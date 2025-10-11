Аржентина победи Венецуела в контрола без Меси

Аржентина победи Венецуела с 1:0 в контролна среща. Проверката се игра на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями. Единственият гол в срещата вкара Джовани Ло Селсо в 31-ата минута.

Селекционерът на "албиселесте" даде почивка на част от основните си футболисти, включително и Лионел Меси.

С няколко сериозни пропуски се отличи Лаутаро Мартинес, чийто удари бяха спасени от противниковия вратар Хосе Контрерас. В 18-ата минута удар на Нико Пас срещна гредата.

"Гаучосите" поведоха в 31-ата минута. Лаутаро изведе Джовани Ло Селсо в наказателното поле, а халфът отправи удар в близкия ъгъл, който въпреки намесата на вратаря се озова в мрежата.

Венецуела можеше да стигне до изравнителен гол в 74-ата минута. Тогава удар на Тео Кинтеро срещна напречната греда.