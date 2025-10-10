Новини
Белият дом може да изпрати американски войски в Израел

10 Октомври, 2025 09:53 647 11

Войските, изтеглени от Централното командване на САЩ и други райони по целия свят, ще сформират гражданско-военно координационен център в Израел

Съединените щати ще разположат около 200 военнослужещи в Израел, за да помогнат за наблюдението на споразумението за примирие в Газа.

Това съобщи Асошиейтед Прес, позовавайки се на американски официални лица.

Войските, изтеглени от Централното командване на САЩ и други райони по целия свят, ще сформират гражданско-военно координационен център в Израел.

Той ще управлява хуманитарната помощ, логистиката и подкрепата за сигурността.

Мярката следва споразумението от тази седмица между Израел и Хамас за първия етап от плана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин милиционера

    2 2 Отговор
    Пулсер праща по 1000 бедни вати на ден в Отвъдното(за САЩ където са му децата).

    Коментиран от #4

    09:58 10.10.2025

  • 3 Кан Кубрат

    8 1 Отговор
    Хазарите винаги ползват чужди войски за целите си.

    Коментиран от #5

    09:59 10.10.2025

  • 4 Отец Дионисий

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин милиционера":

    Борбата с Фашизма иска жертви.

    Коментиран от #6, #8

    09:59 10.10.2025

  • 5 Хазар

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кан Кубрат":

    Понеже сте умни

    10:00 10.10.2025

  • 6 Ахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий":

    Що не си на фронта за Пулсер? Тъ п@ н@ р

    10:05 10.10.2025

  • 7 Механик

    8 1 Отговор
    Има ли още някой, който да не е наясно, че не Израел е американска колония, а САЩ са еврейски експеримент и колония???

    10:14 10.10.2025

  • 8 Фактура

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий":

    Ама фашизма е хАяско

    10:17 10.10.2025

  • 9 Долу ЕС

    1 0 Отговор
    аз пък викам който е признал Палестина, също да изпрати това са 144 държави, като за начало да изпрати Иран, Сирия, Катар

    10:24 10.10.2025

  • 10 Кую

    1 0 Отговор
    Краварите искат пряко да убиват на поразия.Запъртък не се разваля.

    10:29 10.10.2025

  • 11 дядото

    1 0 Отговор
    за да отбраняват границите на сащ.пфу.

    10:59 10.10.2025