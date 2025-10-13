Тръмп: Това ще бъде златната ера на Израел

В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.

"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета.

Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа."

Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."

Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си, посочва ДПА. По време на една част от речта си, в която той хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата се развика към Тръмп и беше бързо изведен от залата, отбеляза Ройтерс.