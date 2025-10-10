Новини
Свят »
Норвегия »
Коя е Мария Корина Мачадо, отличена с Нобела за мир

Коя е Мария Корина Мачадо, отличена с Нобела за мир

10 Октомври, 2025 19:17 915 27

  • мария корина мачадо-
  • нобелова награда-
  • нобеловата награда за мир-
  • венецуела-
  • николас мадуро

Лидерът на опозицията във Венецуела се бори от 20 години насам за свободата на венецуелския народ. В Белия дом критикуват решението.

Коя е Мария Корина Мачадо, отличена с Нобела за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Лидерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо получи тазгодишния Нобел за мир. Тя получава наградата за "неуморната ѝ работа в защита на демократичните права на венецуелския народ", заяви председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес.

Мачадо е върл противник на авторитарния президент Николас Мадуро. "Като лидер на демократичното движение във Венецуела Мачадо е един от най-впечатляващите примери за граждански кураж" в по-новата история на Латинска Америка, се казва в изявлението на комитета. Тя е "ключова фигура в някога дълбоко разделената опозиция", която се обедини отново в искането си за свободни избори.

"В момент, в който демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога това обединение да се опази", изтъква Нобеловият комитет. "Когато авторитарни режими завземат властта, е от решаващо значение да се признае значимостта на смелите защитници на свободата."

Гласът на опозицията във Венецуела

Миналата година Мария Корина Мачадо беше номинирана за кандидатка на опозиционната "Платформа за демократично единство" за президентските избори във Венецуела, но след това беше изключена от близкия до правителството Национален избирателен съвет. На нейно място се кандидатира дипломатът Едмундо Гонсалес. Въпреки че според международни наблюдатели именно той спечели най-много гласове, за победител в президентските избори Централната избирателна комисия на Венецуела обяви Николас Мадуро. Авторитарният лидер Мадуро управлява Венецуела от 2013 година.

През декември Мачадо и Гонсалес бяха удостоени с наградата "Сахаров" за правата на човека на Европейския парламент. Малко преди това Гонсалес избяга в Испания, след като срещу него беше издадена заповед за арест. Миналата година Мачадо получи и наградата "Вацлав Хавел" за правата на човека.

Режимът не признава резултатите от изборите

При обявяването на решението си Нобеловият комитет изрази загриженост за развитията във Венецуела. Бе посочено, че тя се е превърнала от "относително демократична и просперираща страна в брутална, авторитарна държава". В декларацията се подчертава и "ясната победа на опозицията" на последните избори.

"Режимът обаче отказа да признае резултатите от изборите и се задържа на власт", подчерта още Нобеловият комитет и добави, че Мачадо се бори за свободни и честни избори от 20 години насам - от основаването на Súmate, организация за демократично развитие. Оттогава тя се е посветила на борбата за свободата на венецуелския народ.

338 номинирани за Нобела за мир през 2025

Нобеловата награда за мир е една от най-престижните награди в света. Тази година за нея бяха номинирани 338 кандидати, а крайният срок за номинации изтече в края на януари. Наградата през 2025 година е на стойност 11 милиона крони, което се равнява на около един милион евро.

Миналата година с Нобела за мир беше удостоена японската организация "Нихн Хиданкьо". Организацията на оцелелите от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки бе почетена за битката си за свят без ядрени оръжия.

Във Вашингтон не са доволни

В петък от Белия дом отправиха критики към решението на Нобеловия комитет да присъди Нобеловата награда за мир на лидер на опозицията във Венецуела, а не на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", каза говорителят на Белия дом Стивън Чунг.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да поставя край на войни и да спасява човешки животи. Той има сърцето на хуманист и
никога няма да има друг като него, който да може да премества планини с чистата сила на волята си", заяви Чунг в публикация в X.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    9 4 Отговор
    До днес беше враг на Мадуро,от утре ще бъде враг на Тръмп.Голяма услуга и направиха нобелистите,няма що!

    Коментиран от #13

    19:20 10.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Тръмп ще спре парите на Мара от Венецуела .

    19:22 10.10.2025

  • 5 00014

    13 2 Отговор
    В западния свят всичко е пародия. Зад хубавите думи винаги се крият икономически и финансови интереси. Лични!

    19:23 10.10.2025

  • 6 Тракиец 🇺🇦

    7 3 Отговор
    Оранжевия еврейна и ционист ще получи инфаркт:)))))) да ходи да се оплачи на комуниста Нетаняху

    Коментиран от #11

    19:26 10.10.2025

  • 7 Поредното разочарование

    10 1 Отговор
    Нобеловия комитет окончателно се политизира. Затоав и наградата се обезцени.
    Окончателно.

    19:27 10.10.2025

  • 8 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    Ясно. На дотации от краварника е и се бори за демократичните права на краварския народ над петролните залежи на Венецуела

    Коментиран от #19

    19:27 10.10.2025

  • 9 Аре моля, моля.......

    6 0 Отговор
    Тя спомена и американския президент, който вярваше, че е сред претендентите за Нобеловата награда за мир: „Намираме се на прага на победата и днес, повече от всякога, разчитаме на президента Тръмп, народа на Съединените щати, народа на Латинска Америка и демократичните държави по света като наши основни съюзници в постигането на свобода и демокрация.“

    19:28 10.10.2025

  • 10 бойче

    4 2 Отговор
    рижака гризна папура

    19:29 10.10.2025

  • 11 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦":

    Ехааа, имам тоалетна хартия в същите цветове дет си си сложил до името

    Коментиран от #21

    19:29 10.10.2025

  • 12 Бако

    7 1 Отговор
    Некоя платена прозападна демократична мижитурка като нашите медии

    19:29 10.10.2025

  • 13 Ха,ха,ха

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Тая иска да дава златото на Дъндито, както нашите го дадоха. Затова била против Мадуро. Защото той не го дава на хазарите.

    19:32 10.10.2025

  • 14 Що за боклук е може да прецените и сами

    5 1 Отговор
    „ЩЕ ОТВОРИМ ПОСОЛСТВО В ЙЕРУСАЛИМ“
    Мачадо е казвала в предишни изявления: „Един ден Израел и Венецуела ще имат много по-тесни отношения. Ще преместим посолството си в Йерусалим.“ като аржентинският неадекватник Милей

    19:35 10.10.2025

  • 15 Гражданин на НРБ

    8 1 Отговор
    Както веднъж каза Сталин: “Аз мислех, че демокрацията означава власт на народа, но другарят Рузвелт ме светна, че демокрацията всъщност е власт на американския народ”.

    19:35 10.10.2025

  • 16 Перо

    5 0 Отговор
    Номера е от времето на студената война!

    19:39 10.10.2025

  • 17 Сталин

    8 0 Отговор
    Поредния агент на ЦРУ , то само някой с половин мозък може да приема сериозно Нобел в момента ,щом на Обомбо му дадоха Нобел задето бомби 7 държави

    19:40 10.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 значи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    догодина и Иво Мирчев или Кокорчо може да спечели Нобелова награда

    19:41 10.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Ако тоз модел я пуснат по магазините че свърши за нула време ,ако съм аз прихода ще го дам на зеле за Бело с кеф

    19:42 10.10.2025

  • 22 Соросойдна подлога

    2 0 Отговор
    Това е Мария Корина Мачадо

    19:43 10.10.2025

  • 23 4268

    3 0 Отговор
    Какво стана с Гуайдо?

    19:43 10.10.2025

  • 24 Какво казват от Нобеловия комитет

    2 0 Отговор
    Освен проблем, че мантрата на Тръмп „Америка на първо място“ противоречи на идеалите (международно сътрудничество, братство между народите и разоръжаване), съдържащи се в завещанието на Алфред Нобел (1833-1896).

    19:56 10.10.2025

  • 25 И за да е още по драматично изпълнението

    1 0 Отговор
    Венецуела: Съобщава се за въоръжено нападение срещу централата на партията на Мария Корина Мачадо
    Партията осъжда „натискът и несигурността“, на които членовете ѝ са „подложени“ „по политически причини“ и предупреждава „света за защитата“ на своите членове.

    20:01 10.10.2025

  • 26 ФЕЙК - либераст

    1 1 Отговор
    ВъзмУтен съм, че не избраха най- великия разследващ журналист, борецът срещу авторитаризма на Путин, на Си Дзин Пин, Ким Чен Ун, приятеля на съвременната многострадална Геновева госпоДжа Навална - Христо Грозев, без борбата на който светът щеше да тъне в комунистически мрак както го завеща дядо му -члена на ЦК на БКП - Геро Грозев!

    20:08 10.10.2025

  • 27 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Г-жа Мария Корина Мачадо е нещо като Хуан Гуайдо с пола !?Почти нищо или близко до нищото .

    20:17 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания