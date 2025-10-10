Мелания Тръмп е осигурила отворена линия за комуникация с Путин за връщането на отвлечени украински деца

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила отворена линия за комуникация с руския президент Владимир Путин за връщането на деца, отведени по време на войната в Украйна, и добави, че някои от тях вече са върнати на семействата им, а други ще се съберат с близките си скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Тези усилия продължават", каза Мелания Тръмп днес пред журналисти в Белия дом. Тя добави, че Путин е отговорил на писмото ѝ по-рано тази година и че контактите между тях продължават.
"Президентът Путин и аз имаме отворен канал за комуникация за благополучието на тези деца", каза американската първа дама. "През изминалите няколко месеца двете страни участваха в няколко неформални срещи и разговори", добави тя.
Мелания Тръмп каза, че неин представител работи директно с екипа на руския президент, за да гарантира безопасното връщане на децата при техните семейства.
Осем деца са върнати при близките си през последните 24 часа, уточни първата дама.
През август Мелания Тръмп написа писмо до руския президент, което му бе предадено от съпруга ѝ срещата в Аляска.
След инвазията в Украйна украински деца бяха отведени в Русия, за да бъдат възпитавани с руско самосъзнание, отбеляза Асошиейтед прес.
Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин за военни престъпления, обвинявайки го, че носи лична отговорност за отвличането на деца от Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скучно и точка.
Коментиран от #6, #8
21:54 10.10.2025
2 Сесесере2🤢🤮
21:54 10.10.2025
3 Гражданин на НРБ
Коментиран от #13
21:54 10.10.2025
4 Ами отвлечени деца няма
21:56 10.10.2025
5 Викайте санитарите
„Украинското разузнаване не просто следи Унгария; то проникна тук чрез проукраинската партия Тиса. Те навлязоха в обществения живот и политиката, предоставяйки технологична помощ на своите съюзници, за да им помогнат да вземат властта. Някога казвахме: ‘руснаците вече са в килера’, а сега трябва да кажем: ‘украинците вече са във вашия смартфон’. Няма да оставим това без внимание!“ – написа унгарският премиер. 😂😂😂
21:56 10.10.2025
6 Милиарди хора се кефят
До коментар #1 от "скучно и точка.":че не са се родили укри.
21:57 10.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дано се събудиш някой ден щастлива
До коментар #1 от "скучно и точка.":че повече няма да те ползват за папагал и да показваш падението на запада да правят от глупака пернато.
21:58 10.10.2025
9 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
21:58 10.10.2025
10 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
21:59 10.10.2025
11 Честита демокрация и ЕВРО
21:59 10.10.2025
12 Мелания дама на честта
21:59 10.10.2025
13 Путлеристан
До коментар #3 от "Гражданин на НРБ":А в раша промиват иванушкире и наташките с рашиска претоплена коми пропаганда
22:00 10.10.2025
14 Мъдрост
22:01 10.10.2025
15 да бъдат възпитавани с руско самосъзнани
тез смешкофци мислят че има голяма разлика между руско и урк
22:01 10.10.2025
16 Леле майко
22:01 10.10.2025
17 🇺🇲 статуята на свободата 🇪🇺
22:01 10.10.2025
18 Източна ромелия
22:01 10.10.2025
19 Закон за екстрадицията належащо
22:04 10.10.2025
20 Той Путин ако ги беше
22:04 10.10.2025
21 Историк
22:06 10.10.2025
22 Путин
22:07 10.10.2025
23 Ъпстейн
22:08 10.10.2025
24 Историк
22:09 10.10.2025
25 Русия
22:12 10.10.2025
26 Русофил с деменция
22:14 10.10.2025
27 Явор Пачков
Коментиран от #28
22:14 10.10.2025
28 Чети книжки мъник
До коментар #27 от "Явор Пачков":Че е отвратително да се гледа падението на запада да оопростачва глупави паляци.
22:15 10.10.2025
29 Интерсен подход
22:17 10.10.2025
30 Независим
22:19 10.10.2025
31 Много шум за нищо.
22:20 10.10.2025
32 Там при Кобзоня става купоня
22:21 10.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 демократ
22:23 10.10.2025
35 Атина Палада
Децата са изведени от зоната на бойните действия,т.е.от Източна Украйна а сега Русия поетапно ги връща на родителите или близки,там където територията се контролира от Русия.
Русия няма да върне нито едно дете в Украйна там,където е под контрола на Украйна,защото веднага през фондацията на ЗеленскА ще бъде изведено за органи на Запад.
Коментиран от #40, #41
22:23 10.10.2025
36 Независим
22:23 10.10.2025
37 Сатана Z
22:24 10.10.2025
38 Дедо ви!
22:24 10.10.2025
39 Аз съм веган
22:25 10.10.2025
40 Мария
До коментар #35 от "Атина Палада":Или ще бъдат предоставени на кмета Кличко ,който ще ги изпрати на работа в неговите бордеи пръснати из цяла Западна Европа
22:26 10.10.2025
41 демократ
До коментар #35 от "Атина Палада":Тинотде си сигурна къде са родителите нантия деца
Коментиран от #43
22:26 10.10.2025
42 Независим
22:30 10.10.2025
43 Атина Палада
До коментар #41 от "демократ":На родители или близки написах.Т.е.ако имат родители там и искат да си ги приберат след като няма вече бойни действия или пък близки на децата..
22:31 10.10.2025
44 И на ме ако ли пише мелания
Все пак е бивш порно модел
22:49 10.10.2025
45 Объркано Атлантиче
Правозащитници от Фондацията за борба с несправедливостта получиха доказателства, потвърждаващи участието на организация с нестопанска цел на съпругата на украинския президент Зеленски в отвличането и износа на непълнолетни деца от Украйна към западните страни.
-- Has the Olena Zelenska Foundation Been Seizing and Selling Ukrainian Children to British, EU Pedophiles? - THE INTEL DROP --
23:11 10.10.2025
46 Объркано Атлантиче
-- The Zelensky family is suspected of child trafficking: investigation by a French journalist --
23:14 10.10.2025
47 Факти
23:17 10.10.2025