Доналд Тръмп: Войната свърши! "Хамас" ще свали оръжията

Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила.

Американският президент намекна, че е дадена "зелена светлина" на "Хамас" да извършва вътрешни операции по сигурността в ивицата Газа, като заяви, че групировката иска "да спре проблемите" и "им дадохме одобрение за определен период от време".

Палестинската групировка, която трябва да се разоръжи и да прекрати управлението си в ивицата Газа, съгласно плана на Тръмп за край на войната, разположи вътрешни сили за сигурност в части от анклава след влизането в сила на споразумението за спиране на огъня в петък, като заяви, че целта ѝ е да попречи на беззаконие и мародерства и да предотврати вакуум в сигурността.

Запитан от журналисти относно съобщенията, че "Хамас" се превръща в нещо като полицейска сила и разстрелва свои съперници, Доналд Тръмп заяви: "Те наистина искат да спрат проблемите, откровени са относно това, и им дадохме одобрение за определен период от време."

"Имаме близо два милиона души, които се връщат в сгради, които са разрушени и могат да се случат много лоши неща. Затова искаме да има сигурност", обясни американският президент.

Голяма част от анклава беше превърната в руини след началото на войната, предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

През последните два дни силите за сигурност на групировката влязоха в сблъсъци с членове на клан в град Газа.

Вътрешното министерство на "Хамас" вчера публикува изявление, в което предложи амнистия за хора, участвали в незаконни банди, извършвали кражби на хуманитарна помощ и мародерства, при условие че те не са участвали в кръвопролития.

Останалите 13 живи израелски заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, бяха освободени и предадени на Червения кръст, предаде ДПА, като се позова на информация от израелското медийно пространство.

Малко по-рано Ройтерс предаде, че конвой на Международния комитет на Червения кръст чака на втората локация в Газа, където се очаква да бъдат освободени останалите заложници, след като рано тази сутрин "Хамас" освободи седем заложници.

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен, предаде ДПА.

Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници.

Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

Израелската армия заяви, че заложниците първо са били транспортирани до израелската военна база "Рейм" за медицински изследвания, където са успели да се изкъпят и преоблекат, преди да се срещнат със семействата си. След това те бяха откарани в болници за допълнителни изследвания.

Преди да бъдат освободени, някои от заложниците имаха възможност да проведат видеоразговори с роднините си. За много от тях това беше първият контакт със семействата им след повече от две години в плен, по време на които те бяха откъснати от външния свят.

"Не можах да чуя нищо, но ги видях и това е достатъчно", каза майката на заложниците Давид и Ариел Кунио, след като разговаря със синовете си.

Видеоразговорите се разглеждат като пропаганда от страна на "Хамас", която се опитва да се представи като хуманна групировка. На някои от кадрите зад заложниците се виждат членове на радикалното движение.

Групировката беше обвинена в пропаганда и по време на церемониите по предаване на заложници по-рано тази година. За да бъде избегната подобна публичност, днес освобождаването бе извършено без церемонии и медийно присъствие.

В очакване на връщането на заложниците огромни тълпи от хора се събраха на т.нар. Площад на заложниците в Тел Авив, за да наблюдават освобождаването им на специално разположени големи екрани.

По-късно "Хамас" трябва да предаде и телата на 28 мъртви заложници – процес, който Израел не очаква да бъде завършен днес въпреки 72-часовия срок съгласно споразумението за спиране на огъня.

В замяна Израел трябва да освободи от затворите си около 2000 палестинци.

Размяната между Израел и "Хамас" е първата фаза на договореното миналата седмица с посредничеството на САЩ споразумение след две години война.

Палестинската групировка заяви, че е направила всичко по силите си, за да гарантира оцеляването на заложниците, държани в ивицата Газа. Въпреки това освободените от плен заявиха, че са държани в брутални условия – включително като са били подложени на побои, малтретиране, недостатъчно храна и вода и затваряне в тунели под зоните на военни действия. Появиха се и съобщения за сексуално насилие и принудителното им разголване.

Междувременно американският президент тази сутрин пристигна в Израел, където се срещна с роднини на заложници. Той произнесе и реч пред израелския парламент – Кнесета, преди да отпътува за срещата на върха за Газа в Египет.

На летище "Бен Гурион" в Тел Авив Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В разговор с журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" американският президент обяви, че войната между Израел и "Хамас" е "приключила".

Тръмп и египетския му колега Абдел Фатах ас Сиси ще съпредседателстват днешната среща в курорта Шарм ел Шейх. Събитието има за цел да заздрави крехкото примирие, сключено с посредничеството на САЩ, и да постигне напредък към дългосрочен мир и стабилност в Близкия изток, се казва в изявление на администрацията на египетския президент.

Френският държавен глава Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш потвърдиха присъствието си на срещата.

Следващите стъпки съгласно плана включват пълно изтегляне на израелските войски от ивицата Газа, разполагане на международни сили за стабилизиране и разоръжаване на "Хамас".

Палестинската групировка днес подчерта, че ще спази ангажиментите си съгласно споразумението за примирие.

"Обявяваме нашия ангажимент и свързаните с него срокове, докато (израелската) окупация се придържа към тях", се казва в изявление на въоръженото крило на групировката "Ал Касам".

"Хамас" заяви, че Израел "е капитулирал" във войната, като не е успял да освободи заложниците чрез военен натиск.

Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел, след като "Хамас" и бойци на други палестински групировки нахлуха през границата в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и отвличайки в плен над 250 други.

Повече от 67 000 палестинци бяха убити по време на последвалия военен конфликт, съобщи Министерството на здравеопазването на "Хамас", чиито данни ООН смята за надеждни. Голяма част от крайбрежния анклав бе превърнат в руини по време на войната.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да участва в днешната среща в Шарм ел Шейх в Египет, посветена на постигането на мир в Газа, съобщи днес канцеларията му, цитирана от Ройтерс. По-рано бе съобщено от израелски медии, че Нетаняху ще участва в преговорите.

От друга страна, американският президент Доналд Тръмп ще пътува до Египет, за да участва в преговорите. По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници.

Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси се очаква да са председатели на срещата в египетския курорт на Червено море, където ще се съберат близо 20 световни лидери, за да обсъдят мирния процес в Газа.

Палестинският президент Махмуд Абас също ще участва. Той е водач на Палестинската автономна власт и движението "Фатах", което е опозиционно на "Хамас".

"Хамас" изтласка "Фатах" от Газа при кръвопролитен сблъсък през 2007 година. От този момент Абас управлява на практика само Западния бряг.

Мирният план на Тръмп, състоящ се от 20 точки, бе представен на 29 септември в Белия дом, където присъстваше и Нетаняху. Той включва спиране на огъня, което влезе в сила в петък, и размяна на всички заложници на "Хамас" за палестински затворници в израелски затвори.

Планът призовава за поетапно изтегляне на израелските сили от Газа и пълно разоръжаване на "Хамас" – условие, което до момента групировката не е обявила публично, че приема.

Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократичен комитет от палестинци и международни експерти, наблюдавани от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

Останалите 20 живи заложници на "Хамас" в Газа бяха върнати в Израел по-рано днес. В замяна се очаква да бъдат освободени около 1900 палестински затворници.