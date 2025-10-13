Шофьорка в Москва изпадна в нервна криза, изгуби се заради GPS заглушаване на украинските дронове

Рускиня, шофираща в столицата Москва, изпадна в нервна криза зад волана. Видеоклипът ѝ се разпространи бързо в социалните мрежи, пише Focus.de.
Плачейки отчаяно, тя описва как навигационната ѝ система се е повредила насред Москва и е трябвало да обикаля в кръг дълго време.
Германското издание посочва, че този инцидент не е изолиран, а се превръща в ежедневие за много руснаци. Причината е, че властите заглушават GPS сигналите, за да предпазят правителствените сгради от атаки на украински дронове.
Още преди началото на войната Русия експериментира с манипулиране на GPS, особено в близост до чувствителни военни или политически обекти. След атаките с украински дронове мащабът на това се е увеличил значително. Много навигационни устройства сега показват грешки.
Според информацията жената е загубила GPS-а си близо до Кремъл. Ааглушителите са предназначени да попречат на украинските дронове да извършват атаки към цели в центъра на столицата. Но мярката отдавна е засегнала и цивилни: шофьори, куриерски служби и служители на спешните служби. За засегнатите това означава хаос по пътищата. А понякога и сълзи зад волана.
More comedy gold! Muskovite woman is hysterical after spending hours driving round her city lost, because her satnav won't work due to the GNSS jamming pic.twitter.com/zF5p3aT3e6— Катран. Слава Уkрaїні! (@ConnieLingus123) October 12, 2025
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
АктИорско майсторство. Това е по скоро криза на средната възраст...не е нервна.
Що ни занимавате с такива тъпотии? В град с население колкото 4 Българии, има всякакви идиоти. За всеки един от тях ли ще ни информирате?
До коментар #7 от "666666":Мадрид се проведе "Безсмъртният полк" - заедно с червените и георгиевските знамена хората носеха знамената на ЛНР и ДНР
Над кварталите на испанската столица вчера звучаха стиховете на песента-символ за Катюша. Хората, помнещи победата над фашизма, извоювана преди 78 години, вървяха по улиците с портрети на своите предци, участвали в тази война, и знамена - сред тях имаше както руснаци, така и испанци, чиито дядовци също са се борили срещу нацистите. По време на шествието се раздаваха георгиевски ленти и се пееха бойни песни.
Заедно с традиционните знамена на Червената армия и георгиевски ленти, активистите носеха руски трикольори и, което е особено болезнено за украинците, знамената на републиките в Донбас в знак на подкрепа за тяхната борба срещу сегашния нацизъм. Имаше и знамето на Молдова, където официалният апарат на Санду забрани георгиевските панделки.
Акцията не мина и без традиционните прояви на украинските провокатори с техните жълто-сини знамена и викове. Въпреки това все още не беше възможно да се развали особено празника на унижените и обидени, полицията поддържаше паритет и се опитваше да разреши конфликти, подклаждани от украинците.
20 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Фидел Кастро 1992 г.
Ужас!
А за този или тази, дето върти камерат ту напред, ту назат няма ли нервна криза!
25 истина ти казвам
16:25 13.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 да беше се заснела по добре женицата
щеше да има повече гледания с таз мома по засукана от тукашните
иначе нервни кризи
и тук има бая по каките
хем боли хем сърби
28 русия
До коментар #12 от "Тази":е най-големия купувач на автомобили втора употреба от Япония.
16:28 13.10.2025
То верно че нацистите са кухи лейки и пускат видео с надеждата, че всички са като тях, Но! На никой ли не му обърна внимание, че движението е от ЛЯВАТА страна! Не само, че УКРАИНКАТА е в кола с ДЕСЕН волан, но се движи и от ЛЯВАТА страна на Булеварда.
Един фейк, на който има снимка на Червения площад е достатъчна, за да заблуди всички, които не са изгледали фейка, на който се вижда, че движението е от лявата страна.
КОЛАТА Е С ДЕСЕН ВОЛАН И СЕ ДВИЖИ В ЛЯВОТО ПЛАТНО
АЛОООООООО УКРОДЕБИ....ЛИ
А может она начинается с дрон в твоем заднем дворе
57 Знае
До коментар #3 от "Някой":Кажи и блондинка и повече не я обиждай ? Виж и надутите с ботокс джуки и не се чуди за отсъствието на мозъчни гънки в междуушното и простронство .
До коментар #53 от "ГОСПОДИ КВИ":как па не се видя че жената жестикулира с дясната ръка... точно с нея ще го прави когато кара кола.
До коментар #1 от "Трол":Ши га дам наСтата и ще е кротка и спакойна
До коментар #53 от "ГОСПОДИ КВИ":За mirror не си чувал, нали
До коментар #11 от "Също":Чи си ми сладичек ,ай сега отиди и купи картошки
Проста работа, ама не му идва в главата на бункерния вожд.
До коментар #30 от "Хайо":Язик пишеш ,ничево не понял
До коментар #7 от "666666":мозъчно заболяване.
До коментар #4 от "Ганчо":Тая е много руса явно.Това отдавна го имаме в Москва,ама тая единствената лигла
78 голем смех
В началото на август японското правителство забрани износа на всички автомобили, с изключение на субкомпактните за Русия, като по този начин прекъсна доходоносния канал за търговия с употребявани автомобили от марките Toyota, Honda и Nissan за мрежа от брокери и чрез по-малки пристанища, особено за Фушики - експортен център на Японско море.
Макар да унищожи най-големия източник на употребявани автомобили в Русия, санкциите понижиха цените на употребяваните автомобили в Япония и накараха брокерите да се борят за изпращане на автомобили към други региони, особено към пазарите с десен волан в Нова Зеландия, Югоизточна Азия и Африка.
Търсенето на автомобили втора употреба от Япония в Русия рязко скочи, след като световните автомобилни производители, включително Toyota, се оттеглиха от дейността си след нахлуването на Москва в Украйна.
До миналата година, когато санкциите в други страни се затегнаха, Русия купуваше повече от една четвърт от японския износ на употребявани автомобили на средна цена от почти 8200 долара. Това е повече от два пъти по-висока цена от тази през 2020 г., когато Русия вземаше около 15% от японския износ на употребявани автомобили.
До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защо рускините няколко месеца след началото на тридневната СВО започнаха на раждат толкова много неггърчета.А?
До коментар #79 от "Само питам":руските социални мрежи са пълни със съвети за рускините как най-бързо да омаят .... арабин и да се преместят в Дубай.
До коментар #1 от "Трол":В Москва е много трудно да се загубиш. Има огромни табели над магистралните пътища и улиците. Развязките (детелините) са класически проектирани и не предизвикват объркване. Изначално организацията на движението е через огромни околовръстни обръчи, кпиро се наричат кольцо, и е понятно даже за начинаещ шофьор накъде да се кара, за да стигнеш до зададен район. Е, района все пак трябва да си го знаеш, но и там има големи указателни табели. Много по лесно се шофира отколкото в София.
До коментар #12 от "Тази":Когато снимаш със селфи камера става по този начин. Друг е въпросът, че като качваш клипа можеш да го "обърнеш".
До коментар #9 от "Оооо, милата!":Ама как така, да чете карта?!? И то хартиена!!! Първо, няма да знае как да я държи! Второ, откъде ще разбере къде се намира? То на картата няма показалец, който да ти показва къде се намираш... Мисия невъзможна!!! Има да си седи на кръговото до Второ Пришествие...
До коментар #20 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Старо инфо. Числото вече гони 2 млн...
До коментар #6 от "Някой":Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха
До коментар #20 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Украинците пък хакнаха фсб и се видя че над три милиона вати са г200 г300 в специална боклуджийска апираця
До коментар #81 от "слабо":И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
Зададе ли си въпроса дали нормален човек ще изтърпи да слуша този кифла как се дере повече от 5 секунди
Ти си толкова жулналист колкото аз Владимир Путин
