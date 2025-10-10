Новини
Свят »
Израел »
Мирът е факт: Израелската армия прекрати въздушните удари по ивицата Газа

10 Октомври, 2025 05:06, обновена 10 Октомври, 2025 05:11 622 2

  • израел-
  • газа-
  • примирие-
  • палестинци

Атаките спряха, след като израелското правителство одобри споразумението за прекратяване на огъня

Мирът е факт: Израелската армия прекрати въздушните удари по ивицата Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия прекрати въздушните удари по ивицата Газа, предаде катарският телевизионен канал Ал Джазира.

Ударите са прекратени, след като израелското правителство одобри споразумението за прекратяване на огъня.

По-рано радикалното палестинско движение Хамас поиска от медиаторите на непреките преговори за прекратяване на огъня в ивицата Газа и правителството на САЩ да задължат Израел да прекрати обстрела на анклава. В изявлението се отбелязва, че над 70 души са били убити и ранени в резултат на бомбардировките в западната част на град Газа.

В четвъртък вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са подписали споразумения за първата фаза на мирния план след преговорите в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници „възможно най-скоро“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в ивицата Газа. В замяна на освобождаването на заложниците израелските власти обещаха да освободят голяма група палестински затворници, държани в израелски арест. Тръмп заяви, че са предприети първите стъпки „към траен и устойчив мир“.

Вечерта на 9 октомври говорителят на израелското правителство Шош Бедросян обяви на брифинг, че прекратяването на огъня в ивицата Газа ще влезе в сила в рамките на 24 часа след одобрението на тези споразумения от израелския кабинет. Израелските войски ще се изтеглят от централната част на Газа и ще се разположат на договорена линия в ивицата. Бедросян уточни, че 53% от територията на анклава ще остане под израелски военен контрол.

След това „ще се отвори 72-часов прозорец“, през който всички израелски заложници ще бъдат върнати в Израел. Очаква се това да се случи до 13 октомври.


  • 1 Бомбардер

    2 0 Отговор
    То и аз, като изорем нивата спирам!

    05:59 10.10.2025

  • 2 Браво!

    0 0 Отговор
    Нека има мир по целия свят!

    06:18 10.10.2025