12 И си получава
До коментар #3 от "ЕСССР":Заплата от 50 000 евраци месечно. А ние "умните" какво получаваме от този съюз?
10:13 05.01.2026
