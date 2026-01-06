Китай наложи забрана върху износа на стоки с двойна употреба за Япония

Китай въведе забрана за износ към Япония на стоки с двойна употреба, които могат да бъдат използвани и за военни цели, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Ограничението обхваща продукти, способни да допринесат за военното приложение или капацитет.

Министерството на търговията на Китай уточни, че новите правила влизат в сила незабавно. Съгласно регламента се забранява износът на подобни изделия както за военни потребители, така и за всякакви цели, които биха могли да засилят военната мощ на Япония.

Китайските власти предупреждават, че организации и физически лица, които нарушат наложената забрана, ще бъдат подведени под отговорност, съобщи още Министерството на търговията.