Новини
Свят »
Русия »
Шофьорка в Москва изпадна в нервна криза, изгуби се заради GPS заглушаване на украинските дронове
  Тема: Украйна

Шофьорка в Москва изпадна в нервна криза, изгуби се заради GPS заглушаване на украинските дронове

13 Октомври, 2025 16:14 3 754 111

  • украйна-
  • gps-
  • заглушава-
  • русия-
  • москва-
  • дронове-
  • кремъл

Властите заглушават GPS сигналите, за да предпазят правителствените сгради от атаки на украински дронове

Шофьорка в Москва изпадна в нервна криза, изгуби се заради GPS заглушаване на украинските дронове - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA, соц. мрежи
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рускиня, шофираща в столицата Москва, изпадна в нервна криза зад волана. Видеоклипът ѝ се разпространи бързо в социалните мрежи, пише Focus.de.

Плачейки отчаяно, тя описва как навигационната ѝ система се е повредила насред Москва и е трябвало да обикаля в кръг дълго време.

Още новини от Украйна

Германското издание посочва, че този инцидент не е изолиран, а се превръща в ежедневие за много руснаци. Причината е, че властите заглушават GPS сигналите, за да предпазят правителствените сгради от атаки на украински дронове.

Още преди началото на войната Русия експериментира с манипулиране на GPS, особено в близост до чувствителни военни или политически обекти. След атаките с украински дронове мащабът на това се е увеличил значително. Много навигационни устройства сега показват грешки.

Според информацията жената е загубила GPS-а си близо до Кремъл. Ааглушителите са предназначени да попречат на украинските дронове да извършват атаки към цели в центъра на столицата. Но мярката отдавна е засегнала и цивилни: шофьори, куриерски служби и служители на спешните служби. За засегнатите това означава хаос по пътищата. А понякога и сълзи зад волана.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    72 6 Отговор
    Такива шофьорки трябва да бъдат утешавани по най-бързия възможен начин.

    Коментиран от #62, #81

    16:15 13.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    77 13 Отговор
    Боже, и това ако журналистика....

    Коментиран от #39, #57

    16:17 13.10.2025

  • 4 Ганчо

    62 12 Отговор
    Айде айде, баба и се с джи пи ес се е ориентирала.
    АктИорско майсторство. Това е по скоро криза на средната възраст...не е нервна.

    Коментиран от #74

    16:17 13.10.2025

  • 5 Цъцъ

    46 14 Отговор
    Баcи фейка😅 Да си купи кола с ляв волан и няма да се губи🤣

    16:17 13.10.2025

  • 6 Някой

    74 25 Отговор
    Пък аз помня как една шефка на ЕС се бе разревала, че й заглушили GPS-а над Пловдив. Даже без да има руски или украински дронове.
    Що ни занимавате с такива тъпотии? В град с население колкото 4 Българии, има всякакви идиоти. За всеки един от тях ли ще ни информирате?

    Коментиран от #97

    16:18 13.10.2025

  • 7 666666

    59 23 Отговор
    В Париж се проведе митинг срещу повишаването на тарифите за отопление и енергия. Хиляди хора скандираха " Урсула, млъкни!" и поиска разпадането на Европейския съюз. Протестиращите пееха руски песни, по-специално "Катюша".

    Коментиран от #11, #72

    16:18 13.10.2025

  • 8 ТВА Е УКРАИНКА НОСЕЩА ЗАРЯД В

    24 16 Отговор
    БАГАЖНИКА И ПО ЖИПИЕС Е ТРЯБВАЛО ДА ГО ПОСТАВИ.ПРЕЦАКСЛИ СА Я. НЯМА МОСКОВЧАНИН КОЙТО ДА НЕ СИ ПОЗНАВА ГРАДА....ТАМ СА ДВАЙСЕ МИЛИОНА СЪС ПРЕДГРАДИЯТА АКО БЕ ТАКА КАКТО ТУКА НА ЛЪЖАТ НЕ ЕДИН А МИЛИОНИ КЛИПОВЕ ЩЕШЕ ДА ИМА

    16:18 13.10.2025

  • 9 Оооо, милата!

    30 8 Отговор
    Извади една стара карта и карай по нея! БЕЗ НАВИГАЦИЯ!

    Коментиран от #94

    16:19 13.10.2025

  • 10 Опа

    24 24 Отговор
    Руснаците освободиха ли село долноуево?

    Коментиран от #64

    16:21 13.10.2025

  • 11 Също

    30 21 Отговор

    До коментар #7 от "666666":

    Мадрид се проведе "Безсмъртният полк" - заедно с червените и георгиевските знамена хората носеха знамената на ЛНР и ДНР
    Над кварталите на испанската столица вчера звучаха стиховете на песента-символ за Катюша. Хората, помнещи победата над фашизма, извоювана преди 78 години, вървяха по улиците с портрети на своите предци, участвали в тази война, и знамена - сред тях имаше както руснаци, така и испанци, чиито дядовци също са се борили срещу нацистите. По време на шествието се раздаваха георгиевски ленти и се пееха бойни песни.
    Заедно с традиционните знамена на Червената армия и георгиевски ленти, активистите носеха руски трикольори и, което е особено болезнено за украинците, знамената на републиките в Донбас в знак на подкрепа за тяхната борба срещу сегашния нацизъм. Имаше и знамето на Молдова, където официалният апарат на Санду забрани георгиевските панделки.
    Акцията не мина и без традиционните прояви на украинските провокатори с техните жълто-сини знамена и викове. Въпреки това все още не беше възможно да се развали особено празника на унижените и обидени, полицията поддържаше паритет и се опитваше да разреши конфликти, подклаждани от украинците.

    Коментиран от #66, #88

    16:21 13.10.2025

  • 12 Тази

    30 6 Отговор
    "Шофьрка" защо е на дясната седалка?

    Коментиран от #26, #28, #83

    16:21 13.10.2025

  • 13 Фьодор

    38 7 Отговор
    Щом видиш човката и разбираш, че тази може да се изгуби и в жилището си. И тук имаме доста такива столичанки. Явно и рускинята е гост на Москва.

    16:22 13.10.2025

  • 14 Ами

    24 17 Отговор
    Да ходи да реве на Владимир Владимирович. Той докара тази напаст на руснаците. За поколения направо.

    16:22 13.10.2025

  • 15 Kaлпазанин

    18 4 Отговор
    Колко смешна и жалка е тъпотията с тъпотиите си ,

    16:22 13.10.2025

  • 16 Кирчо

    10 7 Отговор
    Не плачи Наташа победа наша , гости не плескали с две руки ,.... держали :))))))) Това е виц от Бай Тошово време.

    16:22 13.10.2025

  • 17 Хаха

    21 4 Отговор
    В началото като видях снимката си помислих, че реве защото няма бензин.

    Коментиран от #68

    16:23 13.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    22 7 Отговор
    Хайде без подигравки за шофьорските умения на жените ! Москва е по голяма от някои европейски държави !!!

    16:23 13.10.2025

  • 20 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    13 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #95, #98

    16:23 13.10.2025

  • 21 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    19 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:24 13.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я пък тоя

    13 6 Отговор
    Каква трагедия, рускиня се объркала в Москва.
    Ужас!
    А за този или тази, дето върти камерат ту напред, ту назат няма ли нервна криза!

    16:24 13.10.2025

  • 24 На болшом каретном

    11 2 Отговор
    Няма как да се изгубиш!

    16:24 13.10.2025

  • 25 истина ти казвам

    13 4 Отговор
    Е за тва на тези които носат сутиен и клекет когато пикаат требва да им се забрани със закон да седат зад волана!!!

    16:25 13.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 да беше се заснела по добре женицата

    9 3 Отговор
    как замесва кекс с настървени гладни мераклии
    щеше да има повече гледания с таз мома по засукана от тукашните

    иначе нервни кризи
    и тук има бая по каките
    хем боли хем сърби

    16:26 13.10.2025

  • 28 русия

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Тази":

    е най-големия купувач на автомобили втора употреба от Япония.

    16:28 13.10.2025

  • 29 Висоцки

    3 4 Отговор
    Ганчо го умориха!

    16:29 13.10.2025

  • 30 Хайо

    11 10 Отговор
    Вие от този сайт нормални ли сте ? Аз още не съм се губиш в Русия ,а миличката руския се загуби в Русия .Може ли да измислите нещо смислено или само тъпотии стр в състояние да измисляте .

    Коментиран от #70

    16:29 13.10.2025

  • 31 GPS либерална патка

    12 4 Отговор
    Въх, загубих се без GPS! И плачааа!

    16:29 13.10.2025

  • 32 Григор

    9 5 Отговор
    Ха-ха-ха-ха, голяма новина. Направо кърти мивки!

    16:30 13.10.2025

  • 33 Пешо

    21 8 Отговор
    А в България след пускане на навигацията от село Езерче ,ме прати вместо в София в един сокак където на всичко отгоре и български никой не говореше ,та се наложи да спя и по светло да търся как да се измъкна от там .Русия тръгнали да мислят и оправят ,а България ще я оправя баба ми....

    16:31 13.10.2025

  • 34 Рус капатка

    9 10 Отговор
    Да благодарим на батка Путин за хубавия живот, който ни предлага !

    16:33 13.10.2025

  • 35 Хахаха

    9 9 Отговор
    Новината е от Украйна ,така е да знаете ,те украинците не лъжат .

    16:33 13.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сатана Z

    10 9 Отговор
    Типична Украинска "стерва" която не може да докара Московски акцент.

    16:34 13.10.2025

  • 38 гост

    13 2 Отговор
    Десен волан,като нашите пишман тежкари...с джип ама с десен волан..

    16:34 13.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Извод

    16 2 Отговор
    Не си купувайте GPS-вибратори. Никога не се знае кой и по кое време ще ви заглуши сигнала.

    16:34 13.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дудов

    16 7 Отговор
    Блондинка в джип не може да си открие къщата.И България и в Украйна има хиляди такива безпомощни и безсмислени индивиди

    16:36 13.10.2025

  • 43 Ох ах

    12 1 Отговор
    Милинката,в каква ужасна безнадеждна ситуация е попаднала......

    16:36 13.10.2025

  • 44 Анонимен

    2 2 Отговор
    Както и много други хора! Много истории могат да се напишат кой как е дошъл и как си е отишъл!

    16:37 13.10.2025

  • 45 Лудият от портиерната

    14 4 Отговор
    Марийке преди няколко дена шиммпанзе караше скутер по магистрала в сша защо не я публикува такава важна новина или не ти разрешиха?

    16:40 13.10.2025

  • 46 Опорка

    8 3 Отговор
    Абе, мисирки, това верно ли е новина? Винаги, когато съм си мислел, че дъното е достигнато, ме изненадвате

    16:42 13.10.2025

  • 47 Факт

    1 2 Отговор
    Ще поживеем, ще видим!

    16:46 13.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ролан

    5 3 Отговор
    Госпожа Атанасова е голям редактор и е по изключително важните новини))). Освен това, е на хонорар и и плащат на парче!

    16:52 13.10.2025

  • 50 Българин

    9 9 Отговор
    Верно ли се загубила в Моква?
    То верно че нацистите са кухи лейки и пускат видео с надеждата, че всички са като тях, Но! На никой ли не му обърна внимание, че движението е от ЛЯВАТА страна! Не само, че УКРАИНКАТА е в кола с ДЕСЕН волан, но се движи и от ЛЯВАТА страна на Булеварда.

    16:52 13.10.2025

  • 51 Зеленски с белото

    10 5 Отговор
    Бабата от видеото е украинка на екскурзия в Индонезия, а града е където се е "изгубила" е Джакарта.
    Един фейк, на който има снимка на Червения площад е достатъчна, за да заблуди всички, които не са изгледали фейка, на който се вижда, че движението е от лявата страна.

    17:06 13.10.2025

  • 52 Олеле

    4 3 Отговор
    Е това е дзвер не виждан. Тая поквара е по- зле и от евро покварата!

    17:09 13.10.2025

  • 53 ГОСПОДИ КВИ

    4 3 Отговор
    ТЪПАНА....РИ
    КОЛАТА Е С ДЕСЕН ВОЛАН И СЕ ДВИЖИ В ЛЯВОТО ПЛАТНО
    АЛОООООООО УКРОДЕБИ....ЛИ

    Коментиран от #59, #63

    17:13 13.10.2025

  • 54 Коко

    5 2 Отговор
    Патица неква....

    17:14 13.10.2025

  • 55 Питам

    5 2 Отговор
    Тази тъпа блондинка пътни карти не може ли да чете. Веднъж като новобранец шофьор вместо сам да си погледна и разчета маршрута в София реших да ползвам мацка студентка за навигатор да ме закара от Студентски град до Орландовци на погребение на далечни роднини . Стигаме до подлез и от там пътят се раздвоява наляво и надясно. Питам я . А сега на къде? Наляво , или надясно. Мазето ми отговаря , НАПРАВО ! А направо е бетонна стена ! Пак я питам накъде? Блондинтата се инати . НААПРАВО ! Естествено не се забил в бетона , а завих надясно. Оказа се грешно. Взех картата на София в ръцете си , разчетох си я и сам си намерих пътя . Толкова за картите и можещите да четат по тях блондинки... :-)))

    17:15 13.10.2025

  • 56 С чего начинается родина

    3 3 Отговор
    С джипиессе в твоем кармане
    А может она начинается с дрон в твоем заднем дворе

    17:16 13.10.2025

  • 57 Знае

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Кажи и блондинка и повече не я обиждай ? Виж и надутите с ботокс джуки и не се чуди за отсъствието на мозъчни гънки в междуушното и простронство .

    17:17 13.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ГОСПОДИ КВИ

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "ГОСПОДИ КВИ":

    как па не се видя че жената жестикулира с дясната ръка... точно с нея ще го прави когато кара кола.

    17:19 13.10.2025

  • 60 Лом

    3 3 Отговор
    Взять машину у дурочки,тупая блондинка

    17:20 13.10.2025

  • 61 ФАКТ

    3 3 Отговор
    оригиналното видео е огледално. Такситата и колите са от русия.

    17:20 13.10.2025

  • 62 Азз

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ши га дам наСтата и ще е кротка и спакойна

    17:20 13.10.2025

  • 63 Здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "ГОСПОДИ КВИ":

    За mirror не си чувал, нали

    17:20 13.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ха ХаХа

    1 3 Отговор
    Западни идиоти Сър Джон

    17:22 13.10.2025

  • 66 Ехх

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Също":

    Чи си ми сладичек ,ай сега отиди и купи картошки

    17:22 13.10.2025

  • 67 Като я

    2 2 Отговор
    Гледам чеченците ще и се радват задълбочено…на фронта няма заглушаване, GPS отзад винаги ще бъде пълен с гориво 🤣🤣🤣 пък и тя няма да се дърпа

    17:23 13.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Русия спира войната

    6 3 Отговор
    и клетата мома спира да плаче.
    Проста работа, ама не му идва в главата на бункерния вожд.

    17:26 13.10.2025

  • 70 На какой

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хайо":

    Язик пишеш ,ничево не понял

    17:27 13.10.2025

  • 71 Смешник

    2 4 Отговор
    Е кое е поважно заглушаването на украинските дронове които бият по цивилни цели или психичното състояние на тая женичка

    17:28 13.10.2025

  • 72 Русофилията е тежко

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "666666":

    мозъчно заболяване.

    17:45 13.10.2025

  • 73 Ваш....та м.ма

    3 4 Отговор
    ватняшка! Световната Измет

    17:45 13.10.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчо":

    Тая е много руса явно.Това отдавна го имаме в Москва,ама тая единствената лигла

    Коментиран от #79

    17:46 13.10.2025

  • 75 Повечето наташки

    3 2 Отговор
    са такива, сбъркани!

    17:47 13.10.2025

  • 76 Исторически парк

    4 4 Отговор
    Кво се хилите бе на софийските кифли,ако им спрат навигацията ще е същата картинка 😆😝

    17:48 13.10.2025

  • 77 Плачи девушката

    3 2 Отговор
    Мужчини нет все на фронта ,няма кой да чисти пайжината

    17:49 13.10.2025

  • 78 голем смех

    2 1 Отговор
    Според търговските данни и участниците на пазара, Япония е забранила повечето продажби на употребявани автомобили в Русия, с което сложи прът в колелата на търговия, възлизаща на близо 2 млрд. долара годишно, която процъфтяваше в сянката на санкциите заради войната в Украйна.

    В началото на август японското правителство забрани износа на всички автомобили, с изключение на субкомпактните за Русия, като по този начин прекъсна доходоносния канал за търговия с употребявани автомобили от марките Toyota, Honda и Nissan за мрежа от брокери и чрез по-малки пристанища, особено за Фушики - експортен център на Японско море.

    Макар да унищожи най-големия източник на употребявани автомобили в Русия, санкциите понижиха цените на употребяваните автомобили в Япония и накараха брокерите да се борят за изпращане на автомобили към други региони, особено към пазарите с десен волан в Нова Зеландия, Югоизточна Азия и Африка.

    Търсенето на автомобили втора употреба от Япония в Русия рязко скочи, след като световните автомобилни производители, включително Toyota, се оттеглиха от дейността си след нахлуването на Москва в Украйна.

    До миналата година, когато санкциите в други страни се затегнаха, Русия купуваше повече от една четвърт от японския износ на употребявани автомобили на средна цена от почти 8200 долара. Това е повече от два пъти по-висока цена от тази през 2020 г., когато Русия вземаше около 15% от японския износ на употребявани автомобили.

    17:50 13.10.2025

  • 79 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защо рускините няколко месеца след началото на тридневната СВО започнаха на раждат толкова много неггърчета.А?

    Коментиран от #80

    17:54 13.10.2025

  • 80 последните 2-3 години

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "Само питам":

    руските социални мрежи са пълни със съвети за рускините как най-бързо да омаят .... арабин и да се преместят в Дубай.

    17:56 13.10.2025

  • 81 слабо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    В Москва е много трудно да се загубиш. Има огромни табели над магистралните пътища и улиците. Развязките (детелините) са класически проектирани и не предизвикват объркване. Изначално организацията на движението е через огромни околовръстни обръчи, кпиро се наричат кольцо, и е понятно даже за начинаещ шофьор накъде да се кара, за да стигнеш до зададен район. Е, района все пак трябва да си го знаеш, но и там има големи указателни табели. Много по лесно се шофира отколкото в София.

    Коментиран от #99

    18:02 13.10.2025

  • 82 123456

    4 2 Отговор
    Колко е жалка милата - орева света , че не ѝ работи картата ! Ако един дрон падне на 20м от нея сигурно няма да могат да я изровят от собтвените ѝ айна три дена ! Айдеее - сигурно и един нокът ѝ се е счупил !

    18:04 13.10.2025

  • 83 Аман

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тази":

    Когато снимаш със селфи камера става по този начин. Друг е въпросът, че като качваш клипа можеш да го "обърнеш".

    18:05 13.10.2025

  • 84 Ромлянин

    2 3 Отговор
    От Максуда ,оф жината се объкала ,че е в Масква

    18:11 13.10.2025

  • 85 ни плачь натаха

    2 3 Отговор
    гасан облажит тибля

    18:17 13.10.2025

  • 86 Тити

    3 3 Отговор
    Още колко има да реват Рашистите бедна им е фантазията.

    Коментиран от #90

    18:27 13.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хи хи

    2 1 Отговор
    Абе бохлук си е жипиеса, хората разчитат на него, а него го няма !!

    18:58 13.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ха ха

    2 2 Отговор
    Z-ниците ще лапат ба.х.у.р.а.та. Или да ходят да рИват на вожда си! Ама ни смИят.

    19:06 13.10.2025

  • 92 Гоце

    2 4 Отговор
    Споко скоро Украйна ще ви освободи и навигацията ще работи нормално

    19:13 13.10.2025

  • 93 Посетител

    1 0 Отговор
    Да беше минала на ГЛОНАСС, нямаше да се изгубиш. А и не си ли коренячка московчанка?!

    19:27 13.10.2025

  • 94 Посетител

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оооо, милата!":

    Ама как така, да чете карта?!? И то хартиена!!! Първо, няма да знае как да я държи! Второ, откъде ще разбере къде се намира? То на картата няма показалец, който да ти показва къде се намираш... Мисия невъзможна!!! Има да си седи на кръговото до Второ Пришествие...

    19:33 13.10.2025

  • 95 Посетител

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Старо инфо. Числото вече гони 2 млн...

    19:38 13.10.2025

  • 96 Как пък една купейка не замина към Z рая

    2 0 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая

    19:47 13.10.2025

  • 97 Честита демокрация и ЕВРО

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    19:48 13.10.2025

  • 98 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Украинците пък хакнаха фсб и се видя че над три милиона вати са г200 г300 в специална боклуджийска апираця

    19:50 13.10.2025

  • 99 скучно и точка.

    1 3 Отговор

    До коментар #81 от "слабо":

    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    19:51 13.10.2025

  • 100 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 1 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    19:51 13.10.2025

  • 101 Неподписан

    3 1 Отговор
    Баба си трябвало да попита,как дядо и Райхстага е намерил

    19:59 13.10.2025

  • 102 Драган

    1 1 Отговор
    Авторката която побликува този глупост и това видео.
    Зададе ли си въпроса дали нормален човек ще изтърпи да слуша този кифла как се дере повече от 5 секунди
    Ти си толкова жулналист колкото аз Владимир Путин

    20:53 13.10.2025

  • 103 Слуга на дявола

    1 1 Отговор
    тази явно си е взела книжката с устен изпит не чела правилника или е от някое селе дето са и напълнили джуките с ботекс и са я пуснали в Москва да и гледат сеира

    20:53 13.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 В В.П.

    3 0 Отговор
    Окраинска крава..Личи си от далече .Кой ще предава тая глупост ,като новина ??

    22:48 13.10.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 9689

    0 0 Отговор
    Плаках от радост.

    23:17 13.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ксаниба

    0 0 Отговор
    да ве имам комплексарските проблеми! Типикал бандерска пропагенда и не е важно дали на мен ми е добре- на Вуте у Московско да му е зуе!! С туй и живеят каколите неразумни!

    09:29 14.10.2025

  • 111 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Изкълчени поколения,сами се поставят в тотална зависимост от телефона.До пълния абсурд,да не могат сами,да се ориентират в собственият си град.От първо лице: Пуша пред офиса.Минава младеж, втренчен в екрана.Гледа ,и след това оглежда номерацията.Три пъти,назад- напред.Попитах: Да ви помогна,кой номер търсите! Ами номер67! Това е от десният тротоар, няколко сгради надолу! Тръгва,и пак зяпа екрана.След минута го виждам обратно да минава- Не го ли видяхте? Наблизо е! - Да,видях ,но на снимката сградата е жълта,а тази е светлосива! "-Коментара е излишен.

    09:37 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания