600 хиляди домакинства в Украйна останаха без ток заради масирана руска атака

Около 600 хиляди домакинства в 9 украински области останаха без ток в резултат на масираната руска въздушна атака през нощта, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Цели райони в столицата Киев потънаха в мрак. В пограничната Харковска област без ток останаха над 200 хиляди абонати.

Електроснабдяването на 270 хиляди потребители в Киев вече е възстановено, съобщи междувременно министърката на енергетиката Свитлана Хринчук, цитирана от Укринформ. Тя отбеляза, че основна мишена на руските удари в Украйна тази нощ са били електроцентрали на изток от река Днепър.

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети на практика всяка нощ. Енергийната инфраструктура е сред основните мишени на тези нападения, предвид стратегическото си значение. Русия увеличи ударите си по украинска енергийна инфраструктура с наближаването на зимата.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по-рано, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети. Нападението е било масирано, в цялата страна, отбеляза държавният глава. Той съобщи за сривове в електроснабдяването в 9 украински области.

Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна с доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и с налагане на санкции срещу Москва. „Онова, което е нужно, не са приказки на вятъра, а решителни действия от страна на САЩ, на Европа и на Г-7 чрез доставката на системи за противовъздушна отбрана и прилагане на санкции“, подчерта Зеленски, цитиран от Франс прес.