Примирието в Газа е в сила, Израел изтегля войските си

Израелската армия обяви, че от 12 часа местно време днес е в сила споразумението за примирие в ивицата Газа. Според други израелски източници, прехвърлянето на войски от крайбрежната ивица към демаркационните линии в буферните зони е започнало още през нощта. Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи в изявление, че войските ще останат в Газа, за да окажат натиск върху Хамас да се разоръжи.

С началото на примирието започва и договореният 72-часов срок за освобождаването на живите израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. Според израелски източници в ивицата Газа все още се намират 48 заложници, от които 20 са живи. В замяна на това Израел ще освободи повече от 2 000 палестинци, сред които 250 затворници, осъдени на доживотен затвор. В петък сутринта Нетаняху заяви, че всички заложници ще се завърнат по домовете си.

Ситуацията на място все още е неясна

В Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, част от израелските войски са се оттеглили на изток близо до границата. В изявление на арабски език израелската армия обяви, че отново отваря две важни пътни артерии между северната и южната част на палестинските територии. Жителите са предупредени да не се приближават до израелските войници.

Според военните няколко района в Газа продължават да бъдат „изключително опасни“ и трябва по възможност да се избягват. Сред тях са граничният пункт Рафах към Египет, т.нар. коридор Филаделфия в близост до границата, както и районите Бейт Ханун, Бейт Лахия и Шеджая. В бежанския лагер Нусейрат в центъра на ивицата Израел е снел част от позициите на военните, но една част от тях остават в района.

Тръмп планира да посети региона през уикенда

Белият дом обяви, че САЩ ще изпратят 200 войници като част от международна мисия за стабилизиране на Газа. По информация на двама високопоставени представители на американското правителство, американските войски няма да бъдат разположени в самата Газа. Войниците ще съставляват ядрото на оперативна група, в която ще участват представители на въоръжените сили на Египет, Катар, Турция и вероятно Обединените арабски емирства. Къде точно ще бъде разположена оперативната група все още не е ясно.

В неделя в Близкия изток се очаква да пристигне американският президент Доналд Тръмп. Нищо от програмата му обаче не е известно, включително местата, които ще посети в района.

Германия ще участва, но не и с войници

Германия ще се включи във възстановяването на ивицата Газа. Канцлерът Фридрих Мерц направи изявление, от което става ясно, че Берлин ще осигури незабавна хуманитарна помощ в размер на 29 милиона евро. Освен това федералното правителство, съвместно с Египет, възнамерява да организира международна конференция за възстановяването на ивицата Газа. Германия също така ще участва в предложения от Тръмп мирен съвет, който ще контролира бъдещото преходно правителство на ивицата Газа.

Междувременно външният министър Йохан Вадефул изключи възможността за участие на германски войници в миротворческите сили.