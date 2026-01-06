Китай наложи забрана върху износа на стоки с двойна употреба за Япония

Китай въведе забрана за износ към Япония на стоки с двойна употреба, които могат да бъдат използвани и за военни цели, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Ограничението обхваща продукти, способни да допринесат за военното приложение или капацитет.
Министерството на търговията на Китай уточни, че новите правила влизат в сила незабавно. Съгласно регламента се забранява износът на подобни изделия както за военни потребители, така и за всякакви цели, които биха могли да засилят военната мощ на Япония.
Китайските власти предупреждават, че организации и физически лица, които нарушат наложената забрана, ще бъдат подведени под отговорност, съобщи още Министерството на търговията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гръм и мълнии
11:07 06.01.2026
2 Госあ
11:07 06.01.2026
3 Мишел
11:08 06.01.2026
4 Китайски джапанки
Коментиран от #8
11:14 06.01.2026
5 Възмутен
11:14 06.01.2026
6 време беше
11:17 06.01.2026
7 ои8уйхътгрф
Или май ще е по-лесно някой да извади списък с нещата които НЕ стават за двойна употреба...
Вкратце- на самурайчетата им го натикаха яко...
11:18 06.01.2026
8 Икономист
До коментар #4 от "Китайски джапанки":"но в САЩ не са толкова тъпи да воюват срещу Русия и Китай едновременно"
Съмнявам се - може и да не са тъпи но мераците им да са световен жандарм, огромния външен дълг (и вътрешен) и това че икономиката им се крепи на хегемонията на долара ги кара да правят все по големи глупости. Те са пред колапс и нямат избор - икономиката им се води 22 трилиона но като данъци събират около 6 трилиона - военния им бюджет надхвърли 1.1 трилион а за обслужването на дълга отиват 1.3 трилиона и всяка година дългът се увеличава с 3 трилиона.
А китайците ги натиснаха икономически и единствения начин да се задържат е да ограбват държави и ресурси от където могат.
11:23 06.01.2026
9 плевен
Но имам един въпрос. Защо Русия не ги изхвърли от газовия проект Сахалин 2?
11:26 06.01.2026
10 бай Даньо
12:15 06.01.2026