Израел и Хамас се споразумяха: първите заложници може да бъдат освободени още в събота

Израел и движението Хамас се договориха за първия етап на мирен план, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, който предвижда прекратяване на огъня и освобождаване на израелските заложници, съобщиха източници, запознати с подробностите на сделката, предава News.bg.

Споразумението трябва да бъде подписано в четвъртък по обяд (12:00 ч. израелско и българско време), след което се очаква първите заложници да бъдат освободени още в събота. Израелската армия ще започне частично изтегляне от ивицата Газа в рамките на 24 часа след подписването.

Решението ще бъде обсъдено от израелския кабинет за сигурност и правителството на премиера Бенямин Нетаняху на специални заседания тази вечер.

Новината беше посрещната със смесени чувства - радост и облекчение в Израел и палестинските територии, но и известен скептицизъм поради липсата на конкретни детайли.

„Гордея се да обявя, че Израел и Хамас подписаха първия етап от нашия Мирен план за Газа,“ заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. „Всички заложници ще бъдат освободени съвсем скоро, а израелските войски ще се изтеглят до договорена линия като първа стъпка към траен и вечен мир.“

Нетаняху нарече сделката „дипломатически успех и морална победа“ за Израел и потвърди, че всички заложници ще бъдат върнати у дома.

Според източници от Хамас, споразумението включва обмен на пленници и пълно изтегляне на израелските сили от Газа. „Жертвите на нашия народ не са напразни. Ще останем верни на правото си на свобода, независимост и самоопределение,“ се казва в изявление на движението.

Въпреки че израелските удари в Газа продължиха и тази нощ над кварталите Шуджаия, Туфах и Зейтун, местните жители посрещнаха новината за предстоящото примирие с надежда.

„Слава Богу за края на кръвопролитието,“ каза Абдул Маджид Абд Рабо от град Хан Юнис. „Не съм само аз щастлив - цяла Газа, целият арабски свят, целият свят очаква този момент.“

Сделката беше постигната при посредничеството на Египет и представлява първия етап от 20-точковия мирен план на Тръмп, който предвижда международна администрация за следвоенно възстановяване на Газа, ръководена от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър.

Хамас потвърди, че списъците с живите заложници и палестинските затворници за размяна вече са предадени. Очаква се живите заложници да бъдат предадени в рамките на 72 часа след одобрението на сделката от израелското правителство, докато телата на загиналите израелци ще бъдат върнати на по-късен етап.

От началото на войната, започнала след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души, Израел предприе мащабна офанзива, довела до смъртта на над 67 000 палестинци, според властите в Газа.

Макар че споразумението бе приветствано като историческо постижение за Тръмп, анализатори предупреждават, че остават нерешени въпроси - сред които бъдещото управление на Газа и ролята на Хамас в него.

Нетаняху и Тръмп вече проведоха телефонен разговор, в който се поздравиха взаимно за историческия пробив, а израелският премиер покани Тръмп да се обърне към парламента в Йерусалим.

Цените на петрола паднаха рязко след съобщението за примирието - знак, че пазарите възприемат мирния процес като намаляване на глобалния геополитически риск.