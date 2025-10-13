Шофьорка в Москва изпадна в нервна криза, изгуби се заради GPS заглушаване на украинските дронове

Рускиня, шофираща в столицата Москва, изпадна в нервна криза зад волана. Видеоклипът ѝ се разпространи бързо в социалните мрежи, пише Focus.de.

Плачейки отчаяно, тя описва как навигационната ѝ система се е повредила насред Москва и е трябвало да обикаля в кръг дълго време.

Германското издание посочва, че този инцидент не е изолиран, а се превръща в ежедневие за много руснаци. Причината е, че властите заглушават GPS сигналите, за да предпазят правителствените сгради от атаки на украински дронове.

Още преди началото на войната Русия експериментира с манипулиране на GPS, особено в близост до чувствителни военни или политически обекти. След атаките с украински дронове мащабът на това се е увеличил значително. Много навигационни устройства сега показват грешки.

Според информацията жената е загубила GPS-а си близо до Кремъл. Ааглушителите са предназначени да попречат на украинските дронове да извършват атаки към цели в центъра на столицата. Но мярката отдавна е засегнала и цивилни: шофьори, куриерски служби и служители на спешните служби. За засегнатите това означава хаос по пътищата. А понякога и сълзи зад волана.

