Перу може да остане без президент

Перуанският конгрес прие предложение за разглеждане на импийчмънт на президента Дина Болуарте поради кризата със сигурността.
Заседанието се излъчва в YouTube канала на парламента.
Тъй като инициативата получи четири пети от общата подкрепа на законодателите, парламентът ще може незабавно да започне да разглежда предложението по същество.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
1 Факти
06:51 10.10.2025
2 интересно
Коментиран от #3
06:53 10.10.2025
3 123
До коментар #2 от "интересно":За тиквениците и прасчовците нещо да кажеш
Коментиран от #4
07:00 10.10.2025
4 интересно
До коментар #3 от "123":Питай зеления чорап за тях,аз не съм вдигал комунистически юмрук с Мутри вън и не съм докарал кирчо и кокорчо
07:10 10.10.2025