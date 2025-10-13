Новини
Свят »
Израел »
Тръмп: Това ще бъде златната ера на Израел

Тръмп: Това ще бъде златната ера на Израел

13 Октомври, 2025 17:27 720 15

  • ивицата газа-
  • доналд тръмп-
  • газа-
  • израел-
  • сащ-
  • хамас

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците

Тръмп: Това ще бъде златната ера на Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.

"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета.

Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа."

Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."

Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си, посочва ДПА. По време на една част от речта си, в която той хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата се развика към Тръмп и беше бързо изведен от залата, отбеляза Ройтерс.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Докато има такава държава ,никога няма да има мир не само е близкия изток ами и по света,за евреина или си му роб или трябва да не съществуваше

    Коментиран от #14

    17:32 13.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Бай Дочно хвали Стефчо Витков, Светльо Витков плюе по Слави Трифонов.

    17:33 13.10.2025

  • 3 Майко мила, майко мила

    5 1 Отговор
    златен дъжд вали.....Надрусаните с райска газ чфути
    Дори не осъзнават под какво унижение и делигитимация на държавата Израел ги подложи Тръмп реално .... доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий .... Ами ако забелязвате колеги Тръмп е отговорил с "да" на въпрос дали войната е приключила в Кнесета! Израел нямат думата ... "Депутатите" питат Тръмп ! ..... Осъзнавате ли факта, че няма такова нещо израелски суверинитет, държава и Кнесета ?Точно на това сме свидетели..
    Едно ционистко гето със неграмотни с много малки изключения младежи на средна възраст за Израел 28 години и 2 месеца надрусани с райска газ чфути, жертвички на ционистката пропаганда. Дори не осъзнават какви изрооди са и колко малко им е информационното балонче в което са ги затворили. Мирът е добър но престъпленията на Израел остават..Над 2 години им трябваше на САЩ да разберат че нямат друг избор освен да спрат тази невероятна израелска гнусотия...

    17:42 13.10.2025

  • 4 Квази държавата Чифутистан

    1 0 Отговор
    Ще и се наложи да се промени .... верно е !

    17:48 13.10.2025

  • 5 Това ще бъде златната ера на Израел

    3 4 Отговор
    верно
    и фанатичния до смърт хамаз
    ще се кротне
    и няма да нападне отново

    историята го е доказала
    откакто сме живи само с тях ни занимават

    17:49 13.10.2025

  • 6 Златна ера

    6 0 Отговор
    Златна ера с геноцидни човечета не се прави

    17:50 13.10.2025

  • 7 СУМУД

    4 0 Отговор
    Всички хора по света с Добри сърца не мислят добро за ционистите и евреите.
    Сами си го направиха от алчност.!

    17:51 13.10.2025

  • 8 Истината е обаче, че действително

    2 2 Отговор
    Тръмп реално делигитимира кардинално държавата Израел ! Доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий . И то вътре в самата Кнесета на Израел ! Той казва какво и как Израел ще прави. Той! ... Той подписва и никой в квазидържавата Израел няма думата. Те само могат дрогирани с райска газ да го аплодират и да врякат ... Това е истината

    Коментиран от #13, #15

    17:56 13.10.2025

  • 9 След

    3 0 Отговор
    геноцида на приблизително петдесет хиляди араби, милиардера пак се изхвърли с гръмки обещания и се замечта за златни ери апропо също като предизборната му програма!!! Интересно на кой свят мисли че се намира!!!

    17:57 13.10.2025

  • 10 Майко мила, майко мила....

    1 0 Отговор
    Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета

    18:03 13.10.2025

  • 11 Ъхъъъъъ.....

    1 0 Отговор
    Тръмп: Това ще бъде златната ера на Израел....златен дъжд ще завали и направо ще ви отнесе нали? 6 поредна година квази държавата Израел е с около 40 милиарда долара отрицателно търговско салдо. Реално 6 фирми само работят в тази ционистка кочина а шекела отдавна е виртуален. ... гето от безработни лумпенизирани индивиди със средна възраст за Израел 28 години и 2 месеца и естествено и с визи за САЩ....(златната ера за Израел иди...) иди на подскоци ...

    18:08 13.10.2025

  • 12 Аре моля ако обичате

    3 0 Отговор
    Всички ционисти да изчезват от България ...до един! златната ера иди в Израел, ходете си там .. и относно Александър Оскар ....
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    18:14 13.10.2025

  • 13 И върха на унижението е

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Истината е обаче, че действително":

    Че Израел няма да присъства даже на срещата на върха в Египет! Париите нямат място там ... Нямат даже право на печат и подпис

    18:17 13.10.2025

  • 14 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Добре нека да е златна ера за евреите, но защо не казва да бъде и златна ера за палестинците...

    18:39 13.10.2025

  • 15 име

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Истината е обаче, че действително":

    Много се заблуждаваш, еврейското лоби в конгреса и камарата на представителите е най-силното и американската външна политика се контролира от тях. На скоро тъкър карлсън имаше интервю с някакъв военен, който сподели че по време на бомбандировките над Иран лятото, ционистките военни аташета в Пентагона направо са раздавали заповеди и са държали сметка за изпълнението им.

    19:04 13.10.2025