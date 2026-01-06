Виктор Орбан: ЕС ще се разпадне заради хаос в управлението

Унгарският министър-председател Виктор Орбан прогнозира, че Европейският съюз „ще се разпадне сам“ заради „хаос в ръководството“, като същевременно обвини Брюксел, че се стреми да лиши Унгария от руски енергийни доставки. Това съобщава Euronews, предава News.bg.
По време на пресконференция в понеделник Орбан отхвърли възможността страната му да напусне ЕС, като заяви, че Унгария не е достатъчно голяма, за да си позволи подобен ход. Той подчерта, че бъдещето на страната остава в рамките на Европейския съюз и НАТО, но при условие на „суверенна външна и икономическа политика“.
„Членството в ЕС е важна възможност, но ако се ограничим само в този блок, ще се изчерпим. Логично е да поддържаме възможно най-добри отношения с всички големи центрове - включително САЩ, Русия, Китай, арабския свят и турския свят“, заяви Орбан.
По отношение на енергетиката унгарският премиер посочи, че Брюксел се стреми да прекъсне доставките на руски петрол и газ за страната. Той уточни, че правителството отговаря чрез съдебни искове срещу Европейската комисия и чрез политическа съпротива срещу регулациите на ЕС, с надеждата санкциите да бъдат отменени до 2027 г., когато според него войната ще приключи.
Орбан заяви още, че Унгария няма да предоставя финансова помощ на Украйна. „Имаме пари, ако не ги даваме на другите, затова не даваме парите си на Украйна“, каза той, добавяйки, че Будапеща няма да отпуска и заеми, тъй като според него е ясно, че те няма да бъдат върнати.
След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Унгария се превърна в основна пречка за военната и финансовата подкрепа на ЕС за Украйна, което принуди 27-те държави членки да търсят обходни механизми за заобикаляне на ветото на Будапеща.
По темата за миграцията Орбан заяви, че Унгария няма да приеме Брюксел да определя „с кого трябва да живеем“. Той отхвърли планиран регламент на ЕС, който трябва да бъде приет през юни и предвижда държавите членки да приемат по 350 мигранти и да обработят над 20 000 молби за убежище.
Унгария вече отказва участие в общите схеми на ЕС за предоставяне на убежище и изгради гранични огради, за да ограничи миграционния натиск, което доведе до продължителни съдебни спорове и остри критики от страна на Брюксел.
По повод съобщенията за финансово споразумение с Доналд Тръмп Орбан потвърди, че е поискал такова и че е постигнато съгласие. Самият Тръмп обаче отрече по-рано подобни твърдения, заявявайки пред Politico през ноември, че не е обещавал нищо, макар Орбан настойчиво да е настоявал.
В заключение унгарският премиер заяви, че подробностите около т.нар. „отбранителен щит“ все още се изработват. По думите му Унгария се нуждае от „някакъв вид защитен щит“ още от Първата световна война насам и не може да разчита изцяло на Брюксел.
1 Шмид
Коментиран от #15
14:51 06.01.2026
2 Дейга
14:54 06.01.2026
3 Пълен
Коментиран от #24
14:54 06.01.2026
4 Весел Патиланец
Коментиран от #7
14:55 06.01.2026
6 Благой от СОФстрой
Е те тоа е "азиатско-маджаро" мръсник и предател европейски!
Коментиран от #10
14:57 06.01.2026
7 Буци
До коментар #4 от "Весел Патиланец":Няма, по-еднаква схема сме се договорили, а парите ни и сега ги държат шефовете отатък локвата.
14:58 06.01.2026
8 Хаха
14:58 06.01.2026
9 Ко речи?
14:58 06.01.2026
10 Викито
До коментар #6 от "Благой от СОФстрой":Май се мъчи да го играе подстрекате, ама кои ще са тия по-големите да му вържат - не ги виждам.
14:59 06.01.2026
11 000
Коментиран от #13
14:59 06.01.2026
13 Ханс
До коментар #11 от "000":Те рашките от 20 год. го разпадад ЕС ама май те ще пръснат сиренето първи.
Коментиран от #38
15:04 06.01.2026
14 МЪКА
15:09 06.01.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Шмид":Е защо смяташ така бе Шмид.... Браво на Орбан....
15:10 06.01.2026
16 Последно какво?
15:10 06.01.2026
17 Дъмпи Тръмпи
15:20 06.01.2026
18 Пончо
15:20 06.01.2026
19 Всички мълчат
Коментиран от #29, #39
15:21 06.01.2026
21 АМИН ДАЙ БОЖЕ
15:25 06.01.2026
24 Коментиращ
До коментар #3 от "Пълен":Така ли те наричат началниците, след като ти платят поредния транш (за да лъжеш и подвеждаш своите)?!
Урсулопитеците начело на ЕС са спуснати там за да закрият тоя съюз!!!
Не случайно срещу Путин се пенявят как влязал в Украйна, обаче срещу Тръмп, че си отвлече действащ президент, както и против Нетаняху, гък не смеят да кажат!!!
Когато и да опандизят урсулите (макрон, стармър, мерц и урсула) все ще бъде закъсняло!!!
Самата урсула като бе при Тръмп, му хариза всичко каквото й поиска!!!
Тая продажна античовешка и корумпирана бабичка, трябва да е у кауша, а не начело на ЕС!!!
15:33 06.01.2026
26 Ти оттечеш в канала
15:33 06.01.2026
28 Zахарова
15:39 06.01.2026
29 75 тона ни зеха
До коментар #19 от "Всички мълчат":и го изнесоха в джебовете
15:40 06.01.2026
30 ФАКТИ
15:40 06.01.2026
31 Оракула от Делфи
Унгарски роби в Русия и освободи ЕО от твоите фантасмагорий!
Без теб , ЕО ще се оправи много по- добре и значително по- бързо!!!
И не забравяй да вземеш Фицо и Бабиш, там те чакат "Асад и компани"!!!
15:40 06.01.2026
32 Коментиращ
До коментар #27 от "ЕС не се разпада":Точно ти най-големият дудук си тръгнал да даваш квалификации???
Имат ли най-големите икономики в ЕС индикации за рецесия???
Да или не???
Ако не, защо тогава затварят толкова много фабрики из целия ЕС (вкл и в България)???
Ако всичко дето го драскате беше вярно, защо Франция и Италия са буквално пред фалит???
Защо бе нужно да натикат и България в заробвозоната, която да плаща солидарно харчовете на задлъжнелите Германия, Франция и Италия???
На всичкото отгоре Росен отпадъка реши да хариже и милиарди бг пара за укрия, във времена в които няма кинти за народа ни???
Благодарете, че народът ни не е масово въоръжен, както са американците!
Че един да прещрака щеше да стартира процес по изчистване на всичката антибългарска гмеж!!!
Коментиран от #33
15:46 06.01.2026
33 Да повтаряш опорките
До коментар #32 от "Коментиращ":на онова русофилско нещо Копейкин ,не те прави по-интелигентен.
Коментиран от #40
15:49 06.01.2026
34 Орбане
15:51 06.01.2026
35 Горски
15:51 06.01.2026
36 джендърите да не вият на умряло
15:51 06.01.2026
37 Инж1
Ама де факто се разпадна само СССР!?!?!? А не ЕС!!!!
15:53 06.01.2026
38 единственото което разпадат
До коментар #13 от "Ханс":е мозъка ти понеже имаш страхотни комлпекси към тях ..! инъче русия няма интерес да се разпада ес те са и голям пазар на суровини но това е непонятно за мишия ти мозък пъхай си дилдото и не се опитвай да мислиш не ти се отдава
Коментиран от #41
15:55 06.01.2026
39 Въпрос
До коментар #19 от "Всички мълчат":Така ли казаха от Масква?
15:58 06.01.2026
40 Коментиращ
До коментар #33 от "Да повтаряш опорките":Да отричаш фактите, които са лесно проверими, не те прави по-малко продажен отпдк!!!
Но споко, възмездието за нашия народ, рано или късно ще бъде факт!
Всички вие продали се чучела ще си получите сметката с лихвите!!!
Коментиран от #42
16:00 06.01.2026
41 Корекция
До коментар #38 от "единственото което разпадат":ЕС беше голям пазар за Руските суровини. Беше!
16:04 06.01.2026
42 Продадохте се на монголоидите
До коментар #40 от "Коментиращ":Нещастници приматски. А лихвата можеш да си я туриш....
Коментиран от #43
16:07 06.01.2026
43 Коментиращ
До коментар #42 от "Продадохте се на монголоидите":Лихвата ще ти я туря на най-подходящото място!
Това дето го даваш на нпо-тата към шорош, след изпълнение на заръките им!
Не знам защо си мислите, че ще продължавате вечно безнаказано да вземате кинти от нпо-та, за да прокарвате техните интереси, срещу своя народ?!
Нали знаеш, че безплатен обяд няма?!
Рано или късно идва сметката!
Затова поправяйте се докато е време!
Коментиран от #44
16:12 06.01.2026
44 След 9-ти септември 1944
До коментар #43 от "Коментиращ":си оправихте сметките с цвета на нацията. И останахте да управлявате вие - каскетите. Не че нещо направихте, ама се почувствахте, като че ли не сте простаци.
16:16 06.01.2026
45 Архимандрисандрит Бибиян
16:17 06.01.2026
46 Българин
16:20 06.01.2026