Доналд Тръмп: "Хамас" трябва да освободи израелските заложници в понеделник или във вторник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник и че се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп откри днешното заседание на кабинета в Белия дом с обсъждане на постигнатото снощи споразумение, съгласно което заложниците, държани в плен от бойци на "Хамас", ще бъдат освободени в първия етап от по-широкия мирен план за ивицата Газа. Американският президент изрази увереност, че това ще доведе до "траен мир".

Тръмп каза, че според плана ивицата Газа ще бъде "бавно възстановена", визирайки плановете за възстановяване на палестинския анклав. Той не даде повече подробности.

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня.

"Ще си върнем заложниците във вторник, в понеделник или вторник, и това ще бъде ден на радост", заяви президентът на САЩ.

Тръмп каза, че ще се опита да пътува дотам, за да присъства на церемонията по официалното подписване на мирното споразумение в Египет. Белият дом се опитва да изработи подробностите около набързо организираното пътуване на американския президент.

Въпреки че има още въпроси за това какво ще се случи в региона в дългосрочен план, Тръмп обяви, че се надява това да доведе до траен мир.

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет и ще го направи, ако бъде помолен от официални лица там, предаде Ройтерс.

"Те ме помолиха да се обърна към Кнесета и... аз се съгласих, ако те искат това", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом по време на заседание на кабинета.

Президентът на САЩ каза също така, че няма мнение относно възможността за решение с две държави след прекратяването на огъня и подписването на споразумението за заложниците между Израел и "Хамас" и ще се съобрази с окончателно договореното, каквото и да бъде то.

"Нямам мнение. Ще се съглася с това, което те са договорили", заяви Тръмп. По въпроса какво могат да очакват палестинците, той добави: "Ще създадем нещо, където хората да могат да живеят... Ще създадем по-добри условия за населението".

Тръмп каза още, че неговата администрация ще работи с Иран и би искал да види как те успяват да възстановят страната си. Той отбеляза, че Техеран е потвърдил, че подкрепя

примирието между Израел и "Хамас" и споразумението за заложниците.

Специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф заяви, че американският президент ще посети Египет следващата седмица, след като египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси го покани днес на церемония по случай споразумението за примирие в Газа, предаде по-късно Франс прес.

"Президентът наистина ще се радва да посети Египет и се очаква да пристигне следващата седмица", каза Уиткоф на среща със Сиси, видеозапис от която беше публикуван от канцеларията на египетския президент.

Междувременно висш представител на палестинското ислямистко движение "Хамас" се противопостави на предложения от американския президент Доналд Тръмп "Комитет за мир", който да контролира преходното правителство в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Висшият представител на "Хамас" Осама Хамдан каза пред катарската телевизия "Ал Араби", че "нито един палестинец не би могъл да приеме" такъв комитет. "Всички фракции, включително Палестинската автономия, отхвърлят този комитет", посочи Хамдан.

Коментарите на Осама Хамдан идват на фона на подписаното споразумение между "Хамас" и Израел", с което следва да се приложи първата фаза от плана на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Първата фаза на американския план предвижда по-специално прекратяване на бойните действия, бързо освобождаване на 47-те израелски заложници, държани от "Хамас" в Газа (за 20 от които се предполага, че са живи), в замяна на стотици палестински затворници, както и постепенното изтегляне на израелските сили от анклава.

Тази начална фаза на плана не предвижда разрешаване на спорния въпрос за "Комитета за мир", който ще е отговорен за преходното управление на ивицата Газа.

При представянето на плана си Тръмп обяви, че бившият британски премиер Тони Блеър ще бъде част от този комитет, който ще бъде председателстван лично от американския президент.

"Никой не иска да се връща към ерата на колониализма", добави представителят на "Хамас", припомняйки времената на Подмандатна Палестина - територия, която между 1920 и 1948 г. се управляваше от Великобритания.

Междувременно вицепрезидентът на Палестинската автономия Хусейн аш Шейх съобщи, че автономията вече е приключила подготовката си за поемане управлението на Газа след конфликта и за надзора върху възстановяването на анклава.

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" е готова да "замрази" използването на оръжията си в рамките на американския мирния план за Газа, но не е склонна да се откаже напълно от тях, посочиха египетски официални представители, предаде ДПА.

"Хамас" е предложила на Израел да се въздържа от използването на оръжията си за период от пет до десет години, заяви Диа Рашван, шеф на египетската държавна информационна служба (SIS), в интервю за телевизия "Ал Арабия".

20-точковият мирен план на екипа на американския президент Доналд Тръмп включва процес на демилитаризация на Газа под надзора на независими наблюдатели.

Според плана оръжията в региона трябва да бъдат изведени от употреба чрез договорен процес на разоръжаване.

Рашван обясни, че според предложението "Хамас" ще предаде оръжията си за периода на "замразяване", но не на израелска или неарабска организация. Вместо това може да се обмисли създаването на комитет, съставен от египтяни, други арабски представители или палестинци.

Възможното разоръжаване на "Хамас" остава един от най-спорните въпроси след споразумението за първата фаза от плана на Тръмп.

Остават въпроси за това как ще бъде дефинирано разоръжаването, кой ще го контролира и при какви условия Израел ще го признае.