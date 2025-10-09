Израел: Освобождаването на заложниците трябва да сложи край на войната

Министрите в правителството на Израел се събират днес на заседание, за да одобрят постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа и плана за освобождаване на израелските заложници, подписан с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на израелското правителство съобщи по-рано, че прекратяването на огъня ще влезе в сила 24 часа след заседанието на кабинета. След този 24-часов период израелските заложници, държани в ивицата Газа, ще бъдат освободени до 72 часа.

Срещата на правителството идва след току-що приключилото заседание на израелския кабинет по сигурността.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви днес, че освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници трябва да сложи край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"На прага сме на незабавно спиране на огъня, след като бъде одобрено решението на правителството и след като "Хамас" поеме ангажимент да освободи всички заложници в рамките на 72 часа. Мисля, че това може и трябва да сложи край на тази война", каза Саар в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз".

Израел и "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелски заложници в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая каза днес, че палестинското ислямистко движение е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс.

Израел и "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в ивицата Газа, която промени Близкия изток.

В Белия дом Тръмп заяви, че вярва, че това ще донесе "траен мир".

Очаква се Хамас да освободи 20-те живи заложници заедно 72 часа след началото на примирието.

Хая, който оцеля след опит на Израел да го убие заедно с други лидери на "Хамас" в Катар преди месец, заяви, че споразумението, което "Хамас" подписа с Израел, слага край на войната в ивицата Газа, отваря ключов контролен пункт на границата с Египет и предвижда освобождаването на всички намиращи се в израелски затвори палестински жени и деца.

Освен това Израел ще освободи 250 палестинци, излежаващи дълги присъди в израелски затвори, както и още 1700 души, арестувани от началото на войната на 7 октомври 2023 г., каза Хая.

Лидерът на йеменските хуси Абдул Малик ал Хуси заяви, че бунтовническата група ще следи внимателно дали Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа и ще възобнови военната си подкрепа за палестинците, ако договореностите бъдат нарушени, съобщават Ройтерс и Франс прес.

"Ще останем в готовност и напълно подготвени, наблюдавайки внимателно фазата на изпълнение на това споразумение. Дали то наистина ще сложи край на агресията срещу ивицата Газа?", заяви Абдул Малик ал Хуси.

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност.

Йеменската бунтовническа група атакува Израел от началото на войната в Газа, заявявайки, че действа в подкрепа на палестинците.