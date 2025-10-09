Петима пострадали и хиляди без електричество след нощна дронова атака срещу Одеса

Петима души са пострадали при атака на руски безпилотни апарати срещу Одеска област през изминалата нощ, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ДСНС), предава News.bg.
Според предварителните данни дроновите удари са предизвикали няколко пожара, включително в жилищни сгради и на бензиностанция.
„Възникна и масивен пожар на територията на обект от пристанищната инфраструктура - горяха контейнери с растително масло, транспортни средства и дървесни горивни пелети“, се посочва в съобщението на украинските спасителни служби.
По информация на областния управител на Одеска област Олег Кипер, в резултат на атаката повече от 30 000 домакинства са останали без електрозахранване.
Екипи на ДСНС са работили през нощта за локализиране и потушаване на пожарите, както и за оказване на помощ на пострадалите. Те са откарани в болница, като според властите няма опасност за живота им.
Руските власти не са коментирали официално атаката.
Одеса и областта ѝ остават една от най-честите цели на руските удари с дронове и ракети, насочени срещу пристанища, складове и енергийна инфраструктура по Черноморското крайбрежие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахах
10:41 09.10.2025
2 Читател
Коментиран от #6
10:42 09.10.2025
3 матю хари
10:42 09.10.2025
4 БОЗА
10:44 09.10.2025
5 Русия
10:44 09.10.2025
6 Всъщност
До коментар #2 от "Читател":И Вучич трябваше така да направи с турските дронове изпратени от Турция в Косово . Но западния алианс защитава Косово и помага на Ердоган да си изгражда наново Османска империя .
10:45 09.10.2025
7 прас прес
10:48 09.10.2025
8 И Киев е Руски
10:50 09.10.2025
9 Диванен стратег
Информирайте ни и за такива неща, де.
10:52 09.10.2025
10 путин нацист
10:56 09.10.2025
11 Удри Вова,
11:00 09.10.2025