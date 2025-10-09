Новини
Хамас моли Тръмп и посредниците да задължат Израел да спазва ангажиментите си по споразумението за Газа

9 Октомври, 2025 06:43, обновена 9 Октомври, 2025 06:54 344 1

Нетаняху обяви „морална победа“ за страната му

Хамас моли Тръмп и посредниците да задължат Израел да спазва ангажиментите си по споразумението за Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинското движение Хамас потвърди, че е постигнато споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Хамас проведе сериозни и отговорни преговори в Шарм ел-Шейх, след които е готов да обяви споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа“, се казва в изявлението, публикувано в Telegram канала на радикалите. Те благодариха на Египет, Катар и Турция за усилията им като посредници в непреките консултации и изразиха благодарност на президента на САЩ Доналд Тръмп за „работата за прекратяване на огъня и изтеглянето на израелските войски от Газа“.

Движението съобщи, че документът предвижда изтеглянето на израелските войски, допускането на потока от хуманитарна помощ към анклава и размяната на израелски заложници за палестински затворници. В тази връзка Хамас се обърна към президента на САЩ Доналд Тръмп, държавите-гаранти на споразумението, както и към арабските и ислямските страни, за да изискат от Израел да изпълни всички свои задължения по сделката и да се избегне забавяне.

„Молим президента Тръмп, държавите гаранти на споразумението, както и арабските и ислямските страни, да задължат израелската страна да спазва всички свои задължения по споразумението и да предотвратят забавяния по този въпрос“, се казва в изявлението.

Движението потвърди, че няма да се откаже от правата на палестинския народ, включително правото „на свобода, независимост и самоопределение“.

„Потвърждаваме отново, че жертвите на нашия народ няма да бъдат напразни и че ще останем верни на обещанието си и няма да се откажем от националните права на нашия народ, включително свободата, независимостта и правото на самоопределение“, се казва в изявлението.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху счита споразумението за освобождаване на заложниците, държани в ивицата Газа, за „морална победа“ за страната му.

„С одобряването на първата фаза от плана всички наши заложници ще се върнат у дома. Това е дипломатически успех и национална и морална победа за Държавата Израел“, пише той в X.

„Още от самото начало ясно заявих: няма да се спрем, докато всички наши заложници не бъдат върнати и всички наши цели не бъдат постигнати. Благодарение на непоколебимата решителност, мощните военни действия и огромните усилия на нашия голям приятел и съюзник, президента Доналд Тръмп, ние достигнахме тази критична повратна точка“, добави Нетаняху, благодарейки на американския президент „за неговото лидерство, партньорство и непоколебима ангажираност към сигурността на Израел“.


Израел
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    0 0 Отговор
    Кажете и втората част от плана!

    07:06 09.10.2025