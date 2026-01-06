Новини
Виктор Орбан: ЕС ще се разпадне заради хаос в управлението

6 Януари, 2026 14:50 1 707 46

Унгарският премиер критикува Брюксел за енергийната политика, Украйна и миграцията

Виктор Орбан: ЕС ще се разпадне заради хаос в управлението - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Виктор Орбан прогнозира, че Европейският съюз „ще се разпадне сам“ заради „хаос в ръководството“, като същевременно обвини Брюксел, че се стреми да лиши Унгария от руски енергийни доставки. Това съобщава Euronews, предава News.bg.

По време на пресконференция в понеделник Орбан отхвърли възможността страната му да напусне ЕС, като заяви, че Унгария не е достатъчно голяма, за да си позволи подобен ход. Той подчерта, че бъдещето на страната остава в рамките на Европейския съюз и НАТО, но при условие на „суверенна външна и икономическа политика“.

„Членството в ЕС е важна възможност, но ако се ограничим само в този блок, ще се изчерпим. Логично е да поддържаме възможно най-добри отношения с всички големи центрове - включително САЩ, Русия, Китай, арабския свят и турския свят“, заяви Орбан.

По отношение на енергетиката унгарският премиер посочи, че Брюксел се стреми да прекъсне доставките на руски петрол и газ за страната. Той уточни, че правителството отговаря чрез съдебни искове срещу Европейската комисия и чрез политическа съпротива срещу регулациите на ЕС, с надеждата санкциите да бъдат отменени до 2027 г., когато според него войната ще приключи.

Орбан заяви още, че Унгария няма да предоставя финансова помощ на Украйна. „Имаме пари, ако не ги даваме на другите, затова не даваме парите си на Украйна“, каза той, добавяйки, че Будапеща няма да отпуска и заеми, тъй като според него е ясно, че те няма да бъдат върнати.

След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Унгария се превърна в основна пречка за военната и финансовата подкрепа на ЕС за Украйна, което принуди 27-те държави членки да търсят обходни механизми за заобикаляне на ветото на Будапеща.

По темата за миграцията Орбан заяви, че Унгария няма да приеме Брюксел да определя „с кого трябва да живеем“. Той отхвърли планиран регламент на ЕС, който трябва да бъде приет през юни и предвижда държавите членки да приемат по 350 мигранти и да обработят над 20 000 молби за убежище.

Унгария вече отказва участие в общите схеми на ЕС за предоставяне на убежище и изгради гранични огради, за да ограничи миграционния натиск, което доведе до продължителни съдебни спорове и остри критики от страна на Брюксел.

По повод съобщенията за финансово споразумение с Доналд Тръмп Орбан потвърди, че е поискал такова и че е постигнато съгласие. Самият Тръмп обаче отрече по-рано подобни твърдения, заявявайки пред Politico през ноември, че не е обещавал нищо, макар Орбан настойчиво да е настоявал.

В заключение унгарският премиер заяви, че подробностите около т.нар. „отбранителен щит“ все още се изработват. По думите му Унгария се нуждае от „някакъв вид защитен щит“ още от Първата световна война насам и не може да разчита изцяло на Брюксел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шмид

    31 46 Отговор
    На тоя "пророк" няма ли вече да му бият пърта...

    Коментиран от #15

    14:51 06.01.2026

  • 2 Дейга

    31 41 Отговор
    И шушумигата ти маджарска долна комунистическа

    14:54 06.01.2026

  • 3 Пълен

    23 39 Отговор
    ПростаК

    Коментиран от #24

    14:54 06.01.2026

  • 4 Весел Патиланец

    23 35 Отговор
    Орбан прати родата в щатите и април месец и той заминава, но не знае, че магнитски изчаква да стане НЕпрезидент! Ще го изпляскат през ръцете и милиардите открднати от Унгария ще си ги остави преди да влезе в затвора!

    Коментиран от #7

    14:55 06.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Благой от СОФстрой

    28 25 Отговор
    "Орбан отхвърли възможността страната му да напусне ЕС, като заяви, че Унгария не е достатъчно голяма, за да си позволи подобен ход."!

    Е те тоа е "азиатско-маджаро" мръсник и предател европейски!

    Коментиран от #10

    14:57 06.01.2026

  • 7 Буци

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Весел Патиланец":

    Няма, по-еднаква схема сме се договорили, а парите ни и сега ги държат шефовете отатък локвата.

    14:58 06.01.2026

  • 8 Хаха

    12 18 Отговор
    Благодарение на Орбан, Унгария е -1млрд евро. Да им е честит ;)

    14:58 06.01.2026

  • 9 Ко речи?

    11 19 Отговор
    Този май не прави разлика между членство и добри отношения.

    14:58 06.01.2026

  • 10 Викито

    7 16 Отговор

    До коментар #6 от "Благой от СОФстрой":

    Май се мъчи да го играе подстрекате, ама кои ще са тия по-големите да му вържат - не ги виждам.

    14:59 06.01.2026

  • 11 000

    24 20 Отговор
    ес се разпада от няколко години. все по-трудно може да функционира съюз, който отнема лигитимността на държавите в полза на тесни корпоративни интереси. края на ес е предизвестен.

    Коментиран от #13

    14:59 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ханс

    12 25 Отговор

    До коментар #11 от "000":

    Те рашките от 20 год. го разпадад ЕС ама май те ще пръснат сиренето първи.

    Коментиран от #38

    15:04 06.01.2026

  • 14 МЪКА

    12 23 Отговор
    То Унгария вече се "разцепи" заради управлението на Орбан.

    15:09 06.01.2026

  • 15 Европеец

    23 9 Отговор

    До коментар #1 от "Шмид":

    Е защо смяташ така бе Шмид.... Браво на Орбан....

    15:10 06.01.2026

  • 16 Последно какво?

    8 14 Отговор
    Хем сърби, хем боли не върши работа!

    15:10 06.01.2026

  • 17 Дъмпи Тръмпи

    5 13 Отговор
    Тоя за каква "суверенна външна и икономическа политика" говори? Май не са го посещавали посреднощ.

    15:20 06.01.2026

  • 18 Пончо

    2 11 Отговор
    Това преди или след изборите в Унгария?

    15:20 06.01.2026

  • 19 Всички мълчат

    21 9 Отговор
    Урсула открадна златото на Българската централна банка , я някой да каже колко тона злато ни взеха заради еврото .

    Коментиран от #29, #39

    15:21 06.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АМИН ДАЙ БОЖЕ

    7 2 Отговор
    ОТ ТВОЯТА УСТА В БОЖИИТЕ УШИ.

    15:25 06.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Коментиращ

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пълен":

    Така ли те наричат началниците, след като ти платят поредния транш (за да лъжеш и подвеждаш своите)?!

    Урсулопитеците начело на ЕС са спуснати там за да закрият тоя съюз!!!
    Не случайно срещу Путин се пенявят как влязал в Украйна, обаче срещу Тръмп, че си отвлече действащ президент, както и против Нетаняху, гък не смеят да кажат!!!

    Когато и да опандизят урсулите (макрон, стармър, мерц и урсула) все ще бъде закъсняло!!!
    Самата урсула като бе при Тръмп, му хариза всичко каквото й поиска!!!
    Тая продажна античовешка и корумпирана бабичка, трябва да е у кауша, а не начело на ЕС!!!

    15:33 06.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти оттечеш в канала

    4 6 Отговор
    преди това! Още тази година!

    15:33 06.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Zахарова

    5 3 Отговор
    Орбан е наш човек,но на изборите може да изгори, зер Унгария е с най- високата корупция,а в Будапеща не го дишат

    15:39 06.01.2026

  • 29 75 тона ни зеха

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Всички мълчат":

    и го изнесоха в джебовете

    15:40 06.01.2026

  • 30 ФАКТИ

    6 1 Отговор
    Всеки който е казал, че друг ще се разпадне - се е случвало с неговата кочинка. Примери от Вавилон до СССР.

    15:40 06.01.2026

  • 31 Оракула от Делфи

    4 6 Отговор
    А бе и да се разпадне , за тебе е "гелди кяр", води си слепите
    Унгарски роби в Русия и освободи ЕО от твоите фантасмагорий!
    Без теб , ЕО ще се оправи много по- добре и значително по- бързо!!!
    И не забравяй да вземеш Фицо и Бабиш, там те чакат "Асад и компани"!!!

    15:40 06.01.2026

  • 32 Коментиращ

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "ЕС не се разпада":

    Точно ти най-големият дудук си тръгнал да даваш квалификации???

    Имат ли най-големите икономики в ЕС индикации за рецесия???
    Да или не???
    Ако не, защо тогава затварят толкова много фабрики из целия ЕС (вкл и в България)???
    Ако всичко дето го драскате беше вярно, защо Франция и Италия са буквално пред фалит???
    Защо бе нужно да натикат и България в заробвозоната, която да плаща солидарно харчовете на задлъжнелите Германия, Франция и Италия???
    На всичкото отгоре Росен отпадъка реши да хариже и милиарди бг пара за укрия, във времена в които няма кинти за народа ни???

    Благодарете, че народът ни не е масово въоръжен, както са американците!
    Че един да прещрака щеше да стартира процес по изчистване на всичката антибългарска гмеж!!!

    Коментиран от #33

    15:46 06.01.2026

  • 33 Да повтаряш опорките

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Коментиращ":

    на онова русофилско нещо Копейкин ,не те прави по-интелигентен.

    Коментиран от #40

    15:49 06.01.2026

  • 34 Орбане

    3 2 Отговор
    Бутай го тия ЕССР, че кожа за дране не ни оставиха!

    15:51 06.01.2026

  • 35 Горски

    5 2 Отговор
    Бива си го този! И правилно, това хилаво съюзче се разпада, защото е недоразумение. Всеки дърпа на различни страни. Абсурд е единомислието. Така Унгария се спасява от плащане на милиарди на Русия, след като Русия спечели делото срещу откраднатите от ЕС руски пари. България дали ще намери кураж да последва Унгария или българските граждани ще плащаме заради страхливостта на Бойко Борисов и сламения ни премиер Росен Желязков?

    15:51 06.01.2026

  • 36 джендърите да не вият на умряло

    0 1 Отговор
    нормалните хора от българия на това се надяваме!

    15:51 06.01.2026

  • 37 Инж1

    3 3 Отговор
    Болшевиките вече 100 и кусур години чакат Западът да се разпадне?!?!?!
    Ама де факто се разпадна само СССР!?!?!? А не ЕС!!!!

    15:53 06.01.2026

  • 38 единственото което разпадат

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ханс":

    е мозъка ти понеже имаш страхотни комлпекси към тях ..! инъче русия няма интерес да се разпада ес те са и голям пазар на суровини но това е непонятно за мишия ти мозък пъхай си дилдото и не се опитвай да мислиш не ти се отдава

    Коментиран от #41

    15:55 06.01.2026

  • 39 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Всички мълчат":

    Така ли казаха от Масква?

    15:58 06.01.2026

  • 40 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да повтаряш опорките":

    Да отричаш фактите, които са лесно проверими, не те прави по-малко продажен отпдк!!!

    Но споко, възмездието за нашия народ, рано или късно ще бъде факт!
    Всички вие продали се чучела ще си получите сметката с лихвите!!!

    Коментиран от #42

    16:00 06.01.2026

  • 41 Корекция

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "единственото което разпадат":

    ЕС беше голям пазар за Руските суровини. Беше!

    16:04 06.01.2026

  • 42 Продадохте се на монголоидите

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Коментиращ":

    Нещастници приматски. А лихвата можеш да си я туриш....

    Коментиран от #43

    16:07 06.01.2026

  • 43 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Продадохте се на монголоидите":

    Лихвата ще ти я туря на най-подходящото място!
    Това дето го даваш на нпо-тата към шорош, след изпълнение на заръките им!

    Не знам защо си мислите, че ще продължавате вечно безнаказано да вземате кинти от нпо-та, за да прокарвате техните интереси, срещу своя народ?!
    Нали знаеш, че безплатен обяд няма?!
    Рано или късно идва сметката!
    Затова поправяйте се докато е време!

    Коментиран от #44

    16:12 06.01.2026

  • 44 След 9-ти септември 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Коментиращ":

    си оправихте сметките с цвета на нацията. И останахте да управлявате вие - каскетите. Не че нещо направихте, ама се почувствахте, като че ли не сте простаци.

    16:16 06.01.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Лани на Орган мо казахме ка на приятел- Вики бегай си у лево вън од ЕС бе,ма не ще нещо.

    16:17 06.01.2026

  • 46 Българин

    1 0 Отговор
    ЕС няма да се разпадне, ако изгони от редовете си руските шпиони Орбан и Фицо, защото няма никаква полза от тях.

    16:20 06.01.2026

