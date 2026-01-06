Виктор Орбан: ЕС ще се разпадне заради хаос в управлението

Унгарският министър-председател Виктор Орбан прогнозира, че Европейският съюз „ще се разпадне сам“ заради „хаос в ръководството“, като същевременно обвини Брюксел, че се стреми да лиши Унгария от руски енергийни доставки. Това съобщава Euronews, предава News.bg.

По време на пресконференция в понеделник Орбан отхвърли възможността страната му да напусне ЕС, като заяви, че Унгария не е достатъчно голяма, за да си позволи подобен ход. Той подчерта, че бъдещето на страната остава в рамките на Европейския съюз и НАТО, но при условие на „суверенна външна и икономическа политика“.

„Членството в ЕС е важна възможност, но ако се ограничим само в този блок, ще се изчерпим. Логично е да поддържаме възможно най-добри отношения с всички големи центрове - включително САЩ, Русия, Китай, арабския свят и турския свят“, заяви Орбан.

По отношение на енергетиката унгарският премиер посочи, че Брюксел се стреми да прекъсне доставките на руски петрол и газ за страната. Той уточни, че правителството отговаря чрез съдебни искове срещу Европейската комисия и чрез политическа съпротива срещу регулациите на ЕС, с надеждата санкциите да бъдат отменени до 2027 г., когато според него войната ще приключи.

Орбан заяви още, че Унгария няма да предоставя финансова помощ на Украйна. „Имаме пари, ако не ги даваме на другите, затова не даваме парите си на Украйна“, каза той, добавяйки, че Будапеща няма да отпуска и заеми, тъй като според него е ясно, че те няма да бъдат върнати.

След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Унгария се превърна в основна пречка за военната и финансовата подкрепа на ЕС за Украйна, което принуди 27-те държави членки да търсят обходни механизми за заобикаляне на ветото на Будапеща.

По темата за миграцията Орбан заяви, че Унгария няма да приеме Брюксел да определя „с кого трябва да живеем“. Той отхвърли планиран регламент на ЕС, който трябва да бъде приет през юни и предвижда държавите членки да приемат по 350 мигранти и да обработят над 20 000 молби за убежище.

Унгария вече отказва участие в общите схеми на ЕС за предоставяне на убежище и изгради гранични огради, за да ограничи миграционния натиск, което доведе до продължителни съдебни спорове и остри критики от страна на Брюксел.

По повод съобщенията за финансово споразумение с Доналд Тръмп Орбан потвърди, че е поискал такова и че е постигнато съгласие. Самият Тръмп обаче отрече по-рано подобни твърдения, заявявайки пред Politico през ноември, че не е обещавал нищо, макар Орбан настойчиво да е настоявал.

В заключение унгарският премиер заяви, че подробностите около т.нар. „отбранителен щит“ все още се изработват. По думите му Унгария се нуждае от „някакъв вид защитен щит“ още от Първата световна война насам и не може да разчита изцяло на Брюксел.