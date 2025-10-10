Белият дом може да изпрати американски войски в Израел

Съединените щати ще разположат около 200 военнослужещи в Израел, за да помогнат за наблюдението на споразумението за примирие в Газа.

Това съобщи Асошиейтед Прес, позовавайки се на американски официални лица.

Войските, изтеглени от Централното командване на САЩ и други райони по целия свят, ще сформират гражданско-военно координационен център в Израел.

Той ще управлява хуманитарната помощ, логистиката и подкрепата за сигурността.

Мярката следва споразумението от тази седмица между Израел и Хамас за първия етап от плана.