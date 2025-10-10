Новини
Япония назначава 17 нови посланици, включително в България

10 Октомври, 2025 11:59 421 2

  • япония-
  • посланици

Чикахиса Суми ще представлява Япония у нас, а назначения има и в Индонезия, Нидерландия и Португалия

Япония назначава 17 нови посланици, включително в България - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японското правителство съобщи днес, че ще назначи 17 нови посланици, включително в Индонезия, Нидерландия, Португалия и България, предаде агенция Киодо, предава БТА.

Дипломатически представител в България ще е 65-годишният Чикахиса Суми.

За посланик в Индонезия ще бъде назначен 60-годишният Кейчи Ичикава, който е работил в японското посолство в САЩ. 62-годишният Рокуичиро Мичи ще стане посланик в Нидерландия, а 62-годишният Цутому Накагава - в Португалия.

Сред новоназначените посланици, които ще встъпят в длъжност веднага или от следващия четвъртък, са още 60-годишният Казухиро Куно, който става посланик в Беларус, 61-годишният Коджи Абе - във Ватикана и 60-годишният Коджи Йонетани, който ще оглави мисията на Япония към АСЕАН, посочва Киодо.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    а ШАШт вече близо година НЕ СЧИТА за нужно да изпрати посланик в България❗
    Дори и от Първи секретар май няма нужда❗
    Ниво на дипломация🤔🤔

    12:04 10.10.2025

  • 2 Педро поро

    2 0 Отговор
    А "стратегическият ни партньор", който от 30 години "до месец-два премахва визите", кога ще монтира посланик, пък и ние там, а??!

    12:16 10.10.2025

Новини по държави:
