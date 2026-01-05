Новини
Свят »
Финландия »
Критика срещу Урсула фон дер Лайен: ЕС на прага на „катастрофа“ според финландски политик

Критика срещу Урсула фон дер Лайен: ЕС на прага на „катастрофа“ според финландски политик

5 Януари, 2026 09:58, обновена 5 Януари, 2026 10:01 919 13

  • урсула фон дер лaйен-
  • критика-
  • европейски съюз

Армандо Мема обвинява председателя на Европейската комисия, че разпалва напрежение и подкопава основите на съюза

Критика срещу Урсула фон дер Лайен: ЕС на прага на „катастрофа“ според финландски политик - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Политиката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен води Европейския съюз към катастрофа, като според него тя се опитва да превърне съюза в „Четвъртия райх“. Това мнение изразява пред ТАСС членът на финландската национално-консервативна партия „Алианс на свободата“ Армандо Мема, предава Фокус.

„Икономически, политически и идеологически ЕС е на прага на колапс, защото Урсула се опитва да изгради Четвъртия райх, който според нея е единственият начин да се поддържа мирът в Европа. Това е бред и фанатизъм“, коментира той. „В този смисъл фон дер Лайен работи косвено в полза на президента Путин. Той вижда как ЕС се разпада пред очите му, въпреки че не е направил нищо в ущърб на Европа.“

Мема определя политиката на фон дер Лайен като „пълна катастрофа“, противоречаща на принципите, на които е основан ЕС. „Съюзът е създаден, за да насърчава мира, а сега тя превъоръжава Европа и иска да създаде европейска армия. Урсула твърди, че най-голямата заплаха за Европа е Русия, но истината е, че действията ѝ, заедно с ръководители като Кая Калас и други, представляват реална заплаха за ЕС. Нейната комисия насърчава цензурата, отменя избори в Румъния, преследва граждани на ЕС за техните мнения и арестува опозиционни кандидати като мен, защото задават въпроси“, подчертава Мема.

Той отбелязва, че ЕС в опита си да нанесе стратегическо поражение на Русия губи политическо влияние и легитимност в международната арена.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    3 21 Отговор
    Този финландец е като нашия Копейкин. Нищо не зависи от него.

    Коментиран от #9

    10:02 05.01.2026

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    Глупачките всъщност са много уплашени от САЩ а не от Русия! И се надяват със слугинаж и наколенки да бъдат оставени да запазят позициите си ! Е - няма да ги оставят !!! Който е чел Макиавели , знае защо !!!

    Коментиран от #6

    10:03 05.01.2026

  • 3 ЕСССР

    10 0 Отговор
    Другарката Урсула е глyпава, но ТОП интригантка! Вие, как мислите се става Ръководител на Коминтерна на ЕСССР?

    Коментиран от #12

    10:03 05.01.2026

  • 4 Кво

    2 0 Отговор
    Това е бред и

    10:07 05.01.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Ели Стоянова,въпросния "финландски политик" е от италиянско албански произход и никога не е имал финландско гражданство! Заврете си журналиските дипломи на дълбокото,тъмно и влажно место.

    10:08 05.01.2026

  • 6 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Много точно казано и на мен много ще ми е интересно какво прави този така наречен ЕС ако бай Дончо тръгне да ,"освобождав а"Гренландия 😁иначе много хора и то обикновените хора мислят като този финландски политик

    10:08 05.01.2026

  • 7 Тоя рептил

    7 0 Отговор
    Още ли мърда?
    Остава съвсем малко време и тя, като Мадуро ще ни помаха от вертолет. ЕС умря, еврото умря.
    А ние, както винаги, търсим да получим най-голямата национална катастрофа от всички световни сътресения...

    10:09 05.01.2026

  • 8 Минаваща

    4 0 Отговор
    На Урсула не й дреме за ЕС. Както си напълни гушката покрай Ковид - сега в пъти повече от въоръжаването. И после - “След мен и потоп”.

    10:09 05.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    "Нищо не зависи от него."

    А кое от казаното не е вярно?🤣
    Ама по-добре да си трае, че да не вземат да се осъзнаят и да сменят Урсула с някой нормален.... Да я държат докато унищожи ЕС...🤣

    10:10 05.01.2026

  • 10 ВВП

    7 0 Отговор
    Урсула е много хитър мишок..Затвор доживот за геноцид и разпалване на военен конфликт.

    10:10 05.01.2026

  • 11 Българин

    8 0 Отговор
    "Финладия" има водка. Тя кръстена на Руска провинция, която поради дребна историческа грешка от 100 години запада, откъсната от Руската Империя. Но за радост на жителите и, това много скоро ще бъде поправено и те ще се върнат към Родината Майка!

    10:11 05.01.2026

  • 12 И си получава

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕСССР":

    Заплата от 50 000 евраци месечно. А ние "умните" какво получаваме от този съюз?

    10:13 05.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания