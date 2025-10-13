Тръмп: Това ще бъде златната ера на Израел

В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“, предаде ДПА, съобщи БТА.
Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.
Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.
"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета.
Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа."
Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."
Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си, посочва ДПА. По време на една част от речта си, в която той хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата се развика към Тръмп и беше бързо изведен от залата, отбеляза Ройтерс.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #14
17:32 13.10.2025
2 честен ционист
17:33 13.10.2025
3 Майко мила, майко мила
Дори не осъзнават под какво унижение и делигитимация на държавата Израел ги подложи Тръмп реално .... доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий .... Ами ако забелязвате колеги Тръмп е отговорил с "да" на въпрос дали войната е приключила в Кнесета! Израел нямат думата ... "Депутатите" питат Тръмп ! ..... Осъзнавате ли факта, че няма такова нещо израелски суверинитет, държава и Кнесета ?Точно на това сме свидетели..
Едно ционистко гето със неграмотни с много малки изключения младежи на средна възраст за Израел 28 години и 2 месеца надрусани с райска газ чфути, жертвички на ционистката пропаганда. Дори не осъзнават какви изрооди са и колко малко им е информационното балонче в което са ги затворили. Мирът е добър но престъпленията на Израел остават..Над 2 години им трябваше на САЩ да разберат че нямат друг избор освен да спрат тази невероятна израелска гнусотия...
17:42 13.10.2025
4 Квази държавата Чифутистан
17:48 13.10.2025
5 Това ще бъде златната ера на Израел
и фанатичния до смърт хамаз
ще се кротне
и няма да нападне отново
историята го е доказала
откакто сме живи само с тях ни занимават
17:49 13.10.2025
6 Златна ера
17:50 13.10.2025
7 СУМУД
Сами си го направиха от алчност.!
17:51 13.10.2025
8 Истината е обаче, че действително
Коментиран от #13, #15
17:56 13.10.2025
9 След
17:57 13.10.2025
10 Майко мила, майко мила....
18:03 13.10.2025
11 Ъхъъъъъ.....
18:08 13.10.2025
12 Аре моля ако обичате
Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....
18:14 13.10.2025
13 И върха на унижението е
До коментар #8 от "Истината е обаче, че действително":Че Израел няма да присъства даже на срещата на върха в Египет! Париите нямат място там ... Нямат даже право на печат и подпис
18:17 13.10.2025
14 Европеец
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Добре нека да е златна ера за евреите, но защо не казва да бъде и златна ера за палестинците...
18:39 13.10.2025
15 име
До коментар #8 от "Истината е обаче, че действително":Много се заблуждаваш, еврейското лоби в конгреса и камарата на представителите е най-силното и американската външна политика се контролира от тях. На скоро тъкър карлсън имаше интервю с някакъв военен, който сподели че по време на бомбандировките над Иран лятото, ционистките военни аташета в Пентагона направо са раздавали заповеди и са държали сметка за изпълнението им.
19:04 13.10.2025