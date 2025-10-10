Новини
600 хиляди домакинства в Украйна останаха без ток заради масирана руска атака
  Тема: Украйна

600 хиляди домакинства в Украйна останаха без ток заради масирана руска атака

10 Октомври, 2025 14:53 1 037 31

Цели райони в столицата Киев потънаха в мрак след руското нападение

600 хиляди домакинства в Украйна останаха без ток заради масирана руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Около 600 хиляди домакинства в 9 украински области останаха без ток в резултат на масираната руска въздушна атака през нощта, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Цели райони в столицата Киев потънаха в мрак. В пограничната Харковска област без ток останаха над 200 хиляди абонати.

Електроснабдяването на 270 хиляди потребители в Киев вече е възстановено, съобщи междувременно министърката на енергетиката Свитлана Хринчук, цитирана от Укринформ. Тя отбеляза, че основна мишена на руските удари в Украйна тази нощ са били електроцентрали на изток от река Днепър.

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети на практика всяка нощ. Енергийната инфраструктура е сред основните мишени на тези нападения, предвид стратегическото си значение. Русия увеличи ударите си по украинска енергийна инфраструктура с наближаването на зимата.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по-рано, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети. Нападението е било масирано, в цялата страна, отбеляза държавният глава. Той съобщи за сривове в електроснабдяването в 9 украински области.

Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна с доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и с налагане на санкции срещу Москва. „Онова, което е нужно, не са приказки на вятъра, а решителни действия от страна на САЩ, на Европа и на Г-7 чрез доставката на системи за противовъздушна отбрана и прилагане на санкции“, подчерта Зеленски, цитиран от Франс прес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    32 2 Отговор
    Не е вярно, Русия няма толкова далекобойни лопати..

    14:56 10.10.2025

  • 2 ДОБРА НОВИНА

    30 2 Отговор
    ЩЕ ИКОНОМИСАТ НЯКОЯ ГРИВНА

    14:58 10.10.2025

  • 3 Това е само началото

    33 2 Отговор
    Свиквайте.

    14:58 10.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    38 0 Отговор
    В България без война 80 населени места са без ток.

    14:58 10.10.2025

  • 5 Тома

    28 2 Отговор
    И сега как ще печем курабиики.

    14:59 10.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Цунете ми парапета.

    14:59 10.10.2025

  • 7 Н.Иванов

    7 14 Отговор
    УКРАЙНЦИТЕ АКО ПОЧАКАТ ОЩЕ НЯМА ДА ГИ ИМА. НАЛИ ИМАТ НОВИ РАКЕТИ СОБСТВЕНО ПРОЙЗВОДСТВО НАЙ НОВИТЕ БИЛЕ ДОБРИ С ГОЛЯМ ОБСЕГ КАКВО ЧАКАТ .

    15:03 10.10.2025

  • 8 Авто маниак

    30 2 Отговор
    Скоро няма да има такава държава. Заслужават си всичко това.

    Коментиран от #12, #16

    15:06 10.10.2025

  • 9 Мишел

    21 2 Отговор
    Ударени са 14 големи украински електроцентрали и много възлови подстанции. Започва кампанията на руската армия по разрушаването на всички инфраструктурни системи на Украйна до 15.11 2025.

    15:10 10.10.2025

  • 10 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Тъкмо няма да плащат сметки за ток.

    15:11 10.10.2025

  • 11 Не е вярно

    16 2 Отговор
    Има Статично електричество Мълнии-като в каменната ера

    15:11 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    21 2 Отговор
    А колко украински военни предприятия останаха без ток и не могат да произвеждат продукцията си? Така руския удар може да се каже, че е срещу критичната за военната индустрия инфраструктура. Покрай това и малко цивилни нямат ток, но това е вторичен ефект.

    15:14 10.10.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 2 Отговор
    Абе ,сороси,не падна ли Миг 31?
    Или в Киев няма ток и мирише на фекалии,а?

    15:21 10.10.2025

  • 15 Българин

    10 2 Отговор
    Поляк или украинец - това е ДИАГНОЗА !

    15:22 10.10.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Авто маниак":

    Държава няма да има ,ама украинци ще има.В Европа,при вас

    15:22 10.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха хи хо

    11 2 Отговор
    Камянска ВЕЦ, Канивска ВЕЦ, Кремечукска ВЕЦ, Запорожка ВЕЦ, Средноднепропетровска ВЕЦ, Приднепропетровска ТЕЦ, Трипалска ТЕЦ, Канивска ТЕЦ, Камянска ТЕЦ, Кременчукска ТЕЦ, 6 и 5 Киевска ТЕЦ, Деснянска ТЕЦ и Днипро ТЕЦ са поломени. На електроцентрала руснаците са отделили по няколко Герана и поне по два Искендера. На печелившите честито!

    Коментиран от #20, #23

    15:26 10.10.2025

  • 19 Това няма как да е вярно,

    12 2 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че руснаците свършиха ракетите много отдавна и се бият със сапьорски лопатки.

    15:28 10.10.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ха хи хо":

    Е ,ама падна Миг 31 ,нали?
    Хахахахх
    ПЕ РЕ МО ГА АААААА,ХАХАХАХАХ

    15:28 10.10.2025

  • 21 стоян георгиев

    1 7 Отговор
    Четиристотин дрона и десетки ракети извадиха шестстотин домакинства от електрическата мрежа за един час.върховно руско постижение .за сметка ма това складовете за гориво във феодосия горят вече четвърти ден.та Киев ще падне след три дена а зеленски след още два.почваме да броим от утре

    Коментиран от #24

    15:35 10.10.2025

  • 22 Бъзиктар

    6 0 Отговор
    Само с чипове от ,,Перла 05" са били ракетите.Спомням си имах такава,много опасна беше.Ходеше като,,Томахоук" из апартамента следвайки релефа и нанасяше поражения.Особенно на центрофуга

    Коментиран от #26

    15:36 10.10.2025

  • 23 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ха хи хо":

    Интересно след три години ломене как украинците имат още ток?и произвеждат все повече оръжие? Ти как мислиш от къде им идва тока в украйна като руските герани циркони и кинжали са толкова ефективни?

    Коментиран от #28, #31

    15:37 10.10.2025

  • 24 Абе ти

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Да пишеш не можеш, камо ли да броиш..

    15:38 10.10.2025

  • 25 Хихи

    4 0 Отговор
    Ако не слушаха Борис Джонсън, щяха да имат и ток и вода и газ....

    15:38 10.10.2025

  • 26 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бъзиктар":

    Бойната глава е от Перла 05, електрониката Ф-16 набор 70

    15:42 10.10.2025

  • 27 Мишел

    2 0 Отговор
    Киев е без електричество и вода.
    Руската атака е в отговор на зачестилите напоследък терористични украински атаки срещу граждани и граждански обекти на Русия.

    15:43 10.10.2025

  • 28 Ха хи хо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Нищо не мисля! Аналлизите ги оставям на теб! Аз цитирам укро източник.

    15:45 10.10.2025

  • 29 АБЕ НАЛИ РУСНАЦИТЕ

    1 0 Отговор
    НЯМАТ БЕНЗИН
    СИГА КО РИВЕТИ
    ПОБЕДАТА Е ПО ВАЖНА

    15:46 10.10.2025

  • 30 Абе,

    1 0 Отговор
    не може да бъде, толкова щети ! Зеленият шмъркач е свалил от 30 ракети,поне 45 ...

    15:46 10.10.2025

  • 31 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, стоенчо... Цяаааал ден те порят тука. Как не ти омръзна?

    15:47 10.10.2025

