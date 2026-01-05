Политиката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен води Европейския съюз към катастрофа, като според него тя се опитва да превърне съюза в „Четвъртия райх“. Това мнение изразява пред ТАСС членът на финландската национално-консервативна партия „Алианс на свободата“ Армандо Мема, предава Фокус.

„Икономически, политически и идеологически ЕС е на прага на колапс, защото Урсула се опитва да изгради Четвъртия райх, който според нея е единственият начин да се поддържа мирът в Европа. Това е бред и фанатизъм“, коментира той. „В този смисъл фон дер Лайен работи косвено в полза на президента Путин. Той вижда как ЕС се разпада пред очите му, въпреки че не е направил нищо в ущърб на Европа.“

Мема определя политиката на фон дер Лайен като „пълна катастрофа“, противоречаща на принципите, на които е основан ЕС. „Съюзът е създаден, за да насърчава мира, а сега тя превъоръжава Европа и иска да създаде европейска армия. Урсула твърди, че най-голямата заплаха за Европа е Русия, но истината е, че действията ѝ, заедно с ръководители като Кая Калас и други, представляват реална заплаха за ЕС. Нейната комисия насърчава цензурата, отменя избори в Румъния, преследва граждани на ЕС за техните мнения и арестува опозиционни кандидати като мен, защото задават въпроси“, подчертава Мема.

Той отбелязва, че ЕС в опита си да нанесе стратегическо поражение на Русия губи политическо влияние и легитимност в международната арена.