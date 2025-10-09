Новини
Свят »
Украйна »
Петима пострадали и хиляди без електричество след нощна дронова атака срещу Одеса
  Тема: Украйна

Петима пострадали и хиляди без електричество след нощна дронова атака срещу Одеса

9 Октомври, 2025 10:37 463 11

  • одеса-
  • нощна атака-
  • дронова атака-
  • пострадали

Нощни удари предизвикаха пожари в жилищни сгради, пристанищна инфраструктура и оставиха над 30 000 домакинства без ток

Петима пострадали и хиляди без електричество след нощна дронова атака срещу Одеса - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при атака на руски безпилотни апарати срещу Одеска област през изминалата нощ, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ДСНС), предава News.bg.

Според предварителните данни дроновите удари са предизвикали няколко пожара, включително в жилищни сгради и на бензиностанция.

„Възникна и масивен пожар на територията на обект от пристанищната инфраструктура - горяха контейнери с растително масло, транспортни средства и дървесни горивни пелети“, се посочва в съобщението на украинските спасителни служби.

По информация на областния управител на Одеска област Олег Кипер, в резултат на атаката повече от 30 000 домакинства са останали без електрозахранване.

Екипи на ДСНС са работили през нощта за локализиране и потушаване на пожарите, както и за оказване на помощ на пострадалите. Те са откарани в болница, като според властите няма опасност за живота им.

Руските власти не са коментирали официално атаката.

Одеса и областта ѝ остават една от най-честите цели на руските удари с дронове и ракети, насочени срещу пристанища, складове и енергийна инфраструктура по Черноморското крайбрежие.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахах

    9 2 Отговор
    Айде, изгореха вундервафлите..

    10:41 09.10.2025

  • 2 Читател

    6 1 Отговор
    Целта - огромна доставка от Турция : " Съдейки по кадрите от пожарите и продължилата часове вторична детонация, дроновете са ударили целта си. Опасният товар е бил унищожен. Предварителните доклади сочат, че не само снарядите, но и скандалните „Байрактар“ са потънали на дъното на Черно море. Те, разбира се, по чиста „случайност“ са пълно копие на „украинския“ дрон „Лютий“ (както по външен вид, така и по тактически характеристики), който бойците често използват за атаки срещу Москва. Освен това, Турция може би отново е дарила бронетранспортьори и бойни машини на пехотата, чиито обгорели останки често „украсяват“ дъното на Черно море."

    Коментиран от #6

    10:42 09.10.2025

  • 3 матю хари

    2 10 Отговор
    Русия е превзела едва 1% от територията на Украйна през 2025-та. На Путин му остава само да тероризира мирните жители, но скоро томахавките ще го укротят.

    10:42 09.10.2025

  • 4 БОЗА

    8 1 Отговор
    Пелети калибър 5.56 и дизелово масло сигур... ;-)

    10:44 09.10.2025

  • 5 Русия

    7 1 Отговор
    Седем часа ги драхме,изгорихме и унищожихме,нищо не остана от доставките на фашистите,турците и НАТО в Одеса.Довечера втора серия.Победа !

    10:44 09.10.2025

  • 6 Всъщност

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    И Вучич трябваше така да направи с турските дронове изпратени от Турция в Косово . Но западния алианс защитава Косово и помага на Ердоган да си изгражда наново Османска империя .

    10:45 09.10.2025

  • 7 прас прес

    2 3 Отговор
    Томахавките ще обърнат хода на войната. В Кремъл са в паника.

    10:48 09.10.2025

  • 8 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Добрите новини сутрин правят денят прекрасен за нормалните хора

    10:50 09.10.2025

  • 9 Диванен стратег

    4 0 Отговор
    Унищожен е голям товар с хиляди тонове оръжия и боеприпаси. Основно дронове и снаряди от Турция.
    Информирайте ни и за такива неща, де.

    10:52 09.10.2025

  • 10 путин нацист

    1 2 Отговор
    путин Фашист

    10:56 09.10.2025

  • 11 Удри Вова,

    1 0 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    11:00 09.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания