Перу може да остане без президент

10 Октомври, 2025 06:43, обновена 10 Октомври, 2025 06:48 687 4

Парламентът на страната ще разгледа предложение за импийчмънт на Дина Болуарте

Перу може да остане без президент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Перуанският конгрес прие предложение за разглеждане на импийчмънт на президента Дина Болуарте поради кризата със сигурността.

Заседанието се излъчва в YouTube канала на парламента.

Тъй като инициативата получи четири пети от общата подкрепа на законодателите, парламентът ще може незабавно да започне да разглежда предложението по същество.


Перу
  • 1 Факти

    6 0 Отговор
    Да познаем- в дъното цру и соросо-идните нпо-та за " демокрация ".

    06:51 10.10.2025

  • 2 интересно

    1 3 Отговор
    Ние като имаме повече от 35 години, какво сме видели . Особено последния само в далавери....то не беше копринки,то не беше боташшш....и още колко ли знайни и незнайни

    Коментиран от #3

    06:53 10.10.2025

  • 3 123

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    За тиквениците и прасчовците нещо да кажеш

    Коментиран от #4

    07:00 10.10.2025

  • 4 интересно

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    Питай зеления чорап за тях,аз не съм вдигал комунистически юмрук с Мутри вън и не съм докарал кирчо и кокорчо

    07:10 10.10.2025