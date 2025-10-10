Има сделка: Израел одобри примирието, очаква Тръмп в неделя. Хамас "замразява", но не се отказва от оръжието си

Правителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелското правителство се съгласи със споразумението рано сутринта днес, около 24 часа след като посредниците обявиха споразумение за освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници, в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в Газа.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "Екс".

Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се присъединиха към срещата на израелското правителство, предаде БНР.

Преди това двамата проведоха разговори с премиера Бенямин Нетаняху и президента Ицхак Херцог.



Няколко министри изразиха несъгласие по време на дискусиите преди това кои от палестинските затворници трябва да бъдат пуснати. Сред тях беше крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, чиито протести доведоха до забавяне на началото на заседанието с около 3 часа. Той заяви, че няма да гласува в подкрепа на споразумението и че макар за момента да не възнамерява да напусне управляващата коалиция, партията му ще свали кабинета от власт, ако Хамас не бъде разформирована. Против сделката се обяви и колегата му от финансовото министерство Бецалел Смотрич.



Междувременно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще замине за Близкия изток в неделя, като се надява да бъде в Израел за освобождаването на заложниците, което по думите му трябва да се случи в понеделник или вторник.



А в Париж завърши международна среща за следвоенното бъдеще на Ивицата Газа. На нея присъстваха представители на европейски и близкоизточни държави, както и на Турция и Канада. Сред въпросите на форума бяха присъствието на миротворци, законовата рамка, свързана с мирния план и гаранциите, че Хамас повече няма да представлява заплаха.

Председателят на израелския парламент покани американския президент Доналд Тръмп да произнесе реч в Кнесета по време на планираното си посещение в Близкия изток, съобщи ДПА.

Амир Охана заяви, че за него е "голяма чест и привилегия" да покани Тръмп да произнесе официална реч пред нацията пред Кнесета.

"Израел очаква президента на мира", написа Охана в "Екс", наричайки Тръмп "най-големия приятел и съюзник на еврейския народ в съвременната история".

Тръмп посочи, че планира да пътува до Близкия изток "много скоро", вероятно в неделя.

Израел и палестинската групировка "Хамас" постигнаха първоначално споразумение в четвъртък сутринта като част от усилията за прекратяване на конфликта в Газа. Споразумението, постигнато с посредничеството и на САЩ, включва освобождаването на всички заложници и оттеглянето на израелските войници до договорена линия в Газа.

САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор, съобщиха американски официални лица, предаде Асошиейтед прес.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят подробности, които не са одобрени за разгласяване, заявиха, че Централното командване на САЩ ще създаде "гражданско-военен координационен център" в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война.

Израелският началник на генералния щаб Еял Замир предупреди войските в ивицата Газа да не се успокояват преди предстоящото примирие, предаде ДПА.

"Моля ви, докато цял Израел гледа екраните и празнува освобождаването на заложниците, да останете нащрек. Врагът е тук – той не е изчезнал", заяви той в изявление.

"Нашата работа все още не е приключила; няма да си починем, докато не видим последния заложник да се завърне, падналите да бъдат погребани и да гарантираме сигурността на държавата Израел."

Замир описа настоящата ситуация като "исторически дни" и похвали военния натиск и наземните операции, които допринесоха за условията за планираното завръщане на останалите 48 заложници и първоначалното прекратяване на конфликта.

"Трябва да управляваме прехода към примирие по разумен, професионален и организиран начин. Безопасността на нашите войски е на първо място в списъка с оперативни приоритети", заяви той.

Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" вчера постигнаха първоначално споразумение като част от усилията за прекратяване на конфликта в Газа.

Крайнодесният министър на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че водената от него партия "Израелска сила" ще настоява за свалянето на премиера Бенямин Нетаняху освен ако "Хамас" не бъде напълно унищожен, предаде Ройтерс.

"Ако правителството на "Хамас" не се е разпуснало или пък ни каже, че се е разпуснало, докато всъщност действа под друго прикритие, "Еврейска сила" ще разпусне правителството", заяви Бен-Гвир преди правителството на Нетаняху да одобри плана за примирие в Газа и освобождаването на заложниците.

"Сърцата на всички нас се изпълват с радост при мисълта, че всички заложници ще бъдат освободени, но същевременно не трябва изобщо да забравяме каква ще е цената - свобождаването на хиляди терористи, сред които и 250 убийци, които трябва да бъдат пуснати от затворите, е непосилно висока цена", написа Бен-Гвир в социалната платформа "Екс".

"Не мога да гласувам в подкрепа на споразумение, което ще освободи тези терористи убийци, и ние ще му се противопоставим в правителството", добави той точно когато израелското правителство гласува в подкрепа на мирното споразумение за Газа, предаде АФП.

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" е готова да "замрази" използването на оръжията си в рамките на американския мирния план за Газа, но не е склонна да се откаже напълно от тях, посочиха египетски официални представители, предаде ДПА.

"Хамас" е предложила на Израел да се въздържа от използването на оръжията си за период от пет до десет години, заяви Диа Рашван, шеф на египетската държавна информационна служба (SIS), в интервю за телевизия "Ал Арабия".

20-точковият мирен план на екипа на американския президент Доналд Тръмп включва процес на демилитаризация на Газа под надзора на независими наблюдатели.

Според плана оръжията в региона трябва да бъдат изведени от употреба чрез договорен процес на разоръжаване.

Рашван обясни, че според предложението "Хамас" ще предаде оръжията си за периода на "замразяване", но не на израелска или неарабска организация. Вместо това може да се обмисли създаването на комитет, съставен от египтяни, други арабски представители или палестинци.

Възможното разоръжаване на "Хамас" остава един от най-спорните въпроси след споразумението за първата фаза от плана на Тръмп.

Остават въпроси за това как ще бъде дефинирано разоръжаването, кой ще го контролира и при какви условия Израел ще го признае.