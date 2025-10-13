Ликуващи тълпи посрещнаха освободените палестински затворници

Ликуващи тълпи посрещнаха със сълзи от радост автомобилите, превозващи току-що освободените от Израел палестински затворници, след като последните живи израелски заложници в ивицата Газа бяха освободени, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Стотици души приветстваха освободените затворници по силата на сключеното примирие с участието на САЩ, което предвижда освобождаването срещу израелски заложници на 250 души, "задържани по съображения за сигурност" от Израел. Сред задържаните има и множество осъдени за убийствени антиизраелски атентати, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г.

Междувременно Европейската комисия не изключи днес преразглеждане на предложението за налагане на ограничения срещу Израел заради досегашните действия в Газа. Мерките бяха предложени в даден контекст и при промяна на контекста може да има промяна на предложението, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със споразумението между Израел и "Хамас", и освобождаването на заложниците.

Приветстваме ролята на посредниците за постигане на споразумението, добави говорителят. По неговите думи предстоящото следващата седмица заседание на външните министри от ЕС ще даде възможност за обсъждане на следващите стъпки.

Готови сме да използваме всички средства на наше разположение, за да се улесни прилагането на споразумението, допълни говорителят. Той се въздържа да отговори на въпроса дали Израел трябва да плати за възстановяването на Газа, но отбеляза, че ЕС вече е изразил готовност да участва във възстановителните работи.

Миналия месец ЕК предложи да бъдат прекратени някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и да бъдат наложени санкции срещу "Хамас". Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел и бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество с Израел и проектите. Мярката бе предприета след оценката, че действията на израелското правителство в Газа представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи. Това дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно, се отбелязваше тогава в съобщение на комисията.