Новини
Свят »
Палестина »
Махмуд Абас приветства споразумението за Газа

Махмуд Абас приветства споразумението за Газа

9 Октомври, 2025 13:20 611 1

  • ивицата газа-
  • махмуд абас-
  • израел-
  • палестина-
  • газа-
  • хамас

Той изрази надежда, че тези усилия са прелюдия към трайно политическо решение

Махмуд Абас приветства споразумението за Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за ивицата Газа, сключено между Израел и "Хамас" и заяви, че се надява то да доведе до създаването на палестинска държава, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Абас "приветства обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа" и "изрази надежда, че тези усилия са прелюдия към трайно политическо решение, което ще доведе до края на израелската окупация на Палестина и създаването на независима палестинска държава", се казва в изявление в социалните мрежи.

Йордания също приветства днес споразумението и механизмите за прилагането на първата му фаза, като подчерта, че то трябва да доведе до край на войната, изтегляне на израелските сили, доставка на хуманитарна помощ и размяна на палестински затворници за заложниците в Газа, отбелязва Ройтерс.

Израелското правителство ще се събере днес от 18 ч. местно (и българско) време, за да обсъди "плана за освобождаване на всички израелски заложници", предаде Франс прес, като цитира официално изявление. То бе направено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците в Газа.

Дневният ред, публикуван на сайта на правителството, показва, че планът ще бъде представен на министрите от премиера Бенямин Нетаняху.

Споразумението за прекратяване на огъня ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от правителството довечера, заяви представител на канцеларията на Нетаняху, цитиран от Ройтерс.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    0 0 Отговор
    оставя руските възпитаници без опорки! Май ни елиминираха? Какво правим сега? Шах и мат!

    14:34 09.10.2025