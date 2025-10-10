Коя е Мария Корина Мачадо, отличена с Нобела за мир

Лидерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо получи тазгодишния Нобел за мир. Тя получава наградата за "неуморната ѝ работа в защита на демократичните права на венецуелския народ", заяви председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес.

Мачадо е върл противник на авторитарния президент Николас Мадуро. "Като лидер на демократичното движение във Венецуела Мачадо е един от най-впечатляващите примери за граждански кураж" в по-новата история на Латинска Америка, се казва в изявлението на комитета. Тя е "ключова фигура в някога дълбоко разделената опозиция", която се обедини отново в искането си за свободни избори.

"В момент, в който демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога това обединение да се опази", изтъква Нобеловият комитет. "Когато авторитарни режими завземат властта, е от решаващо значение да се признае значимостта на смелите защитници на свободата."

Гласът на опозицията във Венецуела

Миналата година Мария Корина Мачадо беше номинирана за кандидатка на опозиционната "Платформа за демократично единство" за президентските избори във Венецуела, но след това беше изключена от близкия до правителството Национален избирателен съвет. На нейно място се кандидатира дипломатът Едмундо Гонсалес. Въпреки че според международни наблюдатели именно той спечели най-много гласове, за победител в президентските избори Централната избирателна комисия на Венецуела обяви Николас Мадуро. Авторитарният лидер Мадуро управлява Венецуела от 2013 година.

През декември Мачадо и Гонсалес бяха удостоени с наградата "Сахаров" за правата на човека на Европейския парламент. Малко преди това Гонсалес избяга в Испания, след като срещу него беше издадена заповед за арест. Миналата година Мачадо получи и наградата "Вацлав Хавел" за правата на човека.

Режимът не признава резултатите от изборите

При обявяването на решението си Нобеловият комитет изрази загриженост за развитията във Венецуела. Бе посочено, че тя се е превърнала от "относително демократична и просперираща страна в брутална, авторитарна държава". В декларацията се подчертава и "ясната победа на опозицията" на последните избори.

"Режимът обаче отказа да признае резултатите от изборите и се задържа на власт", подчерта още Нобеловият комитет и добави, че Мачадо се бори за свободни и честни избори от 20 години насам - от основаването на Súmate, организация за демократично развитие. Оттогава тя се е посветила на борбата за свободата на венецуелския народ.

338 номинирани за Нобела за мир през 2025

Нобеловата награда за мир е една от най-престижните награди в света. Тази година за нея бяха номинирани 338 кандидати, а крайният срок за номинации изтече в края на януари. Наградата през 2025 година е на стойност 11 милиона крони, което се равнява на около един милион евро.

Миналата година с Нобела за мир беше удостоена японската организация "Нихн Хиданкьо". Организацията на оцелелите от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки бе почетена за битката си за свят без ядрени оръжия.

Във Вашингтон не са доволни

В петък от Белия дом отправиха критики към решението на Нобеловия комитет да присъди Нобеловата награда за мир на лидер на опозицията във Венецуела, а не на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", каза говорителят на Белия дом Стивън Чунг.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да поставя край на войни и да спасява човешки животи. Той има сърцето на хуманист и

никога няма да има друг като него, който да може да премества планини с чистата сила на волята си", заяви Чунг в публикация в X.