Белият дом може да изпрати американски войски в Израел

Съединените щати ще разположат около 200 военнослужещи в Израел, за да помогнат за наблюдението на споразумението за примирие в Газа.
Това съобщи Асошиейтед Прес, позовавайки се на американски официални лица.
Войските, изтеглени от Централното командване на САЩ и други райони по целия свят, ще сформират гражданско-военно координационен център в Израел.
Той ще управлява хуманитарната помощ, логистиката и подкрепата за сигурността.
Мярката следва споразумението от тази седмица между Израел и Хамас за първия етап от плана.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин милиционера
Коментиран от #4
09:58 10.10.2025
3 Кан Кубрат
Коментиран от #5
09:59 10.10.2025
4 Отец Дионисий
До коментар #2 от "Путин милиционера":Борбата с Фашизма иска жертви.
Коментиран от #6, #8
09:59 10.10.2025
5 Хазар
До коментар #3 от "Кан Кубрат":Понеже сте умни
10:00 10.10.2025
6 Ахаха
До коментар #4 от "Отец Дионисий":Що не си на фронта за Пулсер? Тъ п@ н@ р
10:05 10.10.2025
7 Механик
10:14 10.10.2025
8 Фактура
До коментар #4 от "Отец Дионисий":Ама фашизма е хАяско
10:17 10.10.2025
9 Долу ЕС
10:24 10.10.2025
10 Кую
10:29 10.10.2025
11 дядото
10:59 10.10.2025