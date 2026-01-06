Новини
Свят »
Китай »
Китай наложи забрана върху износа на стоки с двойна употреба за Япония

Китай наложи забрана върху износа на стоки с двойна употреба за Япония

6 Януари, 2026 11:04 937 10

  • япония-
  • китай-
  • забрана-
  • стоки-
  • износ

Мярката засяга изделия с потенциално военно приложение и влиза в сила незабавно

Китай наложи забрана върху износа на стоки с двойна употреба за Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай въведе забрана за износ към Япония на стоки с двойна употреба, които могат да бъдат използвани и за военни цели, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Ограничението обхваща продукти, способни да допринесат за военното приложение или капацитет.

Министерството на търговията на Китай уточни, че новите правила влизат в сила незабавно. Съгласно регламента се забранява износът на подобни изделия както за военни потребители, така и за всякакви цели, които биха могли да засилят военната мощ на Япония.

Китайските власти предупреждават, че организации и физически лица, които нарушат наложената забрана, ще бъдат подведени под отговорност, съобщи още Министерството на търговията.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    9 1 Отговор
    ...започва се.

    11:07 06.01.2026

  • 2 Госあ

    12 2 Отговор
    Врагът на цялото човечество е един - сащ !!! Всички трябва да се обединят срещу империята на злото, а не да се оцръщат един срещу друг

    11:07 06.01.2026

  • 3 Мишел

    4 2 Отговор
    Япония иска да стане ядрена държава.

    11:08 06.01.2026

  • 4 Китайски джапанки

    9 1 Отговор
    Германия и Япония са окупирани държави, но в САЩ не са толкова тъпи да воюват срещу Русия и Китай едновременно.

    Коментиран от #8

    11:14 06.01.2026

  • 5 Възмутен

    12 5 Отговор
    Заради мераците на краварите да грабят светът върви с бодри крачки към трета световна война и затриване на човечеството (четвъртата ще е с камъни и прашки) а нашите малоумни евроатлантици даже и се радват.

    11:14 06.01.2026

  • 6 време беше

    9 2 Отговор
    всеки съюзник на сащ е враг на останалия свят

    11:17 06.01.2026

  • 7 ои8уйхътгрф

    8 4 Отговор
    Много искам да разбера кои са тея "продукти, способни да допринесат за военното приложение или капацитет."... Щото да кажем едно моторно масло може да се налее у всякаква машина, вкл. и военна и си е "двойна употреба"...

    Или май ще е по-лесно някой да извади списък с нещата които НЕ стават за двойна употреба...

    Вкратце- на самурайчетата им го натикаха яко...

    11:18 06.01.2026

  • 8 Икономист

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Китайски джапанки":

    "но в САЩ не са толкова тъпи да воюват срещу Русия и Китай едновременно"

    Съмнявам се - може и да не са тъпи но мераците им да са световен жандарм, огромния външен дълг (и вътрешен) и това че икономиката им се крепи на хегемонията на долара ги кара да правят все по големи глупости. Те са пред колапс и нямат избор - икономиката им се води 22 трилиона но като данъци събират около 6 трилиона - военния им бюджет надхвърли 1.1 трилион а за обслужването на дълга отиват 1.3 трилиона и всяка година дългът се увеличава с 3 трилиона.

    А китайците ги натиснаха икономически и единствения начин да се задържат е да ограбват държави и ресурси от където могат.

    11:23 06.01.2026

  • 9 плевен

    3 1 Отговор
    Преди десетина дена, САЩ изрично "препоръча" на тази от снимката да замълчи. Ама на жена можеш ли да затвориш устата? Сега ще се наложи да пресмятат загубите.
    Но имам един въпрос. Защо Русия не ги изхвърли от газовия проект Сахалин 2?

    11:26 06.01.2026

  • 10 бай Даньо

    1 0 Отговор
    СЪПРИЧАСТНИ СМЕ с новината на деня

    12:15 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания