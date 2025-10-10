Новини
Свят »
САЩ »
Мелания Тръмп е осигурила отворена линия за комуникация с Путин за връщането на отвлечени украински деца
  Тема: Украйна

Мелания Тръмп е осигурила отворена линия за комуникация с Путин за връщането на отвлечени украински деца

10 Октомври, 2025 21:52 882 47

  • украйна-
  • мелания тръмп-
  • владимир путин-
  • деца-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп

Осем деца са върнати при близките си през последните 24 часа, уточни първата дама на Съединените щати

Мелания Тръмп е осигурила отворена линия за комуникация с Путин за връщането на отвлечени украински деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила отворена линия за комуникация с руския президент Владимир Путин за връщането на деца, отведени по време на войната в Украйна, и добави, че някои от тях вече са върнати на семействата им, а други ще се съберат с близките си скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Тези усилия продължават", каза Мелания Тръмп днес пред журналисти в Белия дом. Тя добави, че Путин е отговорил на писмото ѝ по-рано тази година и че контактите между тях продължават.

Още новини от Украйна

"Президентът Путин и аз имаме отворен канал за комуникация за благополучието на тези деца", каза американската първа дама. "През изминалите няколко месеца двете страни участваха в няколко неформални срещи и разговори", добави тя.

Мелания Тръмп каза, че неин представител работи директно с екипа на руския президент, за да гарантира безопасното връщане на децата при техните семейства.

Осем деца са върнати при близките си през последните 24 часа, уточни първата дама.

През август Мелания Тръмп написа писмо до руския президент, което му бе предадено от съпруга ѝ срещата в Аляска.

След инвазията в Украйна украински деца бяха отведени в Русия, за да бъдат възпитавани с руско самосъзнание, отбеляза Асошиейтед прес.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин за военни престъпления, обвинявайки го, че носи лична отговорност за отвличането на деца от Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скучно и точка.

    6 29 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    Коментиран от #6, #8

    21:54 10.10.2025

  • 2 Сесесере2🤢🤮

    5 24 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    21:54 10.10.2025

  • 3 Гражданин на НРБ

    27 3 Отговор
    В Украйна промиват мозъците на децата с фашистка идеология.

    Коментиран от #13

    21:54 10.10.2025

  • 4 Ами отвлечени деца няма

    28 1 Отговор
    Отвлечени има в пропагандата срещу Русия. В действителност има спасени от бойните действия.

    21:56 10.10.2025

  • 5 Викайте санитарите

    2 18 Отговор
    Орбан изперка! Привиждат му се украински агенти! 🤣🤣🤣 Ето какво заяви очевидно неуравновесеният и губещ ума си политик:

    „Украинското разузнаване не просто следи Унгария; то проникна тук чрез проукраинската партия Тиса. Те навлязоха в обществения живот и политиката, предоставяйки технологична помощ на своите съюзници, за да им помогнат да вземат властта. Някога казвахме: ‘руснаците вече са в килера’, а сега трябва да кажем: ‘украинците вече са във вашия смартфон’. Няма да оставим това без внимание!“ – написа унгарският премиер. 😂😂😂

    21:56 10.10.2025

  • 6 Милиарди хора се кефят

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "скучно и точка.":

    че не са се родили укри.

    21:57 10.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дано се събудиш някой ден щастлива

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "скучно и точка.":

    че повече няма да те ползват за папагал и да показваш падението на запада да правят от глупака пернато.

    21:58 10.10.2025

  • 9 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 16 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    21:58 10.10.2025

  • 10 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    3 14 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    21:59 10.10.2025

  • 11 Честита демокрация и ЕВРО

    1 17 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    21:59 10.10.2025

  • 12 Мелания дама на честта

    5 14 Отговор
    Тази жена струва много повече от всички копейки в България взети заедно! Какво говоря, те нищо не струват!

    21:59 10.10.2025

  • 13 Путлеристан

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Гражданин на НРБ":

    А в раша промиват иванушкире и наташките с рашиска претоплена коми пропаганда

    22:00 10.10.2025

  • 14 Мъдрост

    2 7 Отговор
    Лаком ГZ кръв сесесере

    22:01 10.10.2025

  • 15 да бъдат възпитавани с руско самосъзнани

    6 9 Отговор
    говорят сякаш е джихадистко самосъзнание

    тез смешкофци мислят че има голяма разлика между руско и урк

    22:01 10.10.2025

  • 16 Леле майко

    9 6 Отговор
    за да бъдат възпитавани с руско самосъзнание... Ами в Китай да ги бяха пратили а? Или в Катар, Пакистан или Саудитска Арабия?

    22:01 10.10.2025

  • 17 🇺🇲 статуята на свободата 🇪🇺

    4 15 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада

    22:01 10.10.2025

  • 18 Източна ромелия

    17 2 Отговор
    Тези деца са от Източна осрайна , тест от Донецка, Луганска, Херсонска и запорька област. Какво ще ртее това, това ще рече , че те са граждани на РФ

    22:01 10.10.2025

  • 19 Закон за екстрадицията належащо

    2 14 Отговор
    Всички копейки трябва да изпратим при Путин. Той знае най-добре как да се отнесе с тази био маса

    22:04 10.10.2025

  • 20 Той Путин ако ги беше

    14 1 Отговор
    Оставил в зоната на военни действия дали сега щяхме да говорим за благополучието на тези деца ? Дали си дава сметка Мелания Тръмп

    22:04 10.10.2025

  • 21 Историк

    6 1 Отговор
    Колко деца е върнал Путин в Украйна поради връзката си с със секс модела на Ъпстейн подарен на Тръмп, сега наречен първа дама на САЩ, тя т.е. на Тръмпландия?

    22:06 10.10.2025

  • 22 Путин

    11 0 Отговор
    Отново доказва че е добряк. И Мелания Тръмп го е разбрала даже

    22:07 10.10.2025

  • 23 Ъпстейн

    9 0 Отговор
    Искал децата от Зеленски но Путин ги е спасил

    22:08 10.10.2025

  • 24 Историк

    2 6 Отговор
    Да не забравяме,че отвлечените украински деца от Путин са 20,000.

    22:09 10.10.2025

  • 25 Русия

    8 1 Отговор
    Отвлечени деца в русия , те са спасени деца от военни действия, а отвлечени деца са тез 300 деца дето обвиняваха че са в русия а те се оказаха в ЕС .

    22:12 10.10.2025

  • 26 Русофил с деменция

    1 2 Отговор
    Само аз не вярвам че руснята утече у каналя!

    22:14 10.10.2025

  • 27 Явор Пачков

    1 2 Отговор
    Аз искам Зеленски да изпрати едно Фламинго по вГЗраждане, докато провеждат национално събрание. Може и един Томахоук в ГЗ на Цончо Мазния

    Коментиран от #28

    22:14 10.10.2025

  • 28 Чети книжки мъник

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Явор Пачков":

    Че е отвратително да се гледа падението на запада да оопростачва глупави паляци.

    22:15 10.10.2025

  • 29 Интерсен подход

    5 0 Отговор
    Правите ли разлика между отвлечени и спасени (или изоставени деца) в зоната на военни действия.Стига манипулации.

    22:17 10.10.2025

  • 30 Независим

    2 2 Отговор
    Отвличането на деца е проява на най висша форма на сатанизъм.

    22:19 10.10.2025

  • 31 Много шум за нищо.

    3 0 Отговор
    Русия в поискала от Украйна списък с имената на отвлечените деца. Списъкът се оказал твърде късичък, и повечето били вече в Европа

    22:20 10.10.2025

  • 32 Там при Кобзоня става купоня

    0 1 Отговор
    Изследователският център на ракетно космическите сили в Московска област се представи на Кобзон!

    22:21 10.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 демократ

    2 2 Отговор
    Словенски от падък

    22:23 10.10.2025

  • 35 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Мелания си прави ПР.
    Децата са изведени от зоната на бойните действия,т.е.от Източна Украйна а сега Русия поетапно ги връща на родителите или близки,там където територията се контролира от Русия.
    Русия няма да върне нито едно дете в Украйна там,където е под контрола на Украйна,защото веднага през фондацията на ЗеленскА ще бъде изведено за органи на Запад.

    Коментиран от #40, #41

    22:23 10.10.2025

  • 36 Независим

    1 2 Отговор
    Да е ясно че тия които отвличат деца и тия които ги оправдават ще горят в ада.

    22:23 10.10.2025

  • 37 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Работата на Мелания е да готви манджи и да пере гащите на Миротвореца.Т.нар."Украински деца" отвлечени от Кумчо Вълчо са герои от приказките без адрес имена и родители.

    22:24 10.10.2025

  • 38 Дедо ви!

    5 0 Отговор
    Какви отвлечени деца бе, идиоти? Ако не ги бяха евакуирали тия деца до сега Зеленски и компания да са ги избили, както ги избиваха 8 години преди това.

    22:24 10.10.2025

  • 39 Аз съм веган

    0 3 Отговор
    Безсрамни мордорци.

    22:25 10.10.2025

  • 40 Мария

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Или ще бъдат предоставени на кмета Кличко ,който ще ги изпрати на работа в неговите бордеи пръснати из цяла Западна Европа

    22:26 10.10.2025

  • 41 демократ

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Тинотде си сигурна къде са родителите нантия деца

    Коментиран от #43

    22:26 10.10.2025

  • 42 Независим

    0 3 Отговор
    Заради отвлечените деца руснаците ще страдат дълго и мъчително.

    22:30 10.10.2025

  • 43 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "демократ":

    На родители или близки написах.Т.е.ако имат родители там и искат да си ги приберат след като няма вече бойни действия или пък близки на децата..

    22:31 10.10.2025

  • 44 И на ме ако ли пише мелания

    2 0 Отговор
    Абе друго си е мелания да ти напише писмо

    Все пак е бивш порно модел

    22:49 10.10.2025

  • 45 Объркано Атлантиче

    1 0 Отговор
    Крадци на деца: Фондация „Олена Зеленска“ отвлича украински деца и ги продава на британски педофили
    Правозащитници от Фондацията за борба с несправедливостта получиха доказателства, потвърждаващи участието на организация с нестопанска цел на съпругата на украинския президент Зеленски в отвличането и износа на непълнолетни деца от Украйна към западните страни.

    -- Has the Olena Zelenska Foundation Been Seizing and Selling Ukrainian Children to British, EU Pedophiles? - THE INTEL DROP --

    23:11 10.10.2025

  • 46 Объркано Атлантиче

    1 0 Отговор
    Бившият шофьор на фондация „Зеленская“ е направил видео с признание. Той е предоставил на журналиста и списъци с деца, маршрути, адреси и други вътрешни документи на организацията. Бившият служител доказва, че организацията с нестопанска цел на Зеленская систематично е предавала деца на педофили във Франция, Великобритания и Германия.

    -- The Zelensky family is suspected of child trafficking: investigation by a French journalist --

    23:14 10.10.2025

  • 47 Факти

    1 0 Отговор
    Е когато си невеж Децата са от рускоговорящи семейства Имат загинали родители на фронта Но Мелания не схваща че тези деца са предадени за осиновяване и повтаря льжите на хунтата Че били отвлечени откраднати или похитени Лошо е да си злобар и фашист

    23:17 10.10.2025